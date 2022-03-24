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Биолаборатории на Украине проводили испытания на военных: Обнародована схема координации

24 марта 2022, 17:30  •  193 • В мире
Минобороны РФ опубликовало схему координации биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины с США.
Американские НИИ координировали деятельность биологических лабораторий на Украине. Как сообщалось ранее, к этой схеме имеет отношение и фонд, которым руководит Хантер Байден - сын действующего президента США Джо Байдена.
Как указали в Минобороны России, американские исследователи вели эксперименты за пределами своей страны, поскольку в США ряд испытаний запрещено проводить.
В рамках работы биолабораторий Пентагон испытывал различные препараты, в частности, на военных Украины.
Кроме того, проводились и международные перевозки биоматериалов. За рубеж вывозились не только биообразцы человека, но и опасные патогены, а также их переносчики.
В Минобороны указали, что среди получателей были центр Лугара в Грузии, референс-лаборатории в Британии и институт Лёффлера в Германии.
Ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию эпидемиологического очага, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19, отметили в ведомстве.
Масштабы развернутой программы военно-биологической деятельности поражают.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что в эту схему был вовлечён и ядерный центр в Лос-Аламосе.
Организация, где была разработана первая американская атомная бомба, была одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине.
"Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - пояснил Кириллов.

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