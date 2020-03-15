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Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса

15 марта 2020, 02:35  •  67 • Политика
Сергей Глазьев призвал подумать, насколько рукотворен сегодняшний кризис, связанный и с коронавирусом, и с нефтяным кризисом. Это цепочка от биологического оружия до краха цен на нефть, предположил гость программы "Царьград. Главное".
Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Своей позицией он поделился в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько. Более того, Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.
"Каждая мировая война отличается своими ударными способами ведения боевых действий. Американцы первыми расчехлили это биологическое оружие. И предыдущие испытания - лихорадка Эбола и птичий грипп были просто экспериментами, которые шли по пути формирования целенаправленного вируса избирательного действия", - считает экономист.
В глобальной цепочке нет случайностей, полагает Сергей Глазьев. Когда мы размышляем о гибридной войне, лучше всего трезво оценивать условия, в которых мы находимся.
"Эта гибридная мировая война идёт уже 10 лет. С момента начала финансового кризиса, который никуда не делся. Цель этой войны у американской глобальной властвующей элиты понятна - удержание мирового господства.
Главная мишень - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в три раза. А Россия - единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под их контроля.
С приходом Владимира Владимировича Путина к управлению нашим государством ситуация стала меняться. Поэтому мы являемся главными точками, так сказать, американской агрессии - ничего нового здесь нет. И аналогия с 2014 годом, а также с развалом Советского Союза, с падением цен на нефть тоже абсолютно очевидна".
Мы вынуждены наблюдать за абсолютно рукотворными событиями. Однако не стоит забывать и о том, что события вокруг того же коронавируса нагнетаются, добавил Глазьев. И в этом есть ключ к срыву нефтяной сделки, полагает эксперт.
"Конечно, нагнетались страсти о том, что коронавирус, так сказать, подавляет спрос на нефтепродукты. Но сам чудесный способ обрушения цен на нефть, из-за того что Россия не договорилась с Саудовской Аравией... Он рукотворный, согласитесь. Могли же договориться? Могли! Так почему не договорились?" - задал простой вопрос эксперт.
Юрий Пронько согласился с собеседником, что здесь, действительно, есть вопросы, требующие обсуждения.

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