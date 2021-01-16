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Биткойн не упадёт, его просто "сожрут": Экономист раскрыл, что "убьёт" криптовалюту
16 января 2021, 14:05 • 103 • Политика
В Госдуме назвали биткойн пузырём, который рано или поздно лопнет. "Сам по себе биткойн не упадёт. Его могут задушить регуляторы", - считает экономист Евгений Коган.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что биткойн неминуемо ждёт падение. Экономист Евгений Коган предрёк криптовалюте более суровую судьбу.
Специалист пояснил, что проблема биткойна заключается в том, что нет чёткого критерия, сколько он должен стоить, поэтому технически его нельзя назвать финансовым пузырём. Кроме того, криптовалюта имеет определённую ценность для потребителя. Она позволяет переводить деньги в обход официальных регуляторов. Пока эта услуга будет пользоваться спросом, биткойн будет чего-то стоить.
Однако падение стоимости - не самое страшное, что грозит самой популярной в мире криптовалюте. Биткойн поджидает опасность совершенно с другой стороны. Его могут "убить" официальные цифровые валюты.
- пояснил эксперт в беседе с Nation News.
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