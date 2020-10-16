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Билл Гейтс превратился в Капитана Очевидность: Основатель Microsoft опростоволосился в интервью

16 октября 2020, 23:40  •  30 • В мире
Основатель Microsoft опростоволосился в очередном интервью. Миллиардер сказал то, что и так понятно всем. Билл Гейтс превратился в Капитана Очевидность.
Основатель Microsoft отметил, что число новых случаев COVID-19 увеличивается, и объяснил причину: с наступлением холодов люди больше времени проводят в замкнутых помещениях. Эта причина и увеличивает риски инфицирования.
Билл Гейтс превратился в Капитана Очевидность, предположив в интервью Politico, что ситуация "может стать хуже, чем летом". Он напомнил: в США до сих пор нет вакцины, поэтому только четыре широко известных правила могут защитить людей. Речь о частом мытье рук, ношении средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции и отказе от присутствия на массовых мероприятиях.
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусная инфекция была выявлена больше 38,6 миллиона раз. Лидером по количеству заражённых являются Соединённые Штаты. Там COVID-19 нашли почти у восьми миллионов человек. Свыше 217 тысяч жителей США умерли. Всего же в мире не смогли победить болезнь уже больше миллиона пациентов.

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