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Биограф президента получил добро на раскрытие тайны "дворца Путина"

28 января 2021, 22:10  •  92 • Политика
Биограф президента РФ Александр Коробко получил добро на раскрытие тайны "дворца Путина" и выдал "настоящую сенсацию". Он рассказал о ключевой функции данного объекта: "В интересах безопасности нашей страны и нашего народа".
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" отметил, что на сайте "Первого русского" появилось эксклюзивное интервью с руководителем студии "Русский час", международным журналистом, соавтором биографии российского лидера Владимира Путина, режиссёром Александром Коробко.
В нём он раскрыл, по его собственным словам, "настоящую сенсацию" - правду о реальном предназначении так называемого "дворца Путина". Журналист пояснил, что получил добро на это со стороны своих источников среди руководства ФСО.
Он заметил, что ранее уже намекал на то, что данный объект может использоваться как своего рода политическое убежище для высших лиц из стран - союзников России, прежде всего - для глав государств. В частности, например, для сирийского президента Башара Асада и членов его семьи.
Однако у дворца есть и другая опция: там в закрытом режиме уже неоднократно осуществлялись приёмы высокопоставленных лиц из-за рубежа, по итогам которых удалось повлиять на ситуации в Африканском и Ближневосточном регионах.
В пользу России. В интересах безопасности нашей страны и нашего народа, - подчеркнул Коробко.

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