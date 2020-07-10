Битумный путь: скоростная магистраль до Казани появится к 2024 году

Скоростную платную трассу М-12 Москва–Казань необходимо ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Такую задачу поставил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания по строительству дороги Европа – Западный Китай. Реализация проекта позволит создать около 160 тыс. новых рабочих мест, а 650 млрд рублей инвестиций дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали. Эксперты считают, что масштабное развитие дорожного сообщения позволит сблизить регионы и снизить стоимость некоторых товаров.

Сдать в срок

Перед обсуждением рабочих вопросов с участниками совещания премьер решил лично осмотреть участок, по которому пройдет скоростная трасса М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. В компании главы республики Рустама Минниханова и зампреда правительства Марата Хуснуллина он облетел на вертолете территорию, на которой в будущем появится дорожное полотно. Уже в воздухе премьеру презентовали общий проект строительства и цифры по ожидаемым социально-экономическим эффектам. Автодорога протяженностью 794 км должна быть запущена уже в 2024 году и сократить время в пути между городами вдвое. Она станет основой при строительстве трассы Европа – Западный Китай.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Это достаточно амбициозный и затратный проект. Его суть в воссоздании известного Шелкового пути , который не одно тысячелетие связывал страны Запада и Востока через весь континент. Дорога пройдет через Россию, Казахстан и Китай. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург–Москва–Казань–Оренбург–Актобе–Кызылорда–Шымкент–Алма-Ата–Урумчи–Ланьчжоу–Чжэнчжоу–Ляньюньган составляет более 8 тыс. км. По территории России трасса будет тянуться примерно 2,3 тыс. км, по Казахстану — 2,7 тыс. км, в Китае проложат 3,1 тыс. км дороги. Согласно данным Минтранса, весь автомобильный маршрут будет занимать около 10 суток. Общая стоимость российского участка оценивается в 730 млрд рублей.

Старт строительства запланирован на конец года, а скоростную трассу М-12 между Москвой и Казанью (она входит в состав коридора) рассчитывают завершить не в 2027 году, как планировалось изначально, а уже к 2024-у.

— Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году, — сказал Михаил Мишустин. — С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем финансирования составляет более 650 млрд рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Он подчеркнул, что на ближайшие 3–4 года автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань — это самый масштабный дорожный проект России. Непосредственно на строительстве будет создано более 30 тыс. новых рабочих мест, а в смежных отраслях — более 130 тыс.

Строительство трассы позволит улучшить логистические коридоры и снизить стоимость некоторых товаров, уверен почетный дорожник РФ и профессор МАДИ Эдуард Котлярский . По мнению специалиста, сама трасса потребует существенных затрат из-за расстояний между конечными точками, но ее создание позволит России увеличить товарооборот не только с Китаем, но и с Европой.

Новая транспортная артерия плотнее свяжет регионы РФ, считает главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов. Эксперт полагает, что трасса увеличит показатели валовых региональных продуктов, а часть перевозок можно будет перевести на контейнерные.

Прочность и легкость

Обсуждением строительства новой дороги премьер решил не ограничиваться. Совещание проходило на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе. Она считается самой успешной в стране — по данным национального рейтинга инвестиционной привлекательности за 2019 год эта территория заняла первое место. Financial Times последние пять лет признавала ее лучшей в Европе. Ее основные направления — автомобилестроение, нефтехимия, композитные и строительные материалы. Среди резидентов — такие крупные компании, как Ford, «Ростатом», «Транснефть» и др. Общий объем инвестиций составляет более 200 млрд рублей, а объем выручки только за прошлый год составил почти 83 млрд.

Михаил Мишустин, как правило, уделяет внимание высокотехнологичным предприятиям, одно из них премьер посетил и сейчас — завод компании «Алабуга-Волокно», который производит углеродное волокно . Это востребованный и достаточно прочный материал, состоящий из очень тонких нитей диаметром от 3 до 15 микрон. Он в 2–3 раза прочнее металла в композитных материалах, имеет высокую стойкость к температурам и незначительный вес . Для сравнения, изделия из углеволокна весят в пять раз меньше аналогичных, сделанных из стали.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

О различных стадиях производственного процесса премьеру рассказывали глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Umatex (входит в состав госкорпорации) Александр Тюнин. На отдельном выставочном стенде премьер смог ознакомиться с возможными вариантами использования материала — из него можно делать детали для мотоциклов, автомобилей и даже хоккейные клюшки и лыжные палки.

Рустам Минниханов обратил внимание Михаила Мишустина, известного своей любовью к хоккею, именно на клюшку из углеволокна. По словам гендиректора Umatex, ими играют многие профессиональные хоккеисты.