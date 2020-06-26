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Билл Гейтс поставил крест на США из-за COVID-19: "Картина более мрачная, чем ожидалась"

26 июня 2020, 16:00  •  106 • В мире
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире CNN фактически поставил крест на США, полагая, что Америка "даже не близка" к тому, чтобы сделать достаточно для борьбы с пандемией COVID-19. "Картина более мрачная, чем ожидалась", - признал он.
В эфире CNN основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс обсудил с ведущим и ещё одним гостем программы ситуацию с пандемией коронавируса в Соединённых Штатах. Судя по высказыванию предпринимателя, что Америка "даже не близка" к тому, чтобы сделать достаточно для борьбы с пандемией, он поставил на США крест из-за ситуации с COVID-19.
По признанию Гейтса, "картина более мрачная, чем ожидалась", причём это касается как Соединённых Штатов, так и всего мира в целом.
"Можно очень быстро провести тестирование на новый патоген, - отметил бизнесмен. - На самом деле ряд стран сделали это чрезвычайно хорошо в этом случае, и технология продолжает там совершенствоваться".
А вот США в этом плане ожидания не оправдали. Гейтс связал рост числа заболевших коронавиусом американцев с отсутствием тестирования и отслеживания контактов, а также с нежеланием людей носить маски.
"Диапазон поведения в США прямо сейчас от тех, кто очень консервативны в своих действиях и тех, кто игнорирует эпидемию, огромен", - отметил Гейтс.
Бизнесмен также опроверг утверждение Белого дома о том, что увеличение числа инфицированных COVID-19 является прямым результатом увеличения тестирования, назвав его "полностью ложным".

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