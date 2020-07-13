Битва в правительстве: Мишустин помог Белоусову переиграть Силуанова. Дважды

Речь идёт о том, что Михаил Мишустин поручил сдать в эксплуатацию автотрассу Москва - Казань раньше срока и выделил на проект 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как отмечает политический блогер Константин Двинский в своём Дзен-канале, решение главы правительства России свидетельствует о его открытой поддержке государственников.

В своём материале обозреватель объяснил, что автодорога Москва - Казань - это не просто большой проект. Он является полем битвы между "государственниками" и "системными либералами". Он отметил, что трасса также является своеобразным водоразделом между временами, когда в правительстве доминировали системные либералы и когда влияние приобрели государственники.

При предыдущем правительстве этот проект очень долго не могли согласовать - новое же правительство уложилось в этом вопросе в пару месяцев. Стоит отметить, что словом Мишустина принято решение не только сдать в эксплуатацию масштабный и важный проект, который должен раскрыть в том числе логистический потенциал России, но и выделить на него средства из ФНБ, куда предыдущее правительство не решалось "заглянуть" в этом вопросе.

С новым правительством системным либералам пришли на смену государственники, и проект трассы был согласован буквально в течение нескольких месяцев. Вне всяких сомнений, это заслуга Андрея Белоусова, который занял место Антона Силуанова, уверен Константин Двинский.

"Автотрасса Москва - Казань стала тем проектом, когда мы впервые увидели прямую поддержку государственников Михаилом Мишустиным. Будем надеяться, что это станет тенденцией", - подытожил он.