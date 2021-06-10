Бывший президент США Билл Клинтон сделал идеальное заявление об НЛО. Он не отрицает существование инопланетян, но имеет страховку на разные случаи.

Так и неясно, для чего США нужна интрига с инопланетными объектами, однако в очередной раз политик делает заявление о существовании НЛО. На этот раз высказался бывший президент США Билл Клинтон. Он признаёт, что правительство Штатов не смогло найти доказательства существования инопланетян, однако... это не значит, что их нет.

Комментарий Клинтона прозвучал в программе "Прямой эфир с Келли и Майклом":

Я думаю, что есть вероятность, что где-то там есть то, что вы бы назвали жизнью, - сказал Клинтон.

Бывший президент добавил, что Вселенная постоянно расширяется. Мы знаем о существовании миллиардов галактик. Однако пока не исследовали их, поэтому предполагать можно разное.

Ранее мы уже рассказывали, что одними философскими высказываниями политиков дело не ограничивается. Разведка США подготовила доклад ценой в $22 млн об НЛО. Полностью текст доклада будет опубликован в конце июня.