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Биолог объяснила стремительную мутацию COVID-19

05 июля 2021, 17:00  •  126 • В мире
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила стремительную мутацию COVID-19.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в разговоре с порталом V1 объяснила, почему коронавирус так стремительно мутирует. По её словам, видоизменения инфекции провоцирует большое количество "сосудов для размножения".
Профессор напомнила, что уже существует несколько штаммов: "Альфа", "Бета", "Гамма", индийская "дельта", а теперь появилась и "лямбда", пришедшая из Перу.
Баранова уверена, что новый индийский вариант победил предшествующие, но сможет ли сделать это "лямбда" - пока непонятно.
"Эволюция вируса пропорциональна количеству сосудов для размножения. А эти "сосуды", увы, это мы с вами. Поэтому и растёт число инфицированных", - пояснила профессор, отметив, что также появлению новых штаммов могут способствовать применяемые в лечении глюкокортикостероиды.
Защитить от тяжёлого течения болезни может только больший титр антител, считает Баранова, получить который можно только с помощью вакцинации. Причём это касается и тех, кто переболел год назад, уверена специалист.

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