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Битва мигрантов: Ходорковский и "навальнисты" поссорились из-за выборов в Госдуму
02 августа 2021, 20:40 • 31 • Политика
Стало известно, что между оппозиционерами-иммигрантами Михаилом Ходорковским и сторонниками Навального возник конфликт из-за выборов в Госдуму.
Авторы Тelegram-канала "Блок" утверждают, что между Михаилом Ходорковским и сторонниками осуждённого блогера Алексея Навального за границей происходит "битва мигрантов" - они "спорят о стратегии на выборах в России".
- утверждают авторы канала.
Как напоминают авторы, "команда Навального" находится в Литве, а Ходорковский - в Лондоне".
Против стратегии Ходорковского ожидаемо выступили подчинённые Навального. Владимир Милов назвал её "вредной идеей" и "ерундой".
"Олигарх пытается удержаться на политической сцене. Недавно он рассказал, что участвовал в "уличных боях" в начале 1990-х. Напомним, что в 1990-м Ходорковский создал объединение "Менатеп". Его компания работала, по сути, как финансовая пирамида. В результате многолетних бизнес-махинаций олигарх оказался за решёткой. Теперь "ветеран уличных боёв" решил учить граждан России правильно голосовать", - отмечают авторы канала "Блок".
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