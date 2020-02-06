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Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
06 февраля 2020, 08:09 • 212 • В мире
В индийском штате Раджастан десятилетнюю девочку закопали заживо после изнасилования. Как пишет The Times of India, до этого ребёнка жестоко били камнями по голове. Полиции удалось найти одного из злоумышленников.
Страшный случай произошёл в индийском штате Раджастан. Десятилетняя девочка ушла вечером из дома, чтобы купить шоколадку. Магазин был недалеко. Как сообщает местная газета, в этот момент на ребёнка напали несколько парней. Её жестоко изнасиловали, а потом и вовсе попытались избавиться от жертвы.
Девочку били камнями по голове, а потом пытались закопать, пока она была без сознания. К счастью, ребёнка нашли прохожие. Они же и сообщили в полицию. Отмечается, что удалось арестовать одного из нападавших. Сейчас девочка находится в больнице. Её состояние - крайне тяжёлое, сообщают медики.
Кстати, в позапрошлом году Индию называли самой опасной страной для представительниц прекрасного пола. Всё - из-за риска насилия и рабского труда. А ещё во многом страна опасна для женщин и из-за ряда культурных традиций.
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