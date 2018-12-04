Битва пошлин продолжится: Аналитик уверен, что объявленное Трампом прекращение "торговой войны" с Китаем - обычная симуляция

Американский аналитик Дерек Сизорс считает, что якобы достигнутое "перемирие" между США и Китаем в "торговой войне", объявленное на саммите G20, не что иное, как обычная симуляция, которая даст странам передышку на 90 дней. И после начала переговоров о новом соглашении в марте 2019 года битва пошлин, по его мнению, продолжится.

Американский аналитик, специалист по КНР Дерек Сизорс заявил, что "торговое перемирие" между США и Китаем, достигнутое якобы на переговорах в рамках G20 в Аргентине, не что иное, как очередной "блеф" Трампа, передает информагентство Nation News.

Эксперт отметил, что "перемирие" было просто разыграно и через три месяца, к моменту начала переговоров о новом соглашении в марте 2019 года, все вернется в прежнее русло, так как ни одна из стран не планирует менять отношение к партнеру. США обвиняют китайские производства в краже технологий. Китай же, несмотря на многочисленные заверения о борьбе с подобным плагиатом, по мнению аналитика, не собирается всерьез отказываться от интеллектуальной собственности американцев, поскольку это "часть стратегии развития высокотехнологичного сектора Китая". Кроме того, власти США не сняли ограничения на продажу товаров ведущих китайских компаний ZTE и Huawei.

Поэтому, по мнению Сизорса, объявленное Дональдом Трампом "торговое перемирие" является некой передышкой, после чего битва пошлин и ограничений продолжится.

Напомним, после встречи двух лидеров на саммите G20 в Аргентине американский президент объявил о прекращении "торговой войны" между странами на 90 дней. Согласно достигнутому соглашению, Соединенные Штаты не станут повышать пошлины на товары из Китая до планируемых 25%, Китай, в свою очередь, снизит пошлины на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, что позволит многим аграрным предприятиям США спастись от банкротства.