Бином Пентагона • 63 • Аналитика



Аналитики проводят сегодня аналогии этой кавказской войны с ситуацией на Украине, хотя большее значение имеют уроки этой войны, и для широкой натовской общественности тоже. Американская пресса привела тогда слова какого-то советника Белого дома, сказанные в узком кругу по поводу ситуации в Грузии: мы что, будем воевать с русскими из-за Грузии?



Воевать с русскими из-за Грузии США тогда не стали, почему? На эту тему высказался недавно один высокий чин из Пентагона, в том смысле, что США не будут воевать с равным по силе противником, сначала нужно получить военное преимущество. Ну какое может быть военное преимущество США над ядерной сверхдержавой Россией? Многочисленные вассалы США никак не могут осмыслить это ясное американское послание, несмотря на все разъяснения президента Трампа, не потому, что оскудели умом, но потому, что их верхушки очень боятся Госдепа США.





Мы поможем им разобраться в этом биноме Пентагона.







Страны-вассалы нужны США для создания проблем России, для так называемого сдерживания России, а не для создания проблем США, тем более угрозы ядерного удара по США. Это относится не только к Грузии и Украине, но и ко всему блоку НАТО: 5 статья Устава НАТО об американском заступничестве ничего в действительности им не гарантирует, ибо не США существуют для НАТО, а НАТО существует для США. Об этом по-военному прямолинейно сказал американский генерал, и сказал больше правды, чем во всех официальных документах НАТО.



Что из этого следует? Как и сказал чин Пентагона, США будут вести войны, в которых имеют явное преимущество, или считают, что имеют оное. Вот в экономической, особенно финансовой сфере США ощущают за собой большое преимущество, поэтому экономические поля мира пересекаются санкционными фронтами, а России Конгресс США объявил финансово-экономическую войну, приняв санкционный антироссийский пакет законов, в которых Россия официально называется «врагом».



Против России США ведут экономическую войну уже по полной программе: вводят санкции уже за «хайли лайкли» отравление Скрипалей в Солсбери (Англия) с требованием признать вину за это отравление. Однако российско-американские экономические отношения и так минимальны, поэтому якобы антироссийские санкции США направлены в первую очередь против европейских компаний-партнёров России, то есть своими антироссийскими санкциями США бьёт по Европе.



Ряд аналитиков считает, что начинается мировая экономическая война. Поскольку США объявили экономическую войну также Ирану, причём угрожают санкциями всем странам, которые сохранят экономические отношения с Ираном, прежде всего в энергетической сфере. Европа и Китай, и конечно, Россия, отказываются признавать антииранские санкции США, и рискуют попасть ещё и под эти санкции. Спрашивается, почему США так поступают? Напрашивается вывод, что, как и в случае с антироссийскими санкциями, антииранские санкции США – это повод нанести косвенный финансово-экономический удар по Европе и Китаю, которые сильно зависят от поставок нефти из Ирана.



Таким образом, США разворачивают экономическую войну не только против России, но и Европы: они могут взорвать экономику Европы, ввергнув её в нефтяной кризис. Несмотря на культурно-историческую близость Европы и особые отношения стран НАТО. Возможно, что всё это большой блеф Трампа, что он отступит, выторговав что-нибудь у Европы и Китая: об этом мы скоро узнаем, ведь антииранские санкции назначены на эту осень. А по поводу антироссийских санкций за отравление Скрипалей Трамп вообще молчит, даже в «Твиттере». Упущение разведки ВКС или стечение обстоятельств? Как проспали новый анклав ИГ



С другой стороны, мировой нефтяной кризис может привести к капитуляции Конгресса перед Трампом, поскольку роль президента США в этой чрезвычайной ситуации резко возрастёт. И Трамп может расчистить путь для своей политики «великой Америки» на путях нового изоляционизма США.



Возможности России в экономической войне с США скромные ввиду отсутствия серьёзных экономических отношений, но существенные в ряде областей, например, в космической и в авиационной. Президент России уже говорил, что рассматривался вариант сведения «в ноль» отношений с США, но был отложен до худших времён. Возможно, эти времена наступают, хотя определённый ущерб от «нулевого» сценария понесёт и Россия, но… на войне как на войне.



Видимо, Россия учитывает внутриполитическую ситуацию в США, продолжающуюся войну президента Трампа с Конгрессом и глобалистами-неоконами, и будет стремиться всё-таки поддержать Трампа, потому что он выступает за какую-то нормализацию отношений с Россией, и просто более вменяемый, чем шизоидный Конгресс.



Саммит Трамп – Путин в Хельсинки имел один важный осязаемый результат: были установлены какие-то официальные каналы связи между Кремлём и администрацией Трампа. Если Москва посчитает, что «нулевой» сценарий пойдёт на пользу Трампу, он будет запущен.



…И о погоде на Украине. Широкомасштабной войны на Донбассе опять не будет. России эта война совершенно не нужна, значит, её и не будет, какие бы маленькие победоносные планы ни вынашивал бандеровский фюрер Петро Порошенко. Он уже нацистское приветствие в ВСУ вводит, чтобы сказать всем нацистам Украины, что он свой в доску. Так сказать, какая страна, такой и фюрер. Проблема в том, что рядовые нацисты вроде Коханивского не хотят такого фюрера… Десять лет назад, 08.08.08, режим Саакашвили нанёс ночью огневой удар по Южной Осетии и расстрелял российских миротворцев под Цхинвалом. Вообще, это был полноценный казус белли, и России можно было идти до конца, до полного освобождения Грузии от проамериканских марионеток. Но геополитические расклады перевесили формальные, и Россия ограничилась принуждением саакашвилевской Грузии к миру и признанием независимости Южной Осетии и Абхазии.Аналитики проводят сегодня аналогии этой кавказской войны с ситуацией на Украине, хотя большее значение имеют уроки этой войны, и для широкой натовской общественности тоже. Американская пресса привела тогда слова какого-то советника Белого дома, сказанные в узком кругу по поводу ситуации в Грузии: мы что, будем воевать с русскими из-за Грузии?Воевать с русскими из-за Грузии США тогда не стали, почему? На эту тему высказался недавно один высокий чин из Пентагона, в том смысле, что США не будут воевать с равным по силе противником, сначала нужно получить военное преимущество. Ну какое может быть военное преимущество США над ядерной сверхдержавой Россией? Многочисленные вассалы США никак не могут осмыслить это ясное американское послание, несмотря на все разъяснения президента Трампа, не потому, что оскудели умом, но потому, что их верхушки очень боятся Госдепа США.Мы поможем им разобраться в этом биноме Пентагона.Страны-вассалы нужны США для создания проблем России, для так называемого сдерживания России, а не для создания проблем США, тем более угрозы ядерного удара по США. Это относится не только к Грузии и Украине, но и ко всему блоку НАТО: 5 статья Устава НАТО об американском заступничестве ничего в действительности им не гарантирует, ибо не США существуют для НАТО, а НАТО существует для США. Об этом по-военному прямолинейно сказал американский генерал, и сказал больше правды, чем во всех официальных документах НАТО.Что из этого следует? Как и сказал чин Пентагона, США будут вести войны, в которых имеют явное преимущество, или считают, что имеют оное. Вот в экономической, особенно финансовой сфере США ощущают за собой большое преимущество, поэтому экономические поля мира пересекаются санкционными фронтами, а России Конгресс США объявил финансово-экономическую войну, приняв санкционный антироссийский пакет законов, в которых Россия официально называется «врагом».Против России США ведут экономическую войну уже по полной программе: вводят санкции уже за «хайли лайкли» отравление Скрипалей в Солсбери (Англия) с требованием признать вину за это отравление. Однако российско-американские экономические отношения и так минимальны, поэтому якобы антироссийские санкции США направлены в первую очередь против европейских компаний-партнёров России, то есть своими антироссийскими санкциями США бьёт по Европе.Ряд аналитиков считает, что начинается мировая экономическая война. Поскольку США объявили экономическую войну также Ирану, причём угрожают санкциями всем странам, которые сохранят экономические отношения с Ираном, прежде всего в энергетической сфере. Европа и Китай, и конечно, Россия, отказываются признавать антииранские санкции США, и рискуют попасть ещё и под эти санкции. Спрашивается, почему США так поступают? Напрашивается вывод, что, как и в случае с антироссийскими санкциями, антииранские санкции США – это повод нанести косвенный финансово-экономический удар по Европе и Китаю, которые сильно зависят от поставок нефти из Ирана.Таким образом, США разворачивают экономическую войну не только против России, но и Европы: они могут взорвать экономику Европы, ввергнув её в нефтяной кризис. Несмотря на культурно-историческую близость Европы и особые отношения стран НАТО. Возможно, что всё это большой блеф Трампа, что он отступит, выторговав что-нибудь у Европы и Китая: об этом мы скоро узнаем, ведь антииранские санкции назначены на эту осень. А по поводу антироссийских санкций за отравление Скрипалей Трамп вообще молчит, даже в «Твиттере».С другой стороны, мировой нефтяной кризис может привести к капитуляции Конгресса перед Трампом, поскольку роль президента США в этой чрезвычайной ситуации резко возрастёт. И Трамп может расчистить путь для своей политики «великой Америки» на путях нового изоляционизма США.Возможности России в экономической войне с США скромные ввиду отсутствия серьёзных экономических отношений, но существенные в ряде областей, например, в космической и в авиационной. Президент России уже говорил, что рассматривался вариант сведения «в ноль» отношений с США, но был отложен до худших времён. Возможно, эти времена наступают, хотя определённый ущерб от «нулевого» сценария понесёт и Россия, но… на войне как на войне.Видимо, Россия учитывает внутриполитическую ситуацию в США, продолжающуюся войну президента Трампа с Конгрессом и глобалистами-неоконами, и будет стремиться всё-таки поддержать Трампа, потому что он выступает за какую-то нормализацию отношений с Россией, и просто более вменяемый, чем шизоидный Конгресс.Саммит Трамп – Путин в Хельсинки имел один важный осязаемый результат: были установлены какие-то официальные каналы связи между Кремлём и администрацией Трампа. Если Москва посчитает, что «нулевой» сценарий пойдёт на пользу Трампу, он будет запущен.…И о погоде на Украине. Широкомасштабной войны на Донбассе опять не будет. России эта война совершенно не нужна, значит, её и не будет, какие бы маленькие победоносные планы ни вынашивал бандеровский фюрер Петро Порошенко. Он уже нацистское приветствие в ВСУ вводит, чтобы сказать всем нацистам Украины, что он свой в доску. Так сказать, какая страна, такой и фюрер. Проблема в том, что рядовые нацисты вроде Коханивского не хотят такого фюрера… Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 63 Источник Похожие новости Моя политграмота. Народ, государство, общество, элита. Часть 1 В Лондоне отложили банкротство России Упущение разведки ВКС или стечение обстоятельств? Как проспали новый анклав ИГ

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