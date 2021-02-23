Биографию Барака Обамы почистили, стерев всё об убийстве дипломатов и контрабанде

Биографию Барака Обамы почистили, стерев всё об убийстве дипломатов в Ливии и контрабанде оружия. На удаление данной информации из статьи в "Википедии", посвящённой 44-му президенту США, указал один из основателей портала.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратила внимание в своём Telegram-канале на необъективность "Википедии".

Она указала на заявление одного из основателей интернет-портала Ларри Сэнгера. Тот ранее констатировал, что цифровая энциклопедия в настоящее время лишилась нейтральности и фактически превратилась в политический инструмент леволиберальных сил.

Теперь ресурс декларирует позицию американских демократов и служит достижению именно их интересов. Это хорошо видно на примере статьи в "Википедии", посвящённой 44-му президенту США Бараку Обаме.

В ней, в частности, вычищена информация о ряде громких скандалов, имевших место в период его правления. Речь, например, о происшествии в ливийском городе Бенгази 11 сентября 2011 года. Тогда при нападении на американское посольство погибли ряд дипломатов, среди них и тогдашний посол Соединённых Штатов Кристофер Стивенс.

Кроме того, отсутствуют данные о программе Fast and Furious, в рамках которой при участии правительства США тайно осуществлялись поставки огнестрельного оружия через границу прямо в руки преступников, добавил Сэнгер.