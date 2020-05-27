Биотерроризм на фоне пандемии • 64 • Аналитика

Фото: Coe.int



Главной проблемой планеты на данный момент является продолжающаяся пандемия COVID-19, наносящая колоссальный ущерб экономике и населению. Однако остается актуальной и проблема терроризма. Европейское экспертное сообщество в настоящее время пытается оценить риски, связанные с объединением этих угроз в виде биологического терроризма.



Экспертная оценка

По данным немецкого издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Контртеррористический комитет Совета Европы подготовил заявление о существующих рисках в области биологического оружия и терроризма на фоне текущей сложной обстановки.



Комитет указывает, что нынешняя пандемия продемонстрировала уязвимость современного общества к вирусным инфекциям. По всей видимости, террористические организации сделают выводы, и новые атаки будут иметь биологический характер. Для поражения мирного населения или гражданской инфраструктуры могут использоваться микроорганизмы, вирусы, токсины и т.д.





Фото: waz.de

Экспертная группа Комитета полагает, что ущерб от подобной атаки может быть гораздо выше, чем при терактах других видов. От нее пострадают не только отдельные люди, но и общество в целом. Кроме того, ожидается серьезный урон экономике. Продолжающаяся пандемия увеличивает риски, связанные с биотерроризмом. Структуры, призванные следить за безопасностью людей, из-за повышенной нагрузки могут не справиться с дополнительной угрозой.



Похоже, экстремисты понимают все выгоды биологических атак, но пока ограничиваются лишь громкими заявлениями. WAZ упоминает ряд случаев, когда представители радикальных движений из Европы, Африки или США призывали намеренно заражать коронавирусом неугодные социальные группы или государственные службы.



Очередное предупреждение

Немецкая газета напоминает, что тема биотерроризма поднимается уже не в первый раз, в т.ч. в контексте нынешней пандемии. Так, генсек ООН Антониу Гутерреш недавно назвал подобную экстремистскую деятельность одной из основных угроз мировой безопасности. Кроме того, он отметил, что развитие пандемии в условиях недостаточной подготовки медслужб показывает, как может выглядеть реальная террористическая атака.





Бациллы сибирской язвы после окраски по Граму. Фото: Wikimedia Commons

По данным WAZ, вопросы биотерроризма в контексте COVID-19 уже обсуждались руководством НАТО. В альянсе полагают, что пандемия может спровоцировать террористов на активные действия. В связи с этим требуется заранее продумать необходимые меры.



Впрочем, риски остаются низкими. Неназванные немецкие эксперты, на которых ссылается WAZ, считают биологическую атаку маловероятной. Спецслужбы не фиксируют никаких приготовлений или иных событий, указывающих на возможность бактериологического или токсинного теракта.



Реальные угрозы

Концепция биотерроризма предполагает осуществление атаки на гражданское население при помощи биологического оружия – при всем его многообразии. Биологическое оружие включает микроорганизмы и вирусы, бактериальные и растительные токсины и т.д. Подобные агенты относятся к оружию массового поражения и запрещены к использованию несколькими международными соглашениями.



Террористические организации не склонны к соблюдению официальных документов, что приводит к трагическим последствиям. Известен целый ряд случаев, когда экстремисты того или иного рода готовились к терактам или применяли биологическое оружие против государственных структур или населения.





Одно из "рициновых" писем 2003 г. Фото: ФБР

Так, в марте 1995 г. террористическая организация «Аум Синрикё» (запрещена в РФ по решению суда) провела атаку в метро г. Токио. В этом теракте использовалось химическое оружие – газ зарин. Через несколько дней при обыске в офисе организации были обнаружены культуры возбудителей сибирской язвы и лихорадки Эбола. К счастью, террористы не успели произвести достаточное количество патогенов и организовать атаку.



Осенью 2001 г. в США неизвестные лица рассылали по почте письма со спорами сибирской язвы. В результате контакта с ними заразились 22 человека, 5 умерли. Расследование заняло несколько лет и оказалось одним из самых сложных в истории ФБР. Несмотря на все трудности, следователи сумели вычислить террориста-одиночку.



В 2003 и 2013 гг. США вновь столкнулись с биологической угрозой в письмах – на этот раз использовался рицин. К счастью, опасность была вовремя выявлена, и никто не пострадал от рассылаемого токсина. Устроители атаки 2003 г. до сих пор не установлены. В 2013-м удалось найти виновного, им опять оказался террорист-одиночка.



Опасно и сложно

Если террористическая организация планирует максимально громкий теракт с самыми тяжелыми последствиями, именно биологическое оружие представляет для нее наибольший интерес. Различные заболевания, такие, как сибирская язва, чума, оспа и т. д., отличатся высокой скоростью распространения и опасностью. Токсины наподобие рицина тоже способны в минимальное время наносить максимальный ущерб.





Вещественное доказательство по делу 2003 г., приняты меры безопасности. Фото: ФБР

Борьба с подобными атаками оказывается чрезвычайно сложной для медслужб. Как отмечают зарубежные эксперты и должностные лица, нынешняя пандемия прекрасно демонстрирует, как могут выглядеть последствия направленной атаки. Сейчас медицинские учреждения загружены работой по коронавирусу, и некоторые из них из последних сил справляются с работой, но уже не имеют резервов. Появление массы новых пострадавших, в т. ч. с особо опасными инфекциями, способно привести к коллапсу всей системы.



Однако в общей статистике терактов биологическое оружие занимает едва ли не последнее место. В первую очередь это связано со сложностью его получения и применения. Так, для подготовки бактериологической или вирусной атаки необходимы исходный возбудитель, а также целая лаборатория для выращивания достаточного количества патогенов и подготовки «боеприпасов». Выработка бактериальных токсинов тоже не отличается простотой.



В обоих случаях нужны особые меры безопасности для защиты персонала. Также большое значение приобретает конспирация. Подпольная лаборатория может привлечь внимание компетентных органов – и прекратить работу задолго до готовности к реальной атаке.





Разливочная машина российских войск РХБЗ осуществляет дезинфекцию улиц итальянского города. Фото: Минобороны РФ

Таким образом, террористические организации имеют теоретическую возможность создавать и использовать биологическое оружие, но на практике предпочитают более простые и дешевые методы. Вследствие этого биотерроризм пока остается весьма редким явлением. Не за такое деды воевали: найдены осквернители памятников ВОВ



Меры противодействия

Борьба с биотерроризмом не имеет принципиальных отличий от другой контртеррористической деятельности. Первым рубежом обороны является профилактика, осуществляемая спецслужбами. Организации нашей страны и других государств имеют необходимые методики для отслеживания и обнаружения экстремистов разного рода, а также накопили богатый опыт в этой сфере. При этом потребность террористов в биолаборатории в некоторой мере упрощает их поиск и обнаружение.



Если атаку не удалось предотвратить на стадии подготовки, спецслужбам придется заниматься расследованием и поиском виновных. Одновременно медицинская система должна обеспечить прием и лечение пострадавших, что может быть связано с различными сложностями. Возможно привлечение подразделений РХБЗ, способных осуществлять дезинфекцию или дегазацию зараженных областей.





Обработка помещений, зараженных коронавирусом. Фото: Минобороны РФ

Таким образом, борьба с биотерроризмом представляет собой особый «сплав» контртеррористической, медицинской и иной деятельности. В зависимости от различных факторов и развития событий, в ней должны участвовать те или иные организации и службы с исходно разными задачами.



Призрачная угроза

Безусловно, существует и сохраняется риск проведения террористических актов с применением биологического оружия или иного оружия массового поражения. Подобные атаки могут иметь самые тяжелые последствия, и потому особо привлекательны для экстремистов. Однако их организация связана с массой разнообразных проблем и сложностей, вследствие чего террористы предпочитают взрывать и стрелять.



Тем не менее, потенциальную угрозу биотерроризма нельзя отрицать или недооценивать. Такие ошибки могут иметь самые серьезные и трагичные последствия. К счастью, спецслужбы развитых стран располагают необходимыми компетенциями и возможностями, что позволяет предотвращать как «обычные», так и биологические теракты. Главной проблемой планеты на данный момент является продолжающаяся пандемия COVID-19, наносящая колоссальный ущерб экономике и населению. Однако остается актуальной и проблема терроризма. Европейское экспертное сообщество в настоящее время пытается оценить риски, связанные с объединением этих угроз в виде биологического терроризма.По данным немецкого издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Контртеррористический комитет Совета Европы подготовил заявление о существующих рисках в области биологического оружия и терроризма на фоне текущей сложной обстановки.Комитет указывает, что нынешняя пандемия продемонстрировала уязвимость современного общества к вирусным инфекциям. По всей видимости, террористические организации сделают выводы, и новые атаки будут иметь биологический характер. Для поражения мирного населения или гражданской инфраструктуры могут использоваться микроорганизмы, вирусы, токсины и т.д.Экспертная группа Комитета полагает, что ущерб от подобной атаки может быть гораздо выше, чем при терактах других видов. От нее пострадают не только отдельные люди, но и общество в целом. Кроме того, ожидается серьезный урон экономике. Продолжающаяся пандемия увеличивает риски, связанные с биотерроризмом. Структуры, призванные следить за безопасностью людей, из-за повышенной нагрузки могут не справиться с дополнительной угрозой.Похоже, экстремисты понимают все выгоды биологических атак, но пока ограничиваются лишь громкими заявлениями. WAZ упоминает ряд случаев, когда представители радикальных движений из Европы, Африки или США призывали намеренно заражать коронавирусом неугодные социальные группы или государственные службы.Немецкая газета напоминает, что тема биотерроризма поднимается уже не в первый раз, в т.ч. в контексте нынешней пандемии. Так, генсек ООН Антониу Гутерреш недавно назвал подобную экстремистскую деятельность одной из основных угроз мировой безопасности. Кроме того, он отметил, что развитие пандемии в условиях недостаточной подготовки медслужб показывает, как может выглядеть реальная террористическая атака.По данным WAZ, вопросы биотерроризма в контексте COVID-19 уже обсуждались руководством НАТО. В альянсе полагают, что пандемия может спровоцировать террористов на активные действия. В связи с этим требуется заранее продумать необходимые меры.Впрочем, риски остаются низкими. Неназванные немецкие эксперты, на которых ссылается WAZ, считают биологическую атаку маловероятной. Спецслужбы не фиксируют никаких приготовлений или иных событий, указывающих на возможность бактериологического или токсинного теракта.Концепция биотерроризма предполагает осуществление атаки на гражданское население при помощи биологического оружия – при всем его многообразии. Биологическое оружие включает микроорганизмы и вирусы, бактериальные и растительные токсины и т.д. Подобные агенты относятся к оружию массового поражения и запрещены к использованию несколькими международными соглашениями.Террористические организации не склонны к соблюдению официальных документов, что приводит к трагическим последствиям. Известен целый ряд случаев, когда экстремисты того или иного рода готовились к терактам или применяли биологическое оружие против государственных структур или населения.Так, в марте 1995 г. террористическая организация «Аум Синрикё» (запрещена в РФ по решению суда) провела атаку в метро г. Токио. В этом теракте использовалось химическое оружие – газ зарин. Через несколько дней при обыске в офисе организации были обнаружены культуры возбудителей сибирской язвы и лихорадки Эбола. К счастью, террористы не успели произвести достаточное количество патогенов и организовать атаку.Осенью 2001 г. в США неизвестные лица рассылали по почте письма со спорами сибирской язвы. В результате контакта с ними заразились 22 человека, 5 умерли. Расследование заняло несколько лет и оказалось одним из самых сложных в истории ФБР. Несмотря на все трудности, следователи сумели вычислить террориста-одиночку.В 2003 и 2013 гг. США вновь столкнулись с биологической угрозой в письмах – на этот раз использовался рицин. К счастью, опасность была вовремя выявлена, и никто не пострадал от рассылаемого токсина. Устроители атаки 2003 г. до сих пор не установлены. В 2013-м удалось найти виновного, им опять оказался террорист-одиночка.Если террористическая организация планирует максимально громкий теракт с самыми тяжелыми последствиями, именно биологическое оружие представляет для нее наибольший интерес. Различные заболевания, такие, как сибирская язва, чума, оспа и т. д., отличатся высокой скоростью распространения и опасностью. Токсины наподобие рицина тоже способны в минимальное время наносить максимальный ущерб.Борьба с подобными атаками оказывается чрезвычайно сложной для медслужб. Как отмечают зарубежные эксперты и должностные лица, нынешняя пандемия прекрасно демонстрирует, как могут выглядеть последствия направленной атаки. Сейчас медицинские учреждения загружены работой по коронавирусу, и некоторые из них из последних сил справляются с работой, но уже не имеют резервов. Появление массы новых пострадавших, в т. ч. с особо опасными инфекциями, способно привести к коллапсу всей системы.Однако в общей статистике терактов биологическое оружие занимает едва ли не последнее место. В первую очередь это связано со сложностью его получения и применения. Так, для подготовки бактериологической или вирусной атаки необходимы исходный возбудитель, а также целая лаборатория для выращивания достаточного количества патогенов и подготовки «боеприпасов». Выработка бактериальных токсинов тоже не отличается простотой.В обоих случаях нужны особые меры безопасности для защиты персонала. Также большое значение приобретает конспирация. Подпольная лаборатория может привлечь внимание компетентных органов – и прекратить работу задолго до готовности к реальной атаке.Таким образом, террористические организации имеют теоретическую возможность создавать и использовать биологическое оружие, но на практике предпочитают более простые и дешевые методы. Вследствие этого биотерроризм пока остается весьма редким явлением.Борьба с биотерроризмом не имеет принципиальных отличий от другой контртеррористической деятельности. Первым рубежом обороны является профилактика, осуществляемая спецслужбами. Организации нашей страны и других государств имеют необходимые методики для отслеживания и обнаружения экстремистов разного рода, а также накопили богатый опыт в этой сфере. При этом потребность террористов в биолаборатории в некоторой мере упрощает их поиск и обнаружение.Если атаку не удалось предотвратить на стадии подготовки, спецслужбам придется заниматься расследованием и поиском виновных. Одновременно медицинская система должна обеспечить прием и лечение пострадавших, что может быть связано с различными сложностями. Возможно привлечение подразделений РХБЗ, способных осуществлять дезинфекцию или дегазацию зараженных областей.Таким образом, борьба с биотерроризмом представляет собой особый «сплав» контртеррористической, медицинской и иной деятельности. В зависимости от различных факторов и развития событий, в ней должны участвовать те или иные организации и службы с исходно разными задачами.Безусловно, существует и сохраняется риск проведения террористических актов с применением биологического оружия или иного оружия массового поражения. Подобные атаки могут иметь самые тяжелые последствия, и потому особо привлекательны для экстремистов. Однако их организация связана с массой разнообразных проблем и сложностей, вследствие чего террористы предпочитают взрывать и стрелять.Тем не менее, потенциальную угрозу биотерроризма нельзя отрицать или недооценивать. Такие ошибки могут иметь самые серьезные и трагичные последствия. К счастью, спецслужбы развитых стран располагают необходимыми компетенциями и возможностями, что позволяет предотвращать как «обычные», так и биологические теракты. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





64 Источник Похожие новости Падающего толкни. Кто объединился против Зеленского Не за такое деды воевали: найдены осквернители памятников ВОВ Общительный Трамп хочет личной встречи: опасно ли это Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой На вооружении ВВС США мог оказаться F-23: о конкуренции за право создавать истребитель 5 поколения Мертвый сезон? Каким будет туризм этим летом Новости партнеров