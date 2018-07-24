«Битва с глубинным государством»: зачем Дональд Трамп решил ограничить права бывших руководителей спецслужб

Объявив о намерениях лишить доступа к секретной информации ряд руководителей американских спецслужб, Белый дом фактически начал борьбу с так называемым глубинным государством — неформальной сетью бывших и действующих сотрудников спецслужб, военных и высокопоставленных чиновников, считают опрошенные RT эксперты. Таким образом президент США стремится оградить ведомства от сливов и ослабить влияние клана Клинтон.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс 23 июля заявила, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность лишения нескольких бывших высокопоставленных спецслужбистов времён Барака Обамы уровней доступа к секретной информации, которые они сохранили после своей отставки. Так она ответила на вопрос журналистов, будет ли эта процедура применяться к экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Данную идею ранее выдвинул сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Месть за критику»

«Президент обдумывает возможность лишения допуска к засекреченным данным не только Джона Бреннана, но также Джеймса Коми, Джеймса Клэппера, Майкла Хайдена, Сьюзан Райс (бывший советник Обамы по вопросам национальной безопасности. — RT) и Эндрю Маккейба (бывший первый заместитель директора ФБР. — RT), — зачитала Сара Сандерс заявление Белого дома, — ... поскольку они использовали государственную службу и допуск к такого рода информации в своих политических, а в некоторых случаях и корыстных интересах. Предъявляемые президенту необоснованные обвинения в ненадлежащем контакте с Россией или её влиянии на президента крайне неуместны».

Ранее, реагируя на итоги саммита в Хельсинки, Бреннан обвинил Дональда Трампа в предательстве. Линию противостояния выбрали и другие бывшие руководители спецслужб, критикуя Трампа за возможные связи с Россией.

«То, что лица с допусками к засекреченным данным выступают с беспочвенными обвинениями, придаёт этим обвинениям незаслуженный вес при полном отсутствии доказательств», — подчеркнула Сандерс.

Бывшие руководители спецслужб в качестве экспертов в американских СМИ активно продвигали идею «русской угрозы», а их авторитет базировался в том числе и на сохранявшемся у них уровне доступа к секретной информации. Так, Бреннан стал штатным аналитиком NBC News, а Клэппер — CNN.

В эфире CNN Клэппер и обрушился на Трампа после заявления Сандерс, назвав его действия политически мотивированными.

Джеймс Клэппер

Reuters

© Joshua Roberts

«Исходя из политического контекста, думаю, это мелкая месть за критику в адрес президента, которая, на мой взгляд, у каждого из нас объясняется искренним беспокойством за президента Трампа», — подчеркнул бывший глава американского разведсообщества.

К нему присоединились демократы. Глава демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия Белого дома «отклонением» и вынесла на голосование резолюцию, осуждающую саммит в Хельсинки. Её коллега, член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, окрестил попытки Белого дома ограничить уровень доступа к информации для бывших руководителей спецслужб «именно тем, что бывает при авторитарных режимах», а сенатор-демократ Рон Вайден не исключил, что атака Трампа на бывших спецслужбистов может привести к импичменту президента.

Впервые в истории

«То, что бывшие высокопоставленные руководители американских спецслужб сохраняли доступ к секретной информации, — дело обычное, — отметил в беседе с RT профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло. — В России, например, также есть знаменитая «форма №2», по которой доступ к секретной и совсекретной информации сохраняется в течение пяти лет с момента получения. Необычны именно попытки Трампа лишить их этого доступа. На моей памяти он первый американский президент, который пытается это сделать».

По словам эксперта, американский президент в своих действиях исходит из того, что назначенцы Обамы продолжают заниматься политическими интригами против действующей администрации.

«Трамп заинтересован в том, чтобы обезопасить себя, чтобы секретная информация, которую эти люди могут получить, не стала оружием против него», — подчёркивает Манойло.

По словам эксперта, в действиях Трампа можно увидеть и защиту национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Лишить доступа к секретной информации хотят людей Обамы. А Обама — воспитанник клана Клинтон. И все очень хорошо помнят скандал вокруг Хиллари Клинтон, а точнее её помощницы Хумы Абедин, которая оказалась связана с «Братьями-мусульманами»*, — отмечает эксперт. — Если раньше люди из семейства Клинтон грешили связями с террористическим группировками и туда утекали секретные сведения, то почему они не могут заниматься этим сейчас?»

В свою очередь, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отмечает, что сам по себе статус носителей секретной информации позволял людям типа Бреннана, Клэппера и Коми «с глубокомысленным видом утверждать любую нелепицу», ссылаясь на секретные данные. Теперь такой возможности у них не будет.

Греция остаётся миной замедленного действия для Европы «Фанатики либерального глобализма, бывшие во главе американских спецслужб, ранее могли гнуть свою линию, ссылаясь на закрытую информацию, инсайд, — подчеркнул эксперт в беседе с RT. — Некая завеса тайны, доступа к вещам, к которым у остальных доступа нет, легитимизировали любые заявления, любой бред. Когда же этих людей просили предъявить факты, они отвечали, что факты засекречены».

Так, отмечают эксперты, секретной информацией является, например, основной массив «доказательств» влияния России на избирательную кампанию в США в 2016 году, собранный, когда во главе спецслужб США стояли люди Обамы. Схожим образом строились и обвинения в адрес России со стороны Великобритании в связи с делом Скрипалей.

«Пятая колонна»

По сложившейся традиции, наличие доступа к секретной информации у бывших руководителей американских спецслужб позволяло им выступать в качестве авторитетов в СМИ, а также, что немаловажно, получать хлебные места в лоббистских фирмах и оборонных корпорациях.

Если Белый дом сдержит свои обещания, то, как отметил в своём Twitter корреспондент CNBC Имон Джейверс, такой шаг может быть воспринят в американском разведсообществе как «серьёзное оскорбление».

Ещё одна причина для беспокойства американских спецслужбистов, как отмечает CNN, заключается в том, что наличие уровней доступа у бывших руководителей спецслужб позволяло их действующим коллегам обсуждать со своими предшественниками секретную информацию. Теперь такие консультационные услуги со стороны Бреннана, Клэппера и других назначенных Обамой руководителей будут вне закона.

«Трамп стремится оградить разведки от сливов, — утверждает Манойло. — Те люди, которые были поставлены Обамой, безусловно, ненадёжны. Это пятая колонна, которую нужно убирать со значимых постов и всячески ограждать их от стратегически значимой секретной информации».

© SAUL LOEB / AFP

Решение Трампа существенно уменьшает возможности экс-директоров разведок повлиять на выработку текущей политики, отмечают эксперты. Как подчёркивал ранее в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, Трамп стремится провести кадровую перетряску, оградив спецслужбы от влияния людей Обамы. Пока же отношения американского президента со спецслужбами носят напряжённый характер.

«Трамп понимает, что спецслужбы ему сильно мешают», — заявил эксперт.

По мнению Коровина, речь идёт о «борьбе президента Трампа с так называемым глубинным государством» — неформальной сетью бывших и действующих сотрудников спецслужб, военных, бюрократов, лоббистов, выступающих как структура, независимая от демократически избранного руководства США.

«В США существует складывавшаяся десятилетиями сеть глубинного государства, которая ориентирована на либерально-глобалистские идеи. И опирается она на своих людей в американских спецслужбах и силовых структурах», — отмечает эксперт.

Фактор Хельсинки

Как отмечают аналитики, угрозы со стороны администрации Трампа в отношении влиятельных отставных спецслужбистов звучат на фоне очевидного обострения отношений президента США с действующим директором Национальной разведки Дэном Коутсом после российско-американского саммита на высшем уровне в Финляндии.

Дэн Коутс

globallookpress.com

© Cheriss May/ZUMAPRESS.com

Так, сразу после саммита в Хельсинки в ответ на заявления Коутса о доказанности «российского вмешательства» в президентские выборы Трампу пришлось публично поправить своё заявление на пресс-конференции с Владимиром Путиным, где американский лидер утверждал прямо противоположное. Через несколько дней на форуме по безопасности в штате Колорадо Коутс отреагировал нервным смехом на заявление Белого дома о приглашении в США Владимира Путина, после чего поползли слухи о возможной отставке главы американского разведсообщества.

Однако, по мнению Манойло, маловероятно, что эти «внутренние склоки» серьёзно скажутся на позициях нынешней администрации в отношении нашей страны.

«Россию они используют как бренд во внутренней информационной борьбе», — отмечает эксперт.

Однако Коровин полагает, что встреча в Хельсинки могла повлиять на решимость Дональда Трампа вести бескомпромиссную борьбу с силами, подрывающими его политический курс внутри США.

«Трамп понимает: чтобы сделать Америку снова великой, свободной и суверенной, он должен действовать решительно. И эту решительность ему придала встреча с Путиным. Трамп увидел, что руководитель страны может действовать полностью суверенно и независимо от окружающих его агентов влияния глобализма. Этот образ вдохновил американского президента на подлинную финальную битву с глубинным государством в США», — заключил политолог.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

