Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция

Страшный случай произошёл в индийском штате Раджастан. Десятилетняя девочка ушла вечером из дома, чтобы купить шоколадку. Магазин был недалеко. Как сообщает местная газета, в этот момент на ребёнка напали несколько парней. Её жестоко изнасиловали, а потом и вовсе попытались избавиться от жертвы.

Девочку били камнями по голове, а потом пытались закопать, пока она была без сознания. К счастью, ребёнка нашли прохожие. Они же и сообщили в полицию. Отмечается, что удалось арестовать одного из нападавших. Сейчас девочка находится в больнице. Её состояние - крайне тяжёлое, сообщают медики.

Кстати, в позапрошлом году Индию называли самой опасной страной для представительниц прекрасного пола. Всё - из-за риска насилия и рабского труда. А ещё во многом страна опасна для женщин и из-за ряда культурных традиций.