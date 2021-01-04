Бились в окна, сгорали на проводах: Сотни мёртвых тушек птиц засыпали Рим на Новый год

На улицы Рима в Новый год обрушился настоящий "дождь" из мёртвых птиц - их убили праздничные салюты и фейерверки. В соцсетях публикуют фото и видео, на которых мостовые города засыпаны телами пернатых.

Наибольшее количество птиц обнаружено вблизи станции Термини, центральной улицы Виа Национале, Виа Кавур и холма Эсквилин.

В соцсетях многие жители Рима возмутились происходящим. В своём Twitter @domdyer70 разместил фото погибших птиц, отметив, что дикая природа опять расплачивается за поведение человека. В комментариях его поддержали, отметив, что несчастные скворцы бились в окна, сгорали на проводах.

В свою очередь защитники животных обвинили запускающих фейерверки в преднамеренном убийстве пернатых, напомнив, что в стране действует штраф в 500 евро за салюты, однако это останавливает далеко не всех.