Минобороны РФ опубликовало схему координации биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины с США.

Американские НИИ координировали деятельность биологических лабораторий на Украине. Как сообщалось ранее, к этой схеме имеет отношение и фонд, которым руководит Хантер Байден - сын действующего президента США Джо Байдена.

Как указали в Минобороны России, американские исследователи вели эксперименты за пределами своей страны, поскольку в США ряд испытаний запрещено проводить.

В рамках работы биолабораторий Пентагон испытывал различные препараты, в частности, на военных Украины.

Кроме того, проводились и международные перевозки биоматериалов. За рубеж вывозились не только биообразцы человека, но и опасные патогены, а также их переносчики.

В Минобороны указали, что среди получателей были центр Лугара в Грузии, референс-лаборатории в Британии и институт Лёффлера в Германии.

Ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию эпидемиологического очага, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19, отметили в ведомстве.

Масштабы развернутой программы военно-биологической деятельности поражают.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что в эту схему был вовлечён и ядерный центр в Лос-Аламосе.

Организация, где была разработана первая американская атомная бомба, была одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине.

"Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - пояснил Кириллов.