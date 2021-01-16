Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Главная / Политика

Биткойн не упадёт, его просто "сожрут": Экономист раскрыл, что "убьёт" криптовалюту

16 января 2021, 14:05  •  103 • Политика
В Госдуме назвали биткойн пузырём, который рано или поздно лопнет. "Сам по себе биткойн не упадёт. Его могут задушить регуляторы", - считает экономист Евгений Коган.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что биткойн неминуемо ждёт падение. Экономист Евгений Коган предрёк криптовалюте более суровую судьбу.
Специалист пояснил, что проблема биткойна заключается в том, что нет чёткого критерия, сколько он должен стоить, поэтому технически его нельзя назвать финансовым пузырём. Кроме того, криптовалюта имеет определённую ценность для потребителя. Она позволяет переводить деньги в обход официальных регуляторов. Пока эта услуга будет пользоваться спросом, биткойн будет чего-то стоить.
Однако падение стоимости - не самое страшное, что грозит самой популярной в мире криптовалюте. Биткойн поджидает опасность совершенно с другой стороны. Его могут "убить" официальные цифровые валюты.
Когда центробанки начнут внедрять системные денежные единицы, несистемные валюты может "сожрать" мировая регуляция. То есть сам по себе биткойн не упадёт. Его могут задушить регуляторы,
- пояснил эксперт в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
16 января 2021, 00:20
"Время битвы!": Американский солдат подогрел версию о вторжении в США
16 января 2021, 00:20
"Чей Крым?" Подсказку всем украинским журналистам дадут будущие депутаты
16 января 2021, 04:00
Глава Роспотребнадзора назвала главную ошибку массовой вакцинации от COVID-19
16 января 2021, 00:20
"Чего всполошились?": Шведам объяснили, сколько будет стоить вступление в "натовский колхоз"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не...
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-...
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задер...
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 21:55
ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.