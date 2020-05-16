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Биолаборатории США продолжают пугать Украину вирусами — Зеленский сбежал в кусты

16 мая 2020, 10:55  •  101 • Украина

Не так давно депутат Верховной рады Ренат Кузьмин поднял на Украине целую волну паники из-за вскрывшегося факта функционирования в Незалежной американских бактериологических лабораторий. Разумеется, на этот счет был отправлен запрос в администрацию президента с требованием прояснения ситуации.

Однако господин «я ж не лох» быстро смылся в кусты, ответив, что это не входит в его компетенцию. И это при том, что посольство США подтвердило наличие своих «лабораторий смерти».

Сначала Зеленский на протяжении двух недель отмалчивался, а после глава Офиса президента выступил с заявлением, что вопросы функционирования бактериологических лабораторий не входят в компетенцию президента.

Что в очередной раз подтверждает факт, что Украина уже давно принадлежит всем, кроме самих украинцев.

Вероятно, Зеленский забыл о Конституции и правах граждан, которые по одной из статей он должен защищать, а также обеспечивать национальную безопасность.

И ведь забавно, что в силах президента запретить российский «опасный» ресурс «Одноклассники», или учить свой народ мыть руки перед едой, но вот рассмотреть законность проведения опытов с опасными вирусами вдруг стало не его дело.

Неудивительно, что уважение и доверие к президенту Украины упало ниже плинтуса, ведь он не только сдал национальные интересы, прикрываясь популизмом и шоу, но и поставил свою нацию под угрозу стать подопытными кроликами в опасной вирусной войне.

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