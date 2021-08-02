Битва мигрантов: Ходорковский и "навальнисты" поссорились из-за выборов в Госдуму

Стало известно, что между оппозиционерами-иммигрантами Михаилом Ходорковским и сторонниками Навального возник конфликт из-за выборов в Госдуму.

Авторы Тelegram-канала "Блок" утверждают, что между Михаилом Ходорковским и сторонниками осуждённого блогера Алексея Навального за границей происходит "битва мигрантов" - они "спорят о стратегии на выборах в России".

Ходорковский продвигает свой аналог "Умного голосования". В июне он запустил сайт, на котором публикуются имена кандидатов в Госдуму. Беглый олигарх, в отличие от навальнистов, сообщает не то, за кого надо голосовать, а то, за кого не надо. Главный критерий для него - кто из кандидатов поддерживал поправки в Конституцию,

- утверждают авторы канала.

Как напоминают авторы, "команда Навального" находится в Литве, а Ходорковский - в Лондоне".

Против стратегии Ходорковского ожидаемо выступили подчинённые Навального. Владимир Милов назвал её "вредной идеей" и "ерундой".

"Олигарх пытается удержаться на политической сцене. Недавно он рассказал, что участвовал в "уличных боях" в начале 1990-х. Напомним, что в 1990-м Ходорковский создал объединение "Менатеп". Его компания работала, по сути, как финансовая пирамида. В результате многолетних бизнес-махинаций олигарх оказался за решёткой. Теперь "ветеран уличных боёв" решил учить граждан России правильно голосовать", - отмечают авторы канала "Блок".