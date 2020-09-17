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Билл Гейтс признался в "огромной потере"
17 сентября 2020, 12:55 • 20 • В мире
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил о смерти своего отца Билла Гейтса-старшего. Ему было 94 года. Бизнесмен признался, что для его семьи это - "огромная потеря".
"Огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с чьими жизнями он был связан", - так основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей странице в Instagram о смерти отца - 94-летнего Билла Гейтса-старшего.
По словам американского бизнесмена, его отец был для него примером "мудрости, доброты и смирения". Именно этому он и учился у родителя.
"Мы с Мелиндой в долгу перед ним, - также сообщил Билл Гейтс. - Потому что его стремление служить сообществу и миру помогло вдохновить нашу собственную благотворительность".
Один из богатейших людей планеты также признался, что именно его отец "был всем", к чему он стремится.
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