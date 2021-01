Бились в окна, сгорали на проводах: Сотни мёртвых тушек птиц засыпали Рим на Новый год

На улицы Рима в Новый год обрушился настоящий "дождь" из мёртвых птиц - их убили праздничные салюты и фейерверки. В соцсетях публикуют фото и видео, на которых мостовые города засыпаны телами пернатых.

Наибольшее количество птиц обнаружено вблизи станции Термини, центральной улицы Виа Национале, Виа Кавур и холма Эсквилин.

В соцсетях многие жители Рима возмутились происходящим. В своём Twitter @domdyer70 разместил фото погибших птиц, отметив, что дикая природа опять расплачивается за поведение человека. В комментариях его поддержали, отметив, что несчастные скворцы бились в окна, сгорали на проводах.

В свою очередь защитники животных обвинили запускающих фейерверки в преднамеренном убийстве пернатых, напомнив, что в стране действует штраф в 500 евро за салюты, однако это останавливает далеко не всех.

Hundreds of dead starlings litter the streets of Rome after New Year fireworks wildlife pays the price for human behaviour yet again #NewYear pic.twitter.com/ZXlmKGg25z