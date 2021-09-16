Биполярное расстройство Запада: русские с индусами хотят завоевать Польшу

Британцы в очередной раз порадовали. Но не своими учёными - своими военным аналитиками. Те выяснили: русские сознательно демонстрируют кадры учений, где они ведут огонь у границы с Польшей. Глубочайшее просветление!

Трудно предположить, что русские делали это в бессознательном состоянии. Но за мелким этим комариным укусиком - всё тот же нутряной, звериный смысл всей западной пропаганды. Для того чтобы изобразить Россию исчадием ада, все средства хороши…

Вот чем, казалось, бы, занимаются русские в ходе учений "Запад-2021", проходящих на разных полигонах на пространстве от Калининграда до Урала? Не торопитесь с ответом. Британская пресса уже знает "страшную тайну учений": в ходе этих манёвров Россия "отрабатывает вторжение в Прибалтику и Польшу"!

Правда, пишет британская пресса об этом с подачи… поляков же. Вот как The Sun цитирует польскую газету Fakt:

Запах пороха и лязг железа. Рёв войны со стороны России и Беларуси можно услышать через нашу восточную границу. В манёврах "Запад-2021" принимают участие тысячи солдат, сотни самолётов, вертолётов, ракетных установок и танков. Раскрытые планы учений предполагают войну с Польшей и Литвой.

Доказательства? Их есть у них!

Русские сознательно демонстрирует кадры учений, где они ведут огонь близ белорусского Бреста, это у границы с Польшей. В самой Польше это воспринимают как угрозу для своих границ, для своей национальной безопасности.

Ну, повторимся, трудно предполагать неосознанную демонстрацию такого видео. А во-вторых, ну и что? Пусть, как пишет таблоид The Sun, эти учения, в которых задействованы 200 тысяч военнослужащих и более 1000 единиц боевой техники,

не просто настораживают, а вселяют ужас в соседей России.

Таким соседям, которые столпились у западных границ нашей страны, немного ужаса только на пользу пойдёт. А то привыкли безответственно и безопасно верещать о прямо завтрашней русской агрессии. Так немного реализма их мозгам не помешает. Пусть и через страх доведённого. К примеру, как раз 80 лет назад гитлеровская Европа вторглась в пределы России и приступила к жесточайшему геноциду русского населения. Причём уроженцы Прибалтики были самыми зверскими карателями. А два года спустя, в 1943-м, когда русские начали освобождать свои земли, ужас перед местью за содеянное заставлял карателей стреляться. А самых трусливых - прятаться по лесам и оттуда отыгрываться за свой страх на мирном населении. Собственно, в этом и есть всё содержание так называемой "борьбы" так называемых "лесных братьев": ноль как военная сила, но зато подленький террор против безоружных.

Так почему бы их идейным потомкам, ставшим у власти в "свободных" прибалтийских государствах, немного не поужасаться, глядя на русских солдат у своих границ? Хороший нацист - обделавшийся от ужаса нацист.

А как на самом деле?

Иное дело, что никакого, естественно, вторжения ни в какие Польши не предусматривается. В мирное время - кому нужно опять брать на содержание такую массу больных на голову? В военное - что Прибалтику, что Польшу нынешняя русская армия пронзит, едва ли заметив. То даже сами поляки выяснили на собственных командно-штабных учениях.

Да и когда в истории русские по собственной инициативе вторгались в этот змеюшник гоношистых панов? С самого начала - либо в ходе освободительных войн после польской агрессии, либо в ходе освобождения Польши от чужой оккупации. Как во Второй мировой войне. Самые разделы этой страны, которую польская историография ставит в вину России, были движением за освобождение исконно русских территорий. Во всех этих разделах русские ни разу не вышли за пределы своего исторического ареала проживания. Даже Варшаву взяли только в 1815 году - после того как поляки в очередной раз сходили на Москву. Надо же было как-то усмирить гнездо великопольского шовинизма и агрессии.

Ну и, конечно, втройне смешон польско-прибалтийский "ужас" в свете того, что в учениях "Запад-2021" задействованы воинские контингенты не только России. Кроме очевидной Белоруссии присутствуют подразделения из Индии, Казахстана, Армении, Киргизии и Монголии. Монголы, штурмующие Тересполь на русских танках, - эпическая картина, ничего не скажешь.

Так что учения - с очевидностью оборонительные. А Брест… А Брест - вообще символ того, как русские умеют обороняться.

И это действительно сильная угроза Польше. На собственной шкуре испытанная. И британская пресса, как ни удивительно, но на сей раз не врёт. После каждого польского вторжения в Россию в Посполитую всегда приходит русский солдат…