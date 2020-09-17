Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокац...
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / В мире

Билл Гейтс признался в "огромной потере"

17 сентября 2020, 12:55  •  20 • В мире
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил о смерти своего отца Билла Гейтса-старшего. Ему было 94 года. Бизнесмен признался, что для его семьи это - "огромная потеря".
"Огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с чьими жизнями он был связан", - так основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей странице в Instagram о смерти отца - 94-летнего Билла Гейтса-старшего.
По словам американского бизнесмена, его отец был для него примером "мудрости, доброты и смирения". Именно этому он и учился у родителя.
"Мы с Мелиндой в долгу перед ним, - также сообщил Билл Гейтс. - Потому что его стремление служить сообществу и миру помогло вдохновить нашу собственную благотворительность".
Один из богатейших людей планеты также признался, что именно его отец "был всем", к чему он стремится.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
My father’s death is a tremendous loss for our family and the many people whose lives he touched. Dad lived a long and enormously meaningful life. I never stopped learning from his wisdom, kindness, and humility. Melinda and I owe him a special debt because his commitment to serving the community and the world helped inspire our own philanthropy. Although he would be the last person to say it, my father’s compassion and generosity will live on in the foundation he helped build. As I’ve said many times before, my dad was the real Bill Gates. He was all the things I strive to be.
Публикация от Bill Gates (@thisisbillgates)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 15:50
Латвия не сможет принять белорусский бизнес
16 сентября 2020, 19:30
Третий лишний: Два подозреваемых в деле Навального
16 сентября 2020, 21:20
Шведы подтвердили "Новичок" в пробах Навального: "Одна капля может убить"
16 сентября 2020, 19:30
"Русские получили устное обещание": Горбачёв в 1990-м допустил роковую ошибку
17 сентября 2020, 01:50
Акт без доказательств: что стоит за словами руководителей ЕС о европейском аналоге закона Магнитского
17 сентября 2020, 07:20
Борьба со «злонамеренными субъектами»: США планируют запустить проект по энергобезопасности Восточной Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
17 сентября 2020, 05:35
Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолю...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
12 сентября 2020, 05:30
Британский эксперт назвал Украину "примером демократии". Но его имя всё объяснило
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.