|
Бить Сирию – без спроса России? Израиль заявляет о своем новом праве - Al Mohrar Media
05 августа 2019, 15:24 • 153 • В мире
Израиль заявил, что по Сирии могут быть нанесены удары без ведома России. Как сообщает издание Al Mohrar Media со ссылкой на израильскую прессу, Тель-Авив хочет оставить за собой право ударов по Дамаску.
Издание Al Mohrar Media со ссылкой на израильскую газету Haaretz передает, что сейчас Тель-Авив выразил свое недовольство неким "маневром" России в Сирии. Причем не уточняется, что именно за маневр имеется в виду, зато говорится, что Израиль заявил, что оставляет за собой право наносить удары по Сирии, не предупреждая об этом Москву.
"На сирийско-израильской границе в настоящее время наблюдается активная деятельность ливанской организации "Хезболла", - сообщает Al Mohrar Media. – Израилю не нравится, что данная организация "устанавливает" свое влияние на юге САР.
Также эксперты издания подчеркивают, что такие действия Израиля Россия может расценить как прямую угрозу против российских военных.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2019, 06:54
|
30 июля 2019, 00:09
|
29 июля 2019, 19:09
|
05 августа 2019, 05:39
|
31 июля 2019, 14:54
|
01 августа 2019, 00:39
|
04 августа 2019, 00:24