Бить Сирию – без спроса России? Израиль заявляет о своем новом праве - Al Mohrar Media

Издание Al Mohrar Media со ссылкой на израильскую газету Haaretz передает, что сейчас Тель-Авив выразил свое недовольство неким "маневром" России в Сирии. Причем не уточняется, что именно за маневр имеется в виду, зато говорится, что Израиль заявил, что оставляет за собой право наносить удары по Сирии, не предупреждая об этом Москву.

"На сирийско-израильской границе в настоящее время наблюдается активная деятельность ливанской организации "Хезболла", - сообщает Al Mohrar Media. – Израилю не нравится, что данная организация "устанавливает" свое влияние на юге САР.

Также эксперты издания подчеркивают, что такие действия Израиля Россия может расценить как прямую угрозу против российских военных.