Биография Аркадия Бабченко

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ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

Аркадий Аркадьевич Бабченко родился 18 марта 1977 г. в Москве.

В 1999 г. окончил Современный гуманитарный университет (бакалавр юриспруденции).

Учебу в вузе прерывал на срочную службу в Вооруженных силах РФ, в 1995-1997 гг. служил связистом в 429-м мотострелковом полку имени Кубанского казачества, воевал в Чечне.

В 1999 г. после начала контртеррористической операции (второй чеченской войны) вернулся в армию контрактником. Служил сначала связистом, затем - командиром расчета станкового гранатомета. Был уволен в запас в 2000 г. в звании старшины.

В 2000-е гг. занялся журналистикой. Был военным корреспондентом газеты "Московской комсомолец", корреспондентом программы "Забытый полк", выходившей на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВЦ. Сотрудничал с Первым каналом (передача "Армейский магазин") и ТВЦ ("Постскриптум").

В 2007-2011 гг. являлся корреспондентом "Новой газеты", в том числе был командирован в Южную Осетию во время операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 г. До 2010 г. вместе с Ильей Плехановым издавал журнал "Искусство войны".

Автор сочинений о чеченском конфликте: рассказа "Алхан-Юрт" (2002), сборника рассказов "Война" (2015).

С 2017 г. жил на Украине. Вел передачу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Лауреат ряда журналистских премий: "За мужество и профессионализм" (Союз журналистов России), премии журнала "Новый мир", премии имени Артема Боровика, литературной премии "Дебют".

Женат, есть дочь.