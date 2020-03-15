Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Своей позицией он поделился в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько. Более того, Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.

"Каждая мировая война отличается своими ударными способами ведения боевых действий. Американцы первыми расчехлили это биологическое оружие. И предыдущие испытания - лихорадка Эбола и птичий грипп были просто экспериментами, которые шли по пути формирования целенаправленного вируса избирательного действия", - считает экономист.

В глобальной цепочке нет случайностей, полагает Сергей Глазьев. Когда мы размышляем о гибридной войне, лучше всего трезво оценивать условия, в которых мы находимся.

"Эта гибридная мировая война идёт уже 10 лет. С момента начала финансового кризиса, который никуда не делся. Цель этой войны у американской глобальной властвующей элиты понятна - удержание мирового господства.

Главная мишень - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в три раза. А Россия - единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под их контроля.

С приходом Владимира Владимировича Путина к управлению нашим государством ситуация стала меняться. Поэтому мы являемся главными точками, так сказать, американской агрессии - ничего нового здесь нет. И аналогия с 2014 годом, а также с развалом Советского Союза, с падением цен на нефть тоже абсолютно очевидна".

Мы вынуждены наблюдать за абсолютно рукотворными событиями. Однако не стоит забывать и о том, что события вокруг того же коронавируса нагнетаются, добавил Глазьев. И в этом есть ключ к срыву нефтяной сделки, полагает эксперт.

"Конечно, нагнетались страсти о том, что коронавирус, так сказать, подавляет спрос на нефтепродукты. Но сам чудесный способ обрушения цен на нефть, из-за того что Россия не договорилась с Саудовской Аравией... Он рукотворный, согласитесь. Могли же договориться? Могли! Так почему не договорились?" - задал простой вопрос эксперт.

Юрий Пронько согласился с собеседником, что здесь, действительно, есть вопросы, требующие обсуждения.