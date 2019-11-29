Бишкек на тропе протеста. Новое издание киргизской революции? • 34 • Аналитика

25 ноября, за три дня до предстоящего саммита ОДКБ, Бишкек возбудился несанкционированным митингом местной молодёжи. Он собрался на площади Ала-Тоо перед Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (парламентом страны). Этот протест не имел отношения к предстоящей встрече руководителей стран уважаемой региональной организации, но атмосферу в киргизской столице, принимающей саммит, он, безусловно, подпортил.



Как «брат, сват и родственник» оправдывают коррупцию

Власти республики достаточно сдержанно отнеслись к начинающемуся протесту. Силовые структуры вяло отреагировали на очевидное нарушение закона и не стали препятствовать проведению митинга. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ограничился тем, что вынес проблему протеста на обсуждение Совета Безопасности Киргизии.





Кажется, власть взяла под управляемый контроль стихийный протест молодёжи. Эксперты, впрочем, не спешат делать окончательные выводы, а напоминают: в Киргизии уже два раза (в 2005 и в 2010 годах) массовые протесты приводили к отставке президентов и даже их бегству из страны. Сооронбай Жээнбеков от такой перспективы тоже не застрахован. И вот почему.



Внешне история нынешнего протеста имеет мало касательства к действующему президенту Киргизии. Однако её триггером стали принципы формирования здесь власти и способы достижения ею своего благополучия. Меняются президенты, перебираются из правительственных кабинетов в офисы оппозиции отставные чиновники, но общая картина всё так же неизменна. Движущей силой киргизской власти, её главной мотивацией по-прежнему остаётся масштабная коррупция.



У этой коррупции киргизская специфика. Её можно отразить в трёх основных ипостасях. Первая из них – преимущественно клановое формирование власти. В маленькой республике традиционно очень сильны племенные и родовые связи. Если исходить из популярной теории, что все мы связаны друг с другом через шесть рукопожатий, то в Киргизии этот счёт надо делить надвое.



К чему это приводит, можно судить по беспомощному заявлению президента Жээнбекова, которое он сделал вечером в воскресенье в интервью агентству «Кабар»:

«Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле всё обстоит немного по-другому. Наше население достигает 6,5 млн. человек, когда расспрашиваешь, выясняется, что все кому-то брат, сват и родственник. И когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, его родственники спешат его оправдать. Такое у нас есть».



Таможня даёт «добро»

Вторая ипостась проявляется в том, что в республике практически нет крупного бизнеса. Собственно, из чего ему взяться, если ВВП всего Кыргызстана не дотягивает до уровня оборотов приличной корпорации (по данным МВФ за 2018 год – всего $6.5 млрд.)? Отсюда дробление бизнес-интересов на мелкие торговые или товарные компании. Их ядро составляют родственные кланы или землячества, возросшие из общего аила. Бывают ещё бизнес-объединения одноклассников, сокурсников и т.д.



Доверительность в этих объединениях очень высокая. Она с особой силой проявляется, когда представители такого клана пробиваются во власть, которая концентрирует и контролирует все основные денежные потоки страны. У земляков и родственников разом наступает счастье, и появляются большие деньги.



Их основной источник – таможня. Отнесём её к третьей ипостаси. Киргизия сидит на транзите товаров из Китая вглубь континента. Грех этим не воспользоваться. К транзиту подключают серые схемы или даже откровенно контрабандные. Тогда таможенные сборы идут не только мимо киргизской казны, но и не попадают в бюджеты сопредельных стран.



По этой причине Казахстан, например, не раз блокировал пункты таможенного пропуска с Киргизией. На неделю граница останавливалась. В Бишкеке нехотя реагировали, упорядочивали взаимный документооборот. Потом всё снова возвращалось к прежним схемах.



Так случается и при смене власти кланов. Предшественников жёстко клеймят за коррупцию, заводят уголовные дела. Кого-то отправляют под суд и даже сажают в тюрьму. Потом сами осваивают «доходный бизнес». Похоже, клан Жээнбекова уже ступил на этот путь.



В пользу такого вывода говорит недавнее заседание Евразийской экономической комиссии. На прошлой неделе она собралась в Москве и, несмотря на настойчивые просьбы правительства Кыргызстана, не продлила действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран.





Для Бишкека это чувствительный удар. Поскольку киргизы наловчились завозить в Евразийское пространство внедорожники «Тойота» из Соединённых Штатов. С первого января 2020 года этот странный маршрут потеряет былую актуальность, потому что из-за новых таможенных пошлин ввозимые машины существенно подорожают.



Раим-миллион скрылся в Дубае

Однако вернёмся к митингу перед киргизским парламентом. Его спровоцировала публикация журналистского расследования о деятельности транснациональной преступной группировки, которая за десять лет вывела из страны порядка 700 млн. американских долларов. Для Киргизии, где многие бюджетники (например, учителя и врачи) получают зарплату в пределах 5–6 тыс. сом (около 5–6 тыс. руб.) и где высокая безработица, сумма оказалась просто шокирующей.



В центре расследования семья бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова. Отставной чиновник благополучно перебрался за границу (по некоторым сведениям, он сейчас находится в Дубае). За него теперь отдувается его брат – депутат Жогорку Кенеш Искендер Матраимов. Через свою страничку в Facebook он уже заявил, что обвинения в коррупции против его брата беспочвенны, а сам Райымбек Матраимов готов приехать в Бишкек и ответить на все претензии и вопросы.



В это мало кто поверил. В Киргизии о делишках Матраимова многим известно и без журналистского расследования. Экс-чиновника за огромное состояние уже давно прозвали Раим-миллион. Отмыться от такой славы будет непросто. Тем более что в публикации представлены конкретные документы о контрабандных товарных и финансовых потоках, в которых кроме киргизских кланов участвовали представители уйгурского клана из Китая.



Один из китайских бизнесменов уйгурского происхождения после своих откровений журналистам радио «Азаттык» был потом застрелен среди бела дня в кафе в центре Стамбула. Но это мало меняет ситуацию. Контрабандные схемы уже получили публичную огласку. Теперь протестующие требуют, чтобы президент Жээнбеков арестовал Матраимова и уволил силовиков и таможенных чиновников, чьи фамилии упомянуты в расследовании.



Ба, знакомые все лица!

Самому Сооренбаю Жээнбекову вроде бы ничего не грозит. Хотя оппозиционные депутаты, стоящие за протестами молодёжи, уже формулируют претензии к президенту. Они хотят направить в Генпрокуратуру республики запрос с целью «оценить эффективность деятельности бывшего полномочного представителя правительства в Ошской области Сооронбая Жээнбекова, поскольку именно в вверенной ему области происходили коррупционные явления, которые могли размыть государственность и независимость республики».



Так что у начинающегося протеста есть перспективы. Одна из них просматривается в связи с предстоящими в следующем октябре выборами в Жогорку Кенеш. Организаторы протеста, безусловно, будут использовать этот скандал, чтобы подорвать в парламенте позиции действующего президента и его клана.



Вторая перспектива открывается перед внешними игроками, творцами тюльпановых киргизских революций. В Киргизии сегодня несколько сотен финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций (НПО). Порядка сорока из них имеют реальный вес в обществе.



Коррупционное расследование, которое привело к протестам в Бишкеке, тоже не обошлось без их участия. СМИ, например, называют движение «Умут 2020», возглавляемое совместно с Bellingcat экс‑депутатом парламента Ширин Айтматовой. Какое оружие Россия продаёт в США?



Главную скрипку в расследовании сыграли журналисты радио «Азаттык» (местного клона радио «Свободы»), Kloop.kg и эксперты международной Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Активность всей этой компании проявилась ровно тогда, когда забуксовало соглашение Кыргызстана о развитии экономических отношений с США. Дело в том, что многих киргизов вполне устраивает ситуация, когда они живут на гранты США и ЕС. Им не с руки втягиваться в американские бизнес-проекты с неясными перспективами.



В то же время заокеанские партнёры не хотят отпускать Киргизию из сферы своего виляния. Через эту транзитную страну они могут много чего сделать главным конкурентам в геополитике: России и Китаю. Так что протесты в Бишкеке будут только нарастать. Благо поводов в республике для них предостаточно… 25 ноября, за три дня до предстоящего саммита ОДКБ, Бишкек возбудился несанкционированным митингом местной молодёжи. Он собрался на площади Ала-Тоо перед Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (парламентом страны). Этот протест не имел отношения к предстоящей встрече руководителей стран уважаемой региональной организации, но атмосферу в киргизской столице, принимающей саммит, он, безусловно, подпортил.Власти республики достаточно сдержанно отнеслись к начинающемуся протесту. Силовые структуры вяло отреагировали на очевидное нарушение закона и не стали препятствовать проведению митинга. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ограничился тем, что вынес проблему протеста на обсуждение Совета Безопасности Киргизии.Кажется, власть взяла под управляемый контроль стихийный протест молодёжи. Эксперты, впрочем, не спешат делать окончательные выводы, а напоминают: в Киргизии уже два раза (в 2005 и в 2010 годах) массовые протесты приводили к отставке президентов и даже их бегству из страны. Сооронбай Жээнбеков от такой перспективы тоже не застрахован. И вот почему.Внешне история нынешнего протеста имеет мало касательства к действующему президенту Киргизии. Однако её триггером стали принципы формирования здесь власти и способы достижения ею своего благополучия. Меняются президенты, перебираются из правительственных кабинетов в офисы оппозиции отставные чиновники, но общая картина всё так же неизменна. Движущей силой киргизской власти, её главной мотивацией по-прежнему остаётся масштабная коррупция.У этой коррупции киргизская специфика. Её можно отразить в трёх основных ипостасях. Первая из них – преимущественно клановое формирование власти. В маленькой республике традиционно очень сильны племенные и родовые связи. Если исходить из популярной теории, что все мы связаны друг с другом через шесть рукопожатий, то в Киргизии этот счёт надо делить надвое.К чему это приводит, можно судить по беспомощному заявлению президента Жээнбекова, которое он сделал вечером в воскресенье в интервью агентству «Кабар»:Вторая ипостась проявляется в том, что в республике практически нет крупного бизнеса. Собственно, из чего ему взяться, если ВВП всего Кыргызстана не дотягивает до уровня оборотов приличной корпорации (по данным МВФ за 2018 год – всего $6.5 млрд.)? Отсюда дробление бизнес-интересов на мелкие торговые или товарные компании. Их ядро составляют родственные кланы или землячества, возросшие из общего аила. Бывают ещё бизнес-объединения одноклассников, сокурсников и т.д.Доверительность в этих объединениях очень высокая. Она с особой силой проявляется, когда представители такого клана пробиваются во власть, которая концентрирует и контролирует все основные денежные потоки страны. У земляков и родственников разом наступает счастье, и появляются большие деньги.Их основной источник – таможня. Отнесём её к третьей ипостаси. Киргизия сидит на транзите товаров из Китая вглубь континента. Грех этим не воспользоваться. К транзиту подключают серые схемы или даже откровенно контрабандные. Тогда таможенные сборы идут не только мимо киргизской казны, но и не попадают в бюджеты сопредельных стран.По этой причине Казахстан, например, не раз блокировал пункты таможенного пропуска с Киргизией. На неделю граница останавливалась. В Бишкеке нехотя реагировали, упорядочивали взаимный документооборот. Потом всё снова возвращалось к прежним схемах.Так случается и при смене власти кланов. Предшественников жёстко клеймят за коррупцию, заводят уголовные дела. Кого-то отправляют под суд и даже сажают в тюрьму. Потом сами осваивают «доходный бизнес». Похоже, клан Жээнбекова уже ступил на этот путь.В пользу такого вывода говорит недавнее заседание Евразийской экономической комиссии. На прошлой неделе она собралась в Москве и, несмотря на настойчивые просьбы правительства Кыргызстана, не продлила действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран.Для Бишкека это чувствительный удар. Поскольку киргизы наловчились завозить в Евразийское пространство внедорожники «Тойота» из Соединённых Штатов. С первого января 2020 года этот странный маршрут потеряет былую актуальность, потому что из-за новых таможенных пошлин ввозимые машины существенно подорожают.Однако вернёмся к митингу перед киргизским парламентом. Его спровоцировала публикация журналистского расследования о деятельности транснациональной преступной группировки, которая за десять лет вывела из страны порядка 700 млн. американских долларов. Для Киргизии, где многие бюджетники (например, учителя и врачи) получают зарплату в пределах 5–6 тыс. сом (около 5–6 тыс. руб.) и где высокая безработица, сумма оказалась просто шокирующей.В центре расследования семья бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова. Отставной чиновник благополучно перебрался за границу (по некоторым сведениям, он сейчас находится в Дубае). За него теперь отдувается его брат – депутат Жогорку Кенеш Искендер Матраимов. Через свою страничку в Facebook он уже заявил, что обвинения в коррупции против его брата беспочвенны, а сам Райымбек Матраимов готов приехать в Бишкек и ответить на все претензии и вопросы.В это мало кто поверил. В Киргизии о делишках Матраимова многим известно и без журналистского расследования. Экс-чиновника за огромное состояние уже давно прозвали Раим-миллион. Отмыться от такой славы будет непросто. Тем более что в публикации представлены конкретные документы о контрабандных товарных и финансовых потоках, в которых кроме киргизских кланов участвовали представители уйгурского клана из Китая.Один из китайских бизнесменов уйгурского происхождения после своих откровений журналистам радио «Азаттык» был потом застрелен среди бела дня в кафе в центре Стамбула. Но это мало меняет ситуацию. Контрабандные схемы уже получили публичную огласку. Теперь протестующие требуют, чтобы президент Жээнбеков арестовал Матраимова и уволил силовиков и таможенных чиновников, чьи фамилии упомянуты в расследовании.Самому Сооренбаю Жээнбекову вроде бы ничего не грозит. Хотя оппозиционные депутаты, стоящие за протестами молодёжи, уже формулируют претензии к президенту. Они хотят направить в Генпрокуратуру республики запрос с целью «оценить эффективность деятельности бывшего полномочного представителя правительства в Ошской области Сооронбая Жээнбекова, поскольку именно в вверенной ему области происходили коррупционные явления, которые могли размыть государственность и независимость республики».Так что у начинающегося протеста есть перспективы. Одна из них просматривается в связи с предстоящими в следующем октябре выборами в Жогорку Кенеш. Организаторы протеста, безусловно, будут использовать этот скандал, чтобы подорвать в парламенте позиции действующего президента и его клана.Вторая перспектива открывается перед внешними игроками, творцами тюльпановых киргизских революций. В Киргизии сегодня несколько сотен финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций (НПО). Порядка сорока из них имеют реальный вес в обществе.Коррупционное расследование, которое привело к протестам в Бишкеке, тоже не обошлось без их участия. СМИ, например, называют движение «Умут 2020», возглавляемое совместно с Bellingcat экс‑депутатом парламента Ширин Айтматовой.Главную скрипку в расследовании сыграли журналисты радио «Азаттык» (местного клона радио «Свободы»), Kloop.kg и эксперты международной Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Активность всей этой компании проявилась ровно тогда, когда забуксовало соглашение Кыргызстана о развитии экономических отношений с США. Дело в том, что многих киргизов вполне устраивает ситуация, когда они живут на гранты США и ЕС. Им не с руки втягиваться в американские бизнес-проекты с неясными перспективами.В то же время заокеанские партнёры не хотят отпускать Киргизию из сферы своего виляния. Через эту транзитную страну они могут много чего сделать главным конкурентам в геополитике: России и Китаю. Так что протесты в Бишкеке будут только нарастать. Благо поводов в республике для них предостаточно… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





34 Источник Похожие новости Демографическая катастрофа. Есть ли шанс спасти Россию от вымирания? Удар в сердце майдана Маятник качнулся Гоген как педофил и истребители культуры МОК бросил России соломинку. Удастся ли выплыть? Польша 20 лет в НАТО Новости партнеров