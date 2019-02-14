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Бить по энергетике и банкам: Сенаторы США создали "жёсткий" сценарий санкций для России

14 февраля 2019, 01:54  •  91 • В мире
Два американских сенатора, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, подготовили новый проект антироссийских санкций. В проекте закона предлагается ужесточить ограничения в отношении банков, энергетических компаний, суверенного долга России. Причиной введения "жёсткого" санкционного давления, по мнению политиков, является необходимость отреагировать на якобы имевшееся вмешательство Москвы в выборы, а также из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters.
В американском сенате подготовили проект "жёсткого" санкционного давления на Россию. Инициаторами проекта стали два американских сенатора, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, Линдсей Грэм и Боб Менендес. Как сообщает Reuters, авторы новых антироссийских ограничений предлагают ужесточить давление на Москву из-за якобы имевшегося вмешательства в выборы в ряде стран, а также за украинский кризис.
Как говорится в сообщении агентства, политики выступают за введение ограничений против банковской сферы РФ, а также против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России и против киберсектора экономики нашей страны.
Помимо этого, сенаторы выступили с идеей ввести дополнительные ограничения против физических лиц, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российского руководства.
Подготовленный сенаторами проект отличается от подобного, представленного годом ранее в сенате США. В этом году по выдвигаемым условиям он стал более суровым. Примечательно, что и "мягкая" версия ранее не нашла среди американской политической элиты серьёзной поддержки. Однако всё же стоит напомнить, что тогда конгресс ввёл в действие закон CAATSA об обязательных санкциях против России.
Комментируя новый документ, Менендес заявил агентству Reuters, что санкции необходимы. "Россия продолжит наступать, пока не встретит решительный отпор". Его спич поддержал и соавтор проекта Грэм.
"Наша цель - изменить статус-кво и наложить серьёзные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию из Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии", - приводит РИА Новости слова сенатора.
Чтобы законопроект о санкциях стал законом, его должны поддержать обе палаты конгресса, а затем подписать президент Дональд Трамп.

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