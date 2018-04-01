Биография Амана Тулеева: Чем запомнился губернатор Кемеровской области

После трагедии в Кемерове губернатор Аман Тулеев обратился к президенту с прошением об отставке. Глава региона заявил, что считает это единство верным решением. «Комсомольская правда» собрала наиболее яркие моменты из биографии Амана Тулеева, который 20 лет руководил Кузбассом.

В начале пути

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего. Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. В 1964 году окончил Тихорецкий железнодорожный техникум. После окончания учебы по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции. Затем три года служил сапером в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа.

Фото: АКО

После армии Тулеев вернулся в Мундыбаш на прежнее место работы. В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. Затем окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорт, после чего стал начальником железнодорожной станции города Междуреченск. С 1978 по 1985 годы работал сначала заместителем, а затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985 году Амана Тулеева назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии, а через три года – начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе.

Тулеев и премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (1997 г.)

От депутата до губернатора

В марте 1990 года Аман Тулеев избран депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома. В 1993 он стал депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области.

С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года Аман Тулеев был членом Правительства Российской Федерации, министром по сотрудничеству с государствами СНГ.

В июле 1997 президент Борис Ельцин назначил Амана Тулеева Главой Администрации Кемеровской области. В октябре этого же года, получив 95% голосов избирателей, он стал губернатором Кемеровской области.

Фото: АКО. Аман Тулеев и Владимир Путин (2008 г.)

Конец забастовке

В 1997 году Кузбасс напоминал бурлящий котел. Закрылись 44 угольных предприятия, более чем 150 тысяч работников лишились работы. Тем же, у кого она была, по нескольку месяцев не выплачивали зарплату. Шахтеры перекрыли Транссиб, сидели на рельсах. Целая делегация отправилась в столицу, стучали касками на Горбатом мосту. Аман Тулеев тогда сумел договориться с бастующими. Уже через три месяца на первых прямых губернаторских выборах почти все голосовавшие «поставили» на него.

Борьба с террористами

Аман Тулеев награжден тремя именными пистолетами Минобороны, МВД и Правительства РФ за проявления мужества при освобождении заложников и проведении антитеррористической операции, за предотвращение двух терактов.

В 1991 году Аман Тулеев помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади девочку, предложив себя в обмен на нее. В 1995 году он вел переговоры с Евгением Жеренковым, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать бомбу. В 2001 году губернатор Кузбасса принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году он вел переговоры с прапорщиком милиции, угрожавшим взорвать жилой дом. Тогда силовикам удалось обезвредить и задержать террориста. В марте 2009 года Аман Тулеев также вел переговоры с грабителем, который захватил в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке.

«Комендантский час»

В апреле 2008 года Аман Тулеев выступил с предложением ввести в регионе комендантский час для несовершеннолетних. Вскоре после этого областное законодательное собрание приняло поправки к кемеровскому закону об административных правонарушениях, запретив подросткам до 16 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 6.00.

В 2015 году Госдума приняла поправки к закону «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», по которой регионы могут ограничивать пребывание детей на улице в ночное время. Примеру Кузбасса последовали Челябинск, Санкт-Петербург, Владимир.

Свой хлеб

В конце 90-х прошлого века в регионе не производили свое зерно, а завозили его из Канады, Казахстана, Омска, Алтая. Хлеб и мучные изделия стоили дорого. Одной из главных целей губрнатора в 1997 году стало собрать в области миллион тонн зерна. В 2003 году кузбассовцам впервые удалось собрать этот рекордный урожай. По итогам урожая 2016 года в закрома засыпали 1 миллион 73 тысяч тонн зерна.

Топовый губернатор

В 2012 году Аман Тулеев вошел в топ-20 самых влиятельных губернаторов России. Исследование проводило Агентство политических и экономических коммуникаций. Глав регионов разделили на три группы: "очень сильное влияние" (20 человек), "сильное влияние" (30 человек) и "среднее влияние" (33 человека). Губернатор Кузбасса занял 11 место. Стоит отметить, что в топ-20 самых влиятельных губернаторов страны Аман Тулеев по-пржнему остается единственным представителем Сибирского федерального округа.

Фото: АКО

Пять сроков

В 2015 году Аман Тулеев в пятый раз вступил в должность губернатора Кемеровской области, набрал на выборах 96,69% голосов. Сам политик такую поддержку земляков расценил как победу всех кузбассовцев. Отметим, что в 2005 году Владимир Путин наделил Амана Тулеева полномочиями губернатора, для которого начался третий срок у власти. В 2010 году его полномочия продлил Дмитрий Медведев.

В поисках йети

В 2010 году Аман Тулеев пообещал вручить миллион рублей тому, кто сможет поймать кузбасского йети. Это подхлестнуло интерес к поискам снежного человека недалеко от Шерегеша у местных жителей и туристов. В поисках йети участвовал даже Николай Валуев. Но кроме следов снежного человека известный боксер и депутат Государственной Думы ничего не нашел. Таким образом, обещанный миллион губернатор направил на развитие секции горнолыжного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, Аман Тулеев учредил новый праздник – День йети, который празднуется 20 ноября.

«Мисс Россия» и чемпионат по бенди

В период работы Амана Тулеева в Кузбассе проходили культурные и спортивные мероприятия российского и мирового масштаба. Так, в 2004 году в Кемерово впервые съехалось более 2000 студентов из 54 регионов страны на фестиваль «Российская студенческая весна». В 2007 году в столице области прошел чемпионат мира по хоккею с мячом. Также Кузбасс принимал самых прекрасных представительниц слабого пола на финале конкурса «Краса России-2009». А в 2013 году модель из Кузбасса Эльмира Абдразакова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия»

Дружба с Агафьей Лыковой

Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывала давняя дружба. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда губернатор побывал на ее заимке на территории Хакасии, соседнего с Кузбассом региона. С тех пор помощь губернатор постоянно помогал отшельнице. Например, глава региона снабжал Агафью необходимыми припасами и помогал с экстренной медицинской помощью, при необходимости высылая вертолет. Так, в январе 2016 года Лыкову эвакуировали из ее таежной заимки в больницу Таштагола. После обследования и лечения Аман Тулеев встретился и побеседовал с отшельницей. Сама Агафья всякий раз искренне благодарила губернатора за помощь. Отметим, что в 2014 года делегация Тулеева предлагала отшельнице перебраться поближе к родным – в поселок Карагол Таштагольского района, предлагая бесплатное жилье. Однако женщина отказалась.

За здоровый образ жизни

Несколько лет подряд по инициативе Амана Тулеева пенсионерам Кузбасса вручают комплекты палок скандинавской ходьбы. Кроме того, по инициативе бывшего губернатора этим летом школьникам бесплатно раздали четыре тысячи велосипедов.

В борьбе за здоровье жителей региона осень 2015 года Аман Тулеев предложил давать страдающим ожирением людям за каждый сброшенный килограмм жира тонну угля. Инициатива губернатора вылилась в телевизионное шоу на местном канале. Во время съемок с лишним весом расстались несколько десятков кузбассовцев.

Против коллекторов

В апреле 2016 года после череды громких преступлений, совершенных против кредитных должников, губернатор Кузбасса поручил областному Совету народных депутатов принять закон, который запрещает деятельность коллекторов. Как отметил Аман Тулеев, ни один коллектор не имеет права «вышибать» долги с кузбассовцев с 6 апреля 2016 года. Областная прокуратура вскоре отменила местный закон, однако уже в июне Госдума ограничила деятельность коллекторов.