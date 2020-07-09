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Главная / Политика

Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса

09 июля 2020, 00:00  •  36 • Политика
В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса, которая, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, фактически пришла в республику. Дело не в биологическом оружии, заявил глава МВД, опровергнув соответствующие фейки. Всё намного проще - массовое нарушение режима ограничений и "системные ошибки" прошлых руководителей Минздрава, заметил лидер страны.
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал сообщения в соцсетях на тему происхождения коронавируса. Это заявление было опубликовано на одном из официальных ведомственных порталов министерства.
Он заметил, что некоторые пользователи распространяют в Instagram и Facebook информацию, преимущественно в виде аудиосообщений, о якобы распылении отравляющих химических веществ в небе над территорией Казахстана.
Ряд распространителей этих данных называют эти будто бы имевшие место мероприятия использованием биологического оружия против населения и связывают с ними вспышки коронавирусной инфекции в стране.
Все эти сообщения не имеют подтверждения и являются ложью и расцениваются как попытки дестабилизировать общество, - заявил Тургумбаев.
О причинах широкого распространения COVID-19 в республике также высказался в обращении к народу в телеэфире президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что в Казахстан фактически пришла вторая волна инфекции.
Он связал это с массовым нарушением режима ограничений, нерасторопностью региональных глав и "системными ошибками" прошлых руководителей Минздрава страны.

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