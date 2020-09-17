Билл Гейтс признался в "огромной потере"

"Огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с чьими жизнями он был связан", - так основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей странице в Instagram о смерти отца - 94-летнего Билла Гейтса-старшего.

По словам американского бизнесмена, его отец был для него примером "мудрости, доброты и смирения". Именно этому он и учился у родителя.

"Мы с Мелиндой в долгу перед ним, - также сообщил Билл Гейтс. - Потому что его стремление служить сообществу и миру помогло вдохновить нашу собственную благотворительность".

Один из богатейших людей планеты также признался, что именно его отец "был всем", к чему он стремится.