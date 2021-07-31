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Биограф раскрыл страх Меркель: Греция могла отказаться от евро и уйти к России

31 июля 2021, 00:50  •  68 • Политика
Биограф Меркель сообщил, что канцлер Германии опасалась выхода Греции из еврозоны и её союза с Россией. Связи Греции с Россией намного теснее, чем принято считать на Западе, отметил немецкий историк.
Канцлер Германии Ангела Меркель боялась, что Греция выйдет из зоны Евро в 2015 году на фоне сближения Афин с Москвой. Об этом говорится в книге немецкого историка и биографа Ральфа Боллмана под названием "Ангела Меркель. Канцлер и её время".
Журналист отмечает, что во время кризиса на Украине Меркель пыталась объединить ЕС при помощи европейских санкций против России. В Европе всерьёз надеялись, что повышение цен на продукты в России в результате контрсанкций подорвёт рейтинг Путина. Однако эта идея потерпела сокрушительное фиаско.
Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин (из еврозоны)... Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под ещё большее российское влияние,
- написал Ральф Боллман.
Он добавил, что связи Греции с Россией намного теснее, чем принято считать на Западе.
Напомним, в этой же книге историк написал, что в 2014 году Меркель и Путин кричали друг на друга по телефону во время обсуждения ситуации на Украине. Якобы Путин был очень эмоциональным и агрессивным, а Меркель холодной, но уверенной.

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