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Бить Сирию – без спроса России? Израиль заявляет о своем новом праве - Al Mohrar Media

05 августа 2019, 15:24  •  153 • В мире
Израиль заявил, что по Сирии могут быть нанесены удары без ведома России. Как сообщает издание Al Mohrar Media со ссылкой на израильскую прессу, Тель-Авив хочет оставить за собой право ударов по Дамаску.
Издание Al Mohrar Media со ссылкой на израильскую газету Haaretz передает, что сейчас Тель-Авив выразил свое недовольство неким "маневром" России в Сирии. Причем не уточняется, что именно за маневр имеется в виду, зато говорится, что Израиль заявил, что оставляет за собой право наносить удары по Сирии, не предупреждая об этом Москву.
"На сирийско-израильской границе в настоящее время наблюдается активная деятельность ливанской организации "Хезболла", - сообщает Al Mohrar Media. – Израилю не нравится, что данная организация "устанавливает" свое влияние на юге САР.
Также эксперты издания подчеркивают, что такие действия Израиля Россия может расценить как прямую угрозу против российских военных.

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