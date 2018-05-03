Битва конца или начала? • 337 • Аналитика







Сильные выражения американских и израильских военных лидеров, прозвучавшие в последние дни, обозначили, так сказать, рамочные условия предстоящих военных действий Израиля против Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис фактически согласился с «правом» Израиля принимать «суверенные решения» о бомбардировках территории этой страны. А его тель-авивский коллега Авигдор Либерман предупредил, что если в ходе этих бомбардировок кто-нибудь посмеет стрелять по израильским самолетам, то этот стреляющий будет уничтожен. Конкретно речь шла о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые то ли будут, то ли уже поставлены на вооружение сирийской армии.





Итак, Израиль якобы готов разбомбить комплексы С-300 в Сирии. Насколько это реально?



Первое, что следует отметить. Указанных объектов атаки в Сирии, скорее всего, пока нет. Вероятно, именно этой щекотливой теме были посвящены недавние телефонные общения Нетаньяху с Путиным. В ходе которых израильский премьер вряд ли был слишком обнадежен.



Ибо вопрос об С-300 уже не столько военный, сколько политический и даже геополитический. Особенно на данном этапе сирийской конфронтации, когда и Россия и другие её основные участники поставили на кон нечто большее, чем оперативно-тактические результаты этой борьбы. Для США и РФ вопрос о Сирии — как минимум вопрос их глобального престижа, мирового влияния и состоятельности как великих военных держав. Стратегическое отступление на данном этапе равносильно поражению со всеми вытекающими из этого факта негативными последствия глобального уровня для проигравшей стороны.



В частности, для России вопрос её военно-стратегический состоятельности в Сирии распадается на два связанных подвопроса. Первый – это способность РФ надежно защитить государственные интересы своего основного союзника, Сирии. Второй — это боевая эффективность российских войск, а также российских вооружений, находящихся в этой стране. Россия не может без риска понести фатальный репутационный ущерб в качестве дееспособной великой державы позволить себе допустить безнаказанное избиение своего сирийского союзника. Ибо во всем мире это будет расценено как доказательство того, что союзопригодность РФ находится на крайне низком уровне. Россия также не может допустить подрыва своей репутации в качестве ведущей в мире военной и оружейной державы.



Именно на острие этих императивов и находится система ПВО Сирии, в том числе планируемые к размещению там комплексы С-300. При этом их непоставка в данных условиях уже не соответствует стоящим перед РФ задачам. Сирийская ПВО, будучи лимитирована в своих возможностях отсутствием эффективных ЗРК дальнего действия, будет заведомо неспособна обеспечить надежное прикрытие своей страны и армии. Что равнозначно усилению угрозы военного поражения САР. А это, как мы отметили выше, неприемлемо для РФ. Получается, что поставка таких ракет – дело решенное.



При этом развертывание С-300 в составе ПВО Сирии должно не только ощутимо повысить защищенность данной страны, но и существенно способствовать продвижению в решении куда более масштабной, геополитического ранга задачи.



Речь идет о том, что широкое распространение в мире высокоэффективных систем ПВО/ПРО, прежде всего российских, имеет свойство оказывать революционизирующее влияние на весь мировой военно-политический баланс. И в конечном счете на всю систему международных отношений. Прежнее абсолютное доминирование ракетно-воздушной мощи Запада, которое оказывало парализующее воздействие на волю к сопротивлению большинства стран, перестает быть абсолютной величиной. И практически любая страна, укрывшись под надежным зенитно-ракетным куполом, сможет нейтрализовать самые сильные инструменты военной экспансии Запада – боевую авиацию и крылатые ракеты. И, следовательно, сможет более эффективно отстаивать свои права и защищать свой суверенитет. Для мира, большая часть которого уже давно превратилась в бесправную военную колонию Запада, это действительно новые горизонты. Зачем мужчине меч



Но они могут оказаться недостижимыми в том случае, если российские системы ПВО в Сирии потерпят провал. Таким образом, ставки предельно высоки. И они отнюдь не предполагают полумер и колебаний со стороны России. Ситуация лучше всего характеризуется известной русской поговоркой: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!».



Иначе говоря, просто поставить С-300 в Сирию и посчитать свой долг выполненным уже не получится. Работа должна быть сделана так, чтобы её итог был гарантированно позитивным для РФ. И в этом смысле целиком и полностью полагаться на одних сирийцев конечно нельзя. Тем более, что у них просто нет достаточного количества высокообученных специалистов ПВО, готовых к немедленному боевому применению.



А противник может не дать времени на их подготовку. Именно потому, что он тоже прекрасно понимает истинную «цену вопроса», которая описана нами выше. Запад отнюдь не планирует в обозримом будущем уходить на геополитический покой и уступать кому-либо своё «бремя» безраздельного глобального доминирования. Соответственно, ему категорически не подходит то, что может произойти в мире, если российские оборонительные военные технологии и российская геополитическая модель будут иметь успех. И Сирия это то место, где он может попытаться похоронить и то и другое.



Вот почему так в унисон и звучат голоса американского и израильского министров обороны, старательно обставляющих будущее поле битвы якобы правовыми рамками. Что лишь подчеркивает – для них новый удар по Сирии, а значит и по глобальным позициям России вопрос вполне решенный.



Между тем шансы РФ и её союзников с честью выдержать этот удар отнюдь не равны нулю. Созданная ими в Сирии эшелонированная система ПВО отнюдь не так безобидна, как это пытается изобразить, размахивая руками на пресс-конференциях, Дональд Трамп. Запад уже попробовал повлиять на расклад мировых сил массированными обстрелами Сирии с помощью крылатых ракет большой дальности. Получилось, мягко говоря, не очень убедительно. Вплоть до позорной отправки части американского «вундерваффе» в качестве учебных пособий в Москву. Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»



В следующий раз, вероятно, будут пытаться применить несколько иную схему. В рамках которой «суверенные решения» Израиля могут быть реализованы в виде массированных авианалетов на сирийскую территорию. Американцам это даже выгодно. Не надо будет подставлять под огонь своих пилотов и рисковать лобовым столкновением с русскими. А Израиль, как расходный материал, вполне сойдет. В конце концов, Вашингтону абсолютно без разницы, кто именно уничтожит сирийскую ПВО. Главное, чтобы весь мир увидел, что попытка обнулить ударные военные возможности Запада с треском провалилась и вопрос о глобальном переформатировании, таким образом, автоматически закрыт. И если это будут пилоты израильских ВВС, то и флаг им в руки.



Вот только не факт, что у них это получится. Несколько дивизионов С-300, не говоря уже про С-400, могут уничтожить в считанные минуты практически всю авиационную группировку противника, даже если в её состав войдут все немаленькие ВВС Израиля и не только его одного. Причем уничтожить на дальностях, полностью исключающих запуски авиационных ракет. А если кое-что, вроде пресловутых «умных» ракет JASSM все-таки успеют стартовать, то 14 апреля может повториться еще раз. Ибо на добивание таких прорвавшихся одиночек как раз и рассчитаны «Панцири», «Буки», «Торы» и даже обыкновенные «Шилки».



И это не говоря уже о том, что попытка Израиля нанести такой удар, в сущности, по ключевым интересам России, наверняка будет расценена в Москве как абсолютно непростительная. И тогда у российской стороны может окончательно исчезнуть даже минимальная мотивация к сдерживанию Ирана. Ибо если кто-то думает, что иранское руководство само по себе проявляет величайший стоицизм при виде десятков трупов своих военных, погибших под израильскими бомбами, тот сильно и фатально заблуждается. Но у России, повторяю, терпение тоже может лопнуть. Тем более, что ей самой в этом случае вообще ничего делать не придется. Желающих добраться до израильского горла и без неё будет вполне достаточно.



Так что, если Израиль на самом деле способен принимать «суверенные решения», а не только угождать Вашингтону, то легендарная еврейская мудрость должна подсказать ему, что Сирию лучше облетать десятой дорогой. Для него это действительно блестящий план! Если генеральное сражение России с Западом неизбежно, то его лучше дать в Сирии, чем на Украине.Сильные выражения американских и израильских военных лидеров, прозвучавшие в последние дни, обозначили, так сказать, рамочные условия предстоящих военных действий Израиля против Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис фактически согласился с «правом» Израиля принимать «суверенные решения» о бомбардировках территории этой страны. А его тель-авивский коллега Авигдор Либерман предупредил, что если в ходе этих бомбардировок кто-нибудь посмеет стрелять по израильским самолетам, то этот стреляющий будет уничтожен. Конкретно речь шла о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые то ли будут, то ли уже поставлены на вооружение сирийской армии.Итак, Израиль якобы готов разбомбить комплексы С-300 в Сирии. Насколько это реально?Первое, что следует отметить. Указанных объектов атаки в Сирии, скорее всего, пока нет. Вероятно, именно этой щекотливой теме были посвящены недавние телефонные общения Нетаньяху с Путиным. В ходе которых израильский премьер вряд ли был слишком обнадежен.Ибо вопрос об С-300 уже не столько военный, сколько политический и даже геополитический. Особенно на данном этапе сирийской конфронтации, когда и Россия и другие её основные участники поставили на кон нечто большее, чем оперативно-тактические результаты этой борьбы. Для США и РФ вопрос о Сирии — как минимум вопрос их глобального престижа, мирового влияния и состоятельности как великих военных держав. Стратегическое отступление на данном этапе равносильно поражению со всеми вытекающими из этого факта негативными последствия глобального уровня для проигравшей стороны.В частности, для России вопрос её военно-стратегический состоятельности в Сирии распадается на два связанных подвопроса. Первый – это способность РФ надежно защитить государственные интересы своего основного союзника, Сирии. Второй — это боевая эффективность российских войск, а также российских вооружений, находящихся в этой стране. Россия не может без риска понести фатальный репутационный ущерб в качестве дееспособной великой державы позволить себе допустить безнаказанное избиение своего сирийского союзника. Ибо во всем мире это будет расценено как доказательство того, что союзопригодность РФ находится на крайне низком уровне. Россия также не может допустить подрыва своей репутации в качестве ведущей в мире военной и оружейной державы.Именно на острие этих императивов и находится система ПВО Сирии, в том числе планируемые к размещению там комплексы С-300. При этом их непоставка в данных условиях уже не соответствует стоящим перед РФ задачам. Сирийская ПВО, будучи лимитирована в своих возможностях отсутствием эффективных ЗРК дальнего действия, будет заведомо неспособна обеспечить надежное прикрытие своей страны и армии. Что равнозначно усилению угрозы военного поражения САР. А это, как мы отметили выше, неприемлемо для РФ. Получается, что поставка таких ракет – дело решенное.При этом развертывание С-300 в составе ПВО Сирии должно не только ощутимо повысить защищенность данной страны, но и существенно способствовать продвижению в решении куда более масштабной, геополитического ранга задачи.Речь идет о том, что широкое распространение в мире высокоэффективных систем ПВО/ПРО, прежде всего российских, имеет свойство оказывать революционизирующее влияние на весь мировой военно-политический баланс. И в конечном счете на всю систему международных отношений. Прежнее абсолютное доминирование ракетно-воздушной мощи Запада, которое оказывало парализующее воздействие на волю к сопротивлению большинства стран, перестает быть абсолютной величиной. И практически любая страна, укрывшись под надежным зенитно-ракетным куполом, сможет нейтрализовать самые сильные инструменты военной экспансии Запада – боевую авиацию и крылатые ракеты. И, следовательно, сможет более эффективно отстаивать свои права и защищать свой суверенитет. Для мира, большая часть которого уже давно превратилась в бесправную военную колонию Запада, это действительно новые горизонты.Но они могут оказаться недостижимыми в том случае, если российские системы ПВО в Сирии потерпят провал. Таким образом, ставки предельно высоки. И они отнюдь не предполагают полумер и колебаний со стороны России. Ситуация лучше всего характеризуется известной русской поговоркой: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!».Иначе говоря, просто поставить С-300 в Сирию и посчитать свой долг выполненным уже не получится. Работа должна быть сделана так, чтобы её итог был гарантированно позитивным для РФ. И в этом смысле целиком и полностью полагаться на одних сирийцев конечно нельзя. Тем более, что у них просто нет достаточного количества высокообученных специалистов ПВО, готовых к немедленному боевому применению.А противник может не дать времени на их подготовку. Именно потому, что он тоже прекрасно понимает истинную «цену вопроса», которая описана нами выше. Запад отнюдь не планирует в обозримом будущем уходить на геополитический покой и уступать кому-либо своё «бремя» безраздельного глобального доминирования. Соответственно, ему категорически не подходит то, что может произойти в мире, если российские оборонительные военные технологии и российская геополитическая модель будут иметь успех. И Сирия это то место, где он может попытаться похоронить и то и другое.Вот почему так в унисон и звучат голоса американского и израильского министров обороны, старательно обставляющих будущее поле битвы якобы правовыми рамками. Что лишь подчеркивает – для них новый удар по Сирии, а значит и по глобальным позициям России вопрос вполне решенный.Между тем шансы РФ и её союзников с честью выдержать этот удар отнюдь не равны нулю. Созданная ими в Сирии эшелонированная система ПВО отнюдь не так безобидна, как это пытается изобразить, размахивая руками на пресс-конференциях, Дональд Трамп. Запад уже попробовал повлиять на расклад мировых сил массированными обстрелами Сирии с помощью крылатых ракет большой дальности. Получилось, мягко говоря, не очень убедительно. Вплоть до позорной отправки части американского «вундерваффе» в качестве учебных пособий в Москву.В следующий раз, вероятно, будут пытаться применить несколько иную схему. В рамках которой «суверенные решения» Израиля могут быть реализованы в виде массированных авианалетов на сирийскую территорию. Американцам это даже выгодно. Не надо будет подставлять под огонь своих пилотов и рисковать лобовым столкновением с русскими. А Израиль, как расходный материал, вполне сойдет. В конце концов, Вашингтону абсолютно без разницы, кто именно уничтожит сирийскую ПВО. Главное, чтобы весь мир увидел, что попытка обнулить ударные военные возможности Запада с треском провалилась и вопрос о глобальном переформатировании, таким образом, автоматически закрыт. И если это будут пилоты израильских ВВС, то и флаг им в руки.Вот только не факт, что у них это получится. Несколько дивизионов С-300, не говоря уже про С-400, могут уничтожить в считанные минуты практически всю авиационную группировку противника, даже если в её состав войдут все немаленькие ВВС Израиля и не только его одного. Причем уничтожить на дальностях, полностью исключающих запуски авиационных ракет. А если кое-что, вроде пресловутых «умных» ракет JASSM все-таки успеют стартовать, то 14 апреля может повториться еще раз. Ибо на добивание таких прорвавшихся одиночек как раз и рассчитаны «Панцири», «Буки», «Торы» и даже обыкновенные «Шилки».И это не говоря уже о том, что попытка Израиля нанести такой удар, в сущности, по ключевым интересам России, наверняка будет расценена в Москве как абсолютно непростительная. И тогда у российской стороны может окончательно исчезнуть даже минимальная мотивация к сдерживанию Ирана. Ибо если кто-то думает, что иранское руководство само по себе проявляет величайший стоицизм при виде десятков трупов своих военных, погибших под израильскими бомбами, тот сильно и фатально заблуждается. Но у России, повторяю, терпение тоже может лопнуть. Тем более, что ей самой в этом случае вообще ничего делать не придется. Желающих добраться до израильского горла и без неё будет вполне достаточно.Так что, если Израиль на самом деле способен принимать «суверенные решения», а не только угождать Вашингтону, то легендарная еврейская мудрость должна подсказать ему, что Сирию лучше облетать десятой дорогой. Для него это действительно блестящий план! Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 337 Источник Похожие новости Платье для голого короля Связисты. Путь в бессмертие Целятся в Тегеран, а бьют по Москве и Пекину

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