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Билл Гейтс увидел в массовой вакцинации что-то не то
10 августа 2020, 18:15 • 87 • В мире
Бизнесмен, основатель компании Microsoft Билл Гейтс увидел в массовой вакцинации что-то не то. Он рассказал об источнике своих опасений.
Гейтс считает, что в мире создаётся слишком много вакцин от коронавируса. Он обеспокоен их безопасностью. В интервью журналу Wired миллиардер отметил, что на производителей препаратов от COVID-19 слишком давят политики, поэтому нет гарантии безопасности разработанных составов.
Билл Гейтс напомнил, что и в России, и в Китае в самом разгаре испытания новых вакцин.
"Бьюсь об заклад, что будут некоторые вакцины, которые будут доступны большому количеству пациентов без полной нормативной проверки где-нибудь в мире", - произнёс бизнесмен, не конкретизировав, разработку какой страны он имеет в виду.
По мнению предпринимателя, нужно ещё 3-4 месяца, чтобы обнаружить побочные эффекты в вакцинах от COVID-19. До последнего времени FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) с политическим давлением справлялось неплохо. В интервью Гейтс коснулся также скептических высказываний Трампа о новых вакцинах.
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