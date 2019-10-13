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Битва за Африку. Как Россия столкнулась с Францией

13 октября 2019, 10:24  •  182 • Аналитика
На африканском континенте разворачивается новое противостояние России и Запада. Впервые после распада СССР Африка становится полем конкурентной борьбы держав, причем против роста российского присутствия выступают не только США, но и старые колониальные державы, прежде всего Франция.




Россия проникает в Центральную Африку


В последнее время все чаще говорят о наращивании российского военного присутствия в Африке. Западные СМИ сообщают о российских наемниках, якобы задействованных в Ливии, Центральноафриканской республике, Судане. Действительно, наша страна все активнее позиционирует себя на африканском континенте. Среди новых партнеров – Центральноафриканская рРеспублика (ЦАР). Россия помогает правительству ЦАР вести борьбу против террористических группировок, отправляя в далекую африканскую страну военных инструкторов, оружие, технику.

Бесконечные военные перевороты и войны фактически полностью разрушили и без того хлипкую структуру центральноафриканской армии и Россия сейчас помогает восстанавливать ее практически с нуля.


Сергей Шойгу и министр обороны ЦАР Мари Ноэль-Кояра


Такую же ситуацию мы видим в соседнем Чаде. Хотя в Чад Россия не проникает столь активно, как в ЦАР, но еще в 2017 году руководство Чада заключило с министром обороны РФ Сергеем Шойгу соглашение о военном сотрудничестве. В августе 2018 года такое же соглашение было заключено и с ЦАР, после чего в республике появился учебный центр для обучения спецподразделений центральноафриканской армии.

Весной 2018 года Чад, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Мавритания обращались к России с просьбой о направлении военнослужащих для борьбы с радикальными исламистскими группировками, действующими в этих странах. Как видим, в списке – одни бывшие французские колонии в Западной и Центральной Африке, страны Сахеля, для которых в последнее время деятельность террористических группировок на их территории стала одной из важнейших проблем. Сама такая просьба свидетельствует о том, что Россию вновь стали всерьез воспринимать на африканском континенте. И это хорошо, поскольку создает возможности для дальнейшего утверждения военно-политического влияния Москвы в странах Африки, сдерживания американских и европейских военных в этом регионе.

Но есть у России и экономические интересы в Африке, в том числе и в ЦАР – эта страна, несмотря на тотальную отсталость и бедность, обладает богатейшими запасами природных ресурсов. Алмазы, золото, уран, нефть – богатства ЦАР действительно впечатляют. России выгодно нормализовать ситуацию в республике и сотрудничать с властями ЦАР, разрабатывая месторождения. Но Франция, чьей колонией ЦАР была до 1960 года, считает эту территорию своей сферой влияния.

О подлинных целях французов в Африке, которые заключаются в сохранении возможностей и влияния бывшей метрополии, свидетельствует и политика Парижа в отношении Судана – большой африканской страны, которая расположена по соседству с Центральноафриканской Республикой и Чадом.

Европа, Россия, США и военный переворот в Судане


Полгода назад, в апреле 2019 года фельдмаршал Омар аль-Башир, бессменно правивший Суданом почти тридцать лет, с июня 1989 года, был отстранен от власти в результате военного переворота. Но Башира не свергли протестовавшие в Хартуме оппозиционеры. Его отстранили от власти собственные соратники во главе с первым вице-президентом Судана генерал-лейтенантом Ахмедом Авадом ибн Ауфом и главным инспектором вооруженных сил генерал-лейтенантом Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Именно Бурхан после кратковременного пребывания во главе Переходного военного совета генерала Авада ибн Ауфа и возглавил новое суданское руководство. Возможно, выбор военной элиты пал на Бурхана и потому, что он – едва ли не единственный «башировский» генерал, не находящийся под западными санкциями.


генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан — новый руководитель Судана


Тем не менее, отстранение аль-Башира стало одним из ключевых событий в африканской политической жизни 2019 года. Еще бы – фельдмаршал находился у власти почти тридцать лет, был одним из наиболее одиозных африканских лидеров, снискавшим ненависть со стороны США и Западной Европы.


Как только аль-Башир был отстранен от должности президента страны, западная пресса разразилась статьями о «проигрыше» России в Судане. Ведь у Башира были очень хорошие отношения с Москвой, которые еще более укрепились в последние годы, когда суданский лидер старался всячески развивать контакты с РФ по военно-политической линии. Говорили и о прибытии в Хартум российских бойцов из частных военных компаний – на помощь суданским властям в борьбе с оппозиционерами.

Но в действительности и американцы, и европейцы восприняли новость о военном перевороте в Судане без особого восторга. Каким бы не был аль-Башир жестоким диктатором, но он в меру сил сдерживал нарастающую волну миграции из Сомали и Эритреи, боролся с пиратами в Красном море, предпринимал усилия по нейтрализации террористических группировок. В Соединенных Штатах, где Башира давно и люто ненавидели, также не особо обрадовались, поскольку любой военный переворот в африканской стране – это непредсказуемость и это «дурной пример» для соседей, которые могут последовать таким же путем.

Для России и Китая, у которых с режимом Башира были тесные связи, новость, конечно, стала плохой. Но последствия от свержения Башира несколько сгладило то, что у власти в стране остались представители все той же суданской военной элиты. И контакты с Москвой суданское руководство продолжило.


Несмотря на влияние в армии, Омару аль-Баширу не удалось сохранить власть


Пожалуй, одной из немногих держав, искренне обрадовавшихся свержению Башира, оказалась Франция. Хотя Судан изначально, до провозглашения независимости, находился под англо-египетским управлением и всегда считался сферой влияния Великобритании, у Парижа есть своя позиция относительно событий в Хартуме и связана она с общей ситуацией в Центральной Африке.

Зачем французам Судан


Вплоть до последнего времени Франция претендует на особую роль в африканской политике, учитывая, что почти два десятка стран континента – бывшие французские колонии. В непосредственной близости от Судана находятся две страны, которые Франция исторически считает своей вотчиной – Чад и Центральноафриканская Республика. И обе эти страны крайне нестабильны, особенно ЦАР, в которой продолжается вооруженное противостояние различных племенных группировок, приобретшее в последнее время конфессиональную направленность – христианские милиции против мусульманских группировок.

Судан, будучи одним из крупнейших и сильнейших государств региона, в годы президентства Омара аль-Башира вмешивался в политическую жизнь и Чада, и Центральноафриканской Республики. У Хартума в обеих республиках есть свои интересы и есть, на кого опираться. Кроме того, в Ливии Хартум поддержал маршала Халифу Хафтара, который известен своими тесными связями с Москвой.

Когда Россия направила военных инструкторов в ЦАР, а представители военно-политического руководства этой африканской республики зачастили в Москву, в Париже забеспокоились. Россия давно не претендовала на какую-то значимую роль в Африке, особенно в бывших французских колониях. Хотя ЦАР и Чад получили независимость более полувека тому назад, Франция постоянно вмешивалась в политическую жизнь этих стран, меняя их лидеров по своему усмотрению.
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Действия России в Центральноафриканской Республике были восприняты в Париже как подлинная угроза национальным интересам Франции на африканском континенте. О серьезности позиции Франции говорит тот факт, что министр обороны Франции Флоранс Парли в одном из выступлений даже специально подчеркнул, что Африка принадлежит африканцам, а русские имеют в ней не больше прав, чем французы. Таким образом, Париж продемонстрировал свою готовность отстаивать старые сферы влияния и противостоять растущей активности России на континенте.



Истерия, поднятая западными масс-медиа по поводу частных военных компаний, отправляющих российских наемников в страны африканского континента, свидетельствует о том, что на Западе увидели в России опасного конкурента. Ведь раньше именно Франция, Великобритания и ряд других европейских стран «держали» рынок военных услуг на африканском континенте, а теперь их положение пошатнулось. Да и сами африканцы охотнее работают с российскими специалистами, а многие из африканских военных старшего поколения вообще имеют опыт получения образования в Советском Союзе.

Франция давит на «дарфурскую» мозоль


В Судане у Франции есть свои рычаги влияния. Еще в колониальную эпоху Париж несколько раз пытался «зайти» в Судан с запада – со стороны Чада. И сейчас французские власти поддерживают тесные контакты с оппозиционными группировками, действующими в регионе Дарфур на западе Судана.

Повстанцы Дарфура давно борются за отделение от Судана, пользуясь поддержкой со стороны европейской общественности. У Дарфура, конечно, есть свои основания не любить Хартум – местное негроидное население говорит на своих языках, имеет свою историю и очень недовольно дискриминацией со стороны арабской элиты Судана. Примерно такая же ситуация, только в еще более явных формах, имела место на крайнем юге страны и привела к его отделению от Хартума и появлению на карте Африки нового государства – республики Южный Судан. Но если регион отколется по примеру Южного Судана, то некогда крупнейшая в этой части Африки страна окажется окончательно разваленной на части.



С другой стороны, французы понимают, что одной лишь поддержкой дарфурских повстанцев не обойтись, и налаживают «мосты» для развития сотрудничества с новым правительством Судана. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно принимал в гостях премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, а затем была организована встреча Хамдука с лидером дарфурских повстанцев Абдель Вахидом Мухаммедом ан-Нуром. То есть, Париж пытается показать Хартуму, что кроме Москвы и Пекина разговор можно вести и с ним, и если что, то Франция попытается нормализовать ситуацию в Дарфуре, используя собственные рычаги влияния на дарфурские повстанческие группировки.

Привлекательными для Судана могут оказаться и французские финансовые инвестиции. Понятно, что просто так Париж вкладывать деньги в Судан не будет, а потребует определенных гарантий лояльности и среди них может быть и сворачивание суданского участия в делах Центральноафриканской Республики и Чада.

Россия пока выигрывает


Впрочем, отношения Франции и Судана пока несравнимы с тем уровнем сотрудничества, на который уже вышли Хартум и Москва. Российские военные специалисты тренируют суданских военнослужащих, военная промышленность получает заказы на поставку оружия и военной техники суданским вооруженным силам, а в обозримом будущем Россия может создать военно-морскую базу на красноморском побережье Судана.

Для России создание базы в Судане стало бы колоссальным шагом вперед, поскольку раньше наш флот обладал базами в Сомали и Эфиопии лишь в советское время. Затем он этих баз лишился, но сейчас есть очевидная потребность в контроле ситуации в Индийском океане и тут создание хотя бы пункта материально-технического обеспечения ВМФ пришлось бы как нельзя кстати.

В Хартуме прекрасно понимают, что Москва, в отличие от Парижа, с самого начала поддерживала и аль-Башира, и сменившее его военное правительство, и иного сценария политического позиционирования в Судане у России просто нет. Поэтому приоритетным для суданских властей пока остается развитие отношений с Россией, другое дело, что и соблазн французских финансовых инвестиций также очень велик.
Илья Полонский

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