Билла Гейтса взломали русские? Он захотел цензуры в Сети • 94 • Аналитика © AFP 2021 / Pool/Evan Vucci Что общего между только что вышедшим американским фильмом "Не смотрите наверх", многомиллиардными штрафами, выписанными в России Google и Facebook (переименованому в Meta), и последним заявлением Билла Гейтса? То, что во всех трех случаях речь идет о борьбе с всевластием BigTech, то есть глобальных IT-корпораций. Это всевластие вызывает сопротивление, в том числе и со стороны суверенных государств, — как в случае со штрафами в России, которые на самом деле лишь способ заставить наднациональных монстров считаться с национальными интересами и законодательством. Потому что если не обуздать "глобальных мечтателей о лучшем будущем" (так они сами себя подают, хотя в реальности мечтают о постчеловечестве, трансгуманизме, при котором, по сути, произойдет разделение человечества на разные биологические виды), то они довольно быстро построят на планете цифровой концлагерь. Если, конечно, вследствие их жадности жизнь на Земле еще раньше не закончится катастрофой, как в замечательном сатирическом кино "Не смотрите наверх". Но при чем здесь Билл Гейтс? Он что, тоже за контроль над интернет-гигантами? Его же самого считают едва ли не главным адептом глобализации и трансгуманизма, подозревают в причастности к появлению коронавируса и планах по чипизации человечества, так что само его имя давно уже стало синонимом понятия "мировой заговор". И что же: пчелы против меда? На днях основатель Microsoft написал в своем блоге про "Причины для оптимизма после трудного года". Своего рода прогноз на будущий год — в целом довольно оптимистический: пандемия наконец-то закончится, метавселенная (то есть виртуальная реальность, трехмерная реальность с цифровыми аватарами) приблизится. Вот только всему этому может помешать одна большая проблема — именно она больше всего беспокоит Гейтса в наступающем году. Это проблема дезинформации и недоверия людей к действиям властей. И с этим надо что-то делать, ведь именно правительства должны сыграть главную роль не только в борьбе с нынешней пандемией, но и в противодействии глобальному потеплению и работе по предотвращению новой пандемии (Гейтс все время говорит, что она может быть куда страшнее нынешней). Но власти смогут добиться успеха только в том случае, если люди будут им доверять, пишет Гейтс: "Если ваши люди вам не доверяют, то они не будут поддерживать новые крупные инициативы. И когда возникнет серьезный кризис, они с меньшей вероятностью будут следовать указаниям, необходимым для того, чтобы пережить бурю". Кто виноват и что делать? Виноваты, по Гейтсу, СМИ и соцсети — нарастающее недоверие народа к правительствам во многом обусловлено политически ангажированными заголовками и деятельностью соцсетей, пишет миллиардер. И это наводит его на мысль, что правительствам может потребоваться регулирование онлайн-платформ, чтобы эффективно опровергать дезинформацию, которая подрывает доверие граждан. Это подается как рассуждения вслух, а не точка зрения Гейтса — потому что дальше он пишет, что не знает, как справиться с этой трудной проблемой, то есть дезинформацией, "которая так глубоко укоренилась в Сети". Но эти оговорки не должны вводить в заблуждение: по сути, Гейтс говорит о том, что национальные правительства проигрывают глобальным сетям и с этим нужно что-то делать. То есть брать сети под контроль национальных правительств? Не странно ли для человека, выступающего за глобализацию всего и вся? С какой это стати Гейтс озаботился устойчивостью и эффективностью суверенных государств? Ему же, по идее, наоборот, должен быть выгоден подрыв доверия к государству и власти как таковой, процесс делегимитизации национальных государств? Почему же он, по сути, призывает к обратному? Этому есть два объяснения: стратегическое, глобальное и тактическое — американское. Стратегически глобалисты теряют позиции — победная поступь глобализации провалилась, и, несмотря на революционное развитие технологий, экономическое и политическое продвижение идеи "единого мира без границ и наций во главе с единым центром управления" сейчас невозможно. Это не значит, что ее сторонники сдались и признали свое поражение, — нет, они просто на какое-то время приглушают пропаганду глобализации. Тем более что коронавирус показал, что слабая власть национальных правительств сейчас невыгодна наднациональным элитам. Если борьба с коронавирусом приведет к тотальному кризису доверия не просто к властям, но и к элитам, то кто заменит национальные элиты? Смелые, честные и умные менеджеры глобальных корпораций, лучшие люди наднациональных элит? Их нет (в том числе и в массовом сознании), да и в целом у глобалистов сейчас нет ни возможностей, ни сил, чтобы взять на себя рычаги управления. Поэтому в случае "восстания масс" ни о каком перехвате власти комиссарами глобализации у нынешних национальных менеджеров можно даже не мечтать — все скатится в хаос. А он совершенно не нужен никаким элитам, включая и наднациональные: лучше даже сильное, то есть "плохое" национальное государство (которое рано или поздно можно будет использовать для строительства "единого человечества"), чем хаос и анархия смутных времен. Или, что еще хуже, приход к власти антиглобалистски настроенных контрэлит. Так что коллективный Гейтс не просто согласен с тем, что пандемия даже на Западе усилила роль национальных правительств и их возможности, — он уже сделал ставку на это. Есть, впрочем, еще одно объяснение, куда более утилитарное, тактическое, но от этого, может быть, даже куда более важное. "Гейтсы" не хотят потерять Америку — ту самую базу, с которой они строят свои глобальные планы. А угроза этого есть — и угроза вовсе не теоретическая. Нет, речь не о потере Америкой своего мирового влияния, а о банальной потере глобалистской элитой контроля над США. Ведь о чем пишет Гейтс в том же самом своем посте? О том, что проблему дезинформации и недоверия "крайне важно решить в кратчайшие сроки", — потому что без быстрого вмешательства американцы могут начать с большей вероятностью избирать политиков, которые публично продвигают недоверие. Переводим на русский: в ноябре 2022 года пройдут выборы в американский конгресс. Если плохо бороться с дезинформацией, то на них победят республиканцы, вернув себе контроль над обеими палатами парламента. И не просто республиканцы — а партия Трампа, что откроет дорогу к победе экс-президента (или его протеже) уже на президентских выборах 2024 года. А этого нельзя допустить ни в коем случае, потому что вернувшегося в Белый дом Трампа уже так просто не изолируешь, как это было при его первом сроке. Второй срок Трампа неприемлем для глобалистов именно потому, что в ходе него может произойти реальная консолидация всех контрэлитных сил, то есть противников глобалистского проекта. И они попытаются действительно оттеснить нынешние, преимущественно глобалистски настроенные элиты, от рычагов власти в США — то есть провести настоящую революцию сверху, да еще и при опоре на возбужденные народные массы (за Трампа всего половина Америки — но это активная половина). Так что Билл Гейтс думает и о далеком, и о близком будущем, призывая как можно скорее поставить заслон на пути дезинформации, которая подрывает доверие к власти и открывает дорогу Трампу. Однако в американской реальности все наоборот — хотя дезинформация, конечно, есть, и в огромном количестве. Вот только использовать ее в невиданных доселе масштабах начали как раз против Трампа — причем занимался этим нерушимый блок медиа и государственных чиновников, интернет-корпораций и "вашингтонского болота". Американская элита попыталась утопить Трампа в бесконечном потоке дезинформации (одни лишь "русские связи" чего стоят), при этом совершенно не задумываясь, какой ущерб подобная кампания наносит доверию американцев к государственным институтам в целом. И теперь лишь пожинает плоды своей работы, пытаясь повернуть время вспять и "решить проблему" дезинформации, подрывающей устои. Проблема, в принципе, решаема, но только при правильном понимании причин и следствий. Это недоверие к власти, к элите порождает дезинформацию (что бы под ней ни понимали — неудобную правду или доверие к любым фейкам), так что все претензии коллективный Гейтс должен предъявлять самому себе. Но не будет — куда проще усилить цензуру в соцсетях. С эффектом, правда, прямо противоположным. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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