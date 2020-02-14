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Биолаборатории Пентагона в Армении и Грузии – угроза всему Кавказу

14 февраля 2020, 04:39  •  61 • Война
США изучают геном и слабые места иммунной системы армян
«Как известно, в 2016 году в Ереване, Гюмри и Иджеване (Армения) при содействии Пентагона были открыты три биолаборатории, официальное предназначение которых заключается в защите населения и животных от массовых пандемий. Подобные лаборатории открыты также на территории Грузии, Украины, Азербайджана и Казахстана. В 2018 году бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе предоставил шокирующие данные, свидетельствующие, что в одной из грузинских лабораторий, финансируемой военным ведомством США, проводятся испытания препаратов на людях, что привело к смерти 73 человек. Заявление Гиоргадзе заставляет задуматься: соответствует ли деятельность биолабораторий заявленной цели, т.е. защите населения и животных от массовых пандемий?»,
– пишет интернет-журнал «Военно-политическая аналитика».
Издание сообщает, что Россия, Армения и Казахстан решили обезопасить себя, в связи с чем Россия ещё в декабре 2018 года начала переговоры с Арменией и Казахстаном о недопустимости присутствия иностранных военных в этих биолабораториях. Спустя почти год, в ноябре 2019-го, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров посетил Ереван. Тогда все были уверены, что во время визита состоится подписание меморандума о неприсутствии иностранных военных в биолабораториях, которые финансируют США, а также о допуске в эти лаборатории российских специалистов. Однако документ не подписан и по сей день.
Тем временем в регионе растёт напряжённость, а Армения рискует стать «полем, где разворачиваются действия нескольких игроков».
Вашингтон делает всё для того, чтобы остановить расширение влияния Анкары и не допустить тесных контактов Москвы и Тегерана, для чего и усиливает своё присутствие в Армении. И работа биолабораторий – лишь часть этого присутствия, отмечает автор статьи Владимир Петров.
Кроме биолабораторий с Вашингтоном связаны и различные государственные ведомства. Например, Институт молекулярной биологии (ИМБ) Национальной академии наук Республики Армения.
«Учёные данного института выполняют исследования при поддержке национальных и международных грантов, которые выделяются Вышеградским фондом (ЕС), Госдепартаментом США, Международным научно-техническим центром (во главе с ЕС и США) и Североатлантическим альянсом. Принимая во внимание, что «точечная» война против того или иного этноса придумана давно, представляется любопытным тот факт, что международные гранты, в частности, выделяются на изучение генотипа армян. В апреле 2019 года учёные из Института молекулярной биологии РА поделились результатами своего исследования по изучению болезней с упором на геном армян для выявления слабых и сильных мест в иммунной системе армян. В будущих же исследованиях Институт планирует рассмотреть разнообразие населения в Кавказском регионе и прилегающих районах»,
– говорится в статье.
Автор отмечает, что это исследование генома армян было поддержано грантами Федерального министерства образования и науки Германии, а сотрудничество происходит по линии Междисциплинарного центра биоинформатики Лейпцигского университета.
А компания Black & Veatch, связанная с Пентагоном, поставила в Армению программу электронной интегрированной системы эпиднадзора за болезнями (EIDSS) для раннего обнаружения вспышки заболевания и систему контроля патогенных активов (PACS), обеспечивающую учёт биологических материалов в лабораториях. Другими словами, Пентагон получил полный контроль над эпидситуацией в стране. Кроме того, Black & Veatch поставляет оборудование для диагностики инфекционных заболеваний. Удивительное совпадение, но как только было поставлено это оборудование, стали появляться пациенты с симптомами, напоминающими сибирскую язву. На этих пациентах и было протестировано новое оборудование, которое подтвердило диагноз.
Можно предполагать, что в Армении намеренно создаётся ситуация, когда стране необходимо будет срочно закупить в больших количествах у США оборудование и вакцины.
Ещё один тревожный факт отмечает интернет-издание – Всемирная Организация Здравоохранения вдруг перестала считать оспу искоренённой на планете Земля, а Соединённые Штаты заявили о своём намерении пополнить количество вакцин против оспы на 170 млн. долларов. Вирусологи в Армении предполагают, что в лабораторных условиях удалось повысить вирулентность вируса, а также то, что угроза исходит от лаборатории на территории Грузии.
«Данные, представленные Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, свидетельствуют о смещении ареала различных видов комаров в сторону Закавказья. По задумке военного ведомства США, заражённые насекомые с помощью беспилотного летательного аппарата могут быть использованы с целью уничтожения войск противника. Таким образом, американская задача сводится к тому, чтобы повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России и Иране (впоследствии возможно и Турции), используя страны постсоветского пространства как плацдарм для своих действий»,
– сообщает «Военно-политическая аналитика».
Всё это говорит о том, что риск ухудшения эпидситуации как в Армении, так и на всём постсоветском пространстве вполне реален.
А народу Армении необходимо понять, что за краткими выгодами может стоять вопрос существования страны, и это понимание должно быть главным в определении степени сотрудничества с иностранными партнёрами, особенно в такой сфере, как биологическая безопасность, предупреждает Владимир Петров.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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