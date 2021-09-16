Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

Биполярное расстройство Запада: русские с индусами хотят завоевать Польшу

16 сентября 2021, 12:25  •  126 • Политика
Британцы в очередной раз порадовали. Но не своими учёными - своими военным аналитиками. Те выяснили: русские сознательно демонстрируют кадры учений, где они ведут огонь у границы с Польшей. Глубочайшее просветление!
Трудно предположить, что русские делали это в бессознательном состоянии. Но за мелким этим комариным укусиком - всё тот же нутряной, звериный смысл всей западной пропаганды. Для того чтобы изобразить Россию исчадием ада, все средства хороши…
Вот чем, казалось, бы, занимаются русские в ходе учений "Запад-2021", проходящих на разных полигонах на пространстве от Калининграда до Урала? Не торопитесь с ответом. Британская пресса уже знает "страшную тайну учений": в ходе этих манёвров Россия "отрабатывает вторжение в Прибалтику и Польшу"!
Правда, пишет британская пресса об этом с подачи… поляков же. Вот как The Sun цитирует польскую газету Fakt:
Запах пороха и лязг железа. Рёв войны со стороны России и Беларуси можно услышать через нашу восточную границу. В манёврах "Запад-2021" принимают участие тысячи солдат, сотни самолётов, вертолётов, ракетных установок и танков. Раскрытые планы учений предполагают войну с Польшей и Литвой.
Доказательства? Их есть у них!
Русские сознательно демонстрирует кадры учений, где они ведут огонь близ белорусского Бреста, это у границы с Польшей. В самой Польше это воспринимают как угрозу для своих границ, для своей национальной безопасности.
Ну, повторимся, трудно предполагать неосознанную демонстрацию такого видео. А во-вторых, ну и что? Пусть, как пишет таблоид The Sun, эти учения, в которых задействованы 200 тысяч военнослужащих и более 1000 единиц боевой техники,
не просто настораживают, а вселяют ужас в соседей России.
Таким соседям, которые столпились у западных границ нашей страны, немного ужаса только на пользу пойдёт. А то привыкли безответственно и безопасно верещать о прямо завтрашней русской агрессии. Так немного реализма их мозгам не помешает. Пусть и через страх доведённого. К примеру, как раз 80 лет назад гитлеровская Европа вторглась в пределы России и приступила к жесточайшему геноциду русского населения. Причём уроженцы Прибалтики были самыми зверскими карателями. А два года спустя, в 1943-м, когда русские начали освобождать свои земли, ужас перед местью за содеянное заставлял карателей стреляться. А самых трусливых - прятаться по лесам и оттуда отыгрываться за свой страх на мирном населении. Собственно, в этом и есть всё содержание так называемой "борьбы" так называемых "лесных братьев": ноль как военная сила, но зато подленький террор против безоружных.
Так почему бы их идейным потомкам, ставшим у власти в "свободных" прибалтийских государствах, немного не поужасаться, глядя на русских солдат у своих границ? Хороший нацист - обделавшийся от ужаса нацист.

А как на самом деле?

Иное дело, что никакого, естественно, вторжения ни в какие Польши не предусматривается. В мирное время - кому нужно опять брать на содержание такую массу больных на голову? В военное - что Прибалтику, что Польшу нынешняя русская армия пронзит, едва ли заметив. То даже сами поляки выяснили на собственных командно-штабных учениях.
Да и когда в истории русские по собственной инициативе вторгались в этот змеюшник гоношистых панов? С самого начала - либо в ходе освободительных войн после польской агрессии, либо в ходе освобождения Польши от чужой оккупации. Как во Второй мировой войне. Самые разделы этой страны, которую польская историография ставит в вину России, были движением за освобождение исконно русских территорий. Во всех этих разделах русские ни разу не вышли за пределы своего исторического ареала проживания. Даже Варшаву взяли только в 1815 году - после того как поляки в очередной раз сходили на Москву. Надо же было как-то усмирить гнездо великопольского шовинизма и агрессии.
Ну и, конечно, втройне смешон польско-прибалтийский "ужас" в свете того, что в учениях "Запад-2021" задействованы воинские контингенты не только России. Кроме очевидной Белоруссии присутствуют подразделения из Индии, Казахстана, Армении, Киргизии и Монголии. Монголы, штурмующие Тересполь на русских танках, - эпическая картина, ничего не скажешь.
Так что учения - с очевидностью оборонительные. А Брест… А Брест - вообще символ того, как русские умеют обороняться.
И это действительно сильная угроза Польше. На собственной шкуре испытанная. И британская пресса, как ни удивительно, но на сей раз не врёт. После каждого польского вторжения в Россию в Посполитую всегда приходит русский солдат…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
09 сентября 2021, 22:45
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
11 сентября 2021, 08:40
Пронько: "Российская элита вконец развратилась"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.