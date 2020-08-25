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Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
25 августа 2020, 17:40 • 142 • Украина
Курьезная ситуация произошла в городе Хмельницкий возле зоны отдыха «ПростоКвашино»: во время занятия сексом в биотуалете пара провалилась в нечистоты. Об этом сообщают местные СМИ.
Сексуальная пара, подогретая горячительными напитками, решила заняться сексом и для укрылась в биотуалете. В процессе утех конструкция не выдержала. Вслед за сломанной нижней палубы в нечистоты провалилась женщина.
Влюбленные всячески пробовали вылезти из позорной ситуации самостоятельно, но им это не удалось. За помощью пришлось обратиться к жителям соседних домов.
Здесь стоит задаться вопросом «Насколько качественны биотуалеты, производимые на Украине и рассчитаны ли они на людей страдающих избыточным весом?».
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