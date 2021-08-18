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«Били за медленную работу»: в Приморье арестовали трёх человек по обвинению в истязании рыбаков на судах

18 августа 2021, 10:35  •  101 • В России
В Приморском крае суд арестовал трёх человек, обвиняемых в истязаниях рыбаков на плавзаводах «Святой Владимир» и «Багратион». По данным RT, все трое — сотрудники компании-судовладельца, которые следили за безопасностью на борту траулеров. Летом 2020 года на одном из судов в течение месяца погибли два человека. Один из них, предположительно, во время попытки сбежать. Коллеги погибших рассказали RT, что охранники били их за любую провинность, отнимали паспорта и телефоны. По их словам, компания-судовладелец не первый год известна жестоким обращением к рыбакам.
 
© Фото из личного архива
 

В Приморском крае суд арестовал трёх человек по обвинению в истязании рыбаков на судах «Святой Владимир» и «Багратион». Об этом RT сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2017 по 2021 годы матросы-обработчики на двух рыболовецких судах, осуществлявших промысел в районе Камчатки, «под предлогом выполнения поставленного плана систематически наносили побои матросам, причиняя им физические и психологические страдания».

«Следствие ещё продолжает устанавливать круг обвиняемых и пострадавших. Троим матросам-обработчикам уже предъявлено обвинение об истязании в отношении двух и более лиц организованной группой. По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала RT глава пресс-службы следственного управления Наталия Чернакова.

Кроме того, СКР продолжает расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы членов экипажа плавзаводов «Святой Владимир» и «Багратион», а также рефрижератора «Рустика» (п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Совместно с сотрудниками ФСБ, Росгвардии и МВД следователи провели обыски в компаниях «Эльбрус» и «Бринер», которым принадлежат рыболовецкие суда.

Как сообщили RT в управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу, в середине июля в полицию обратился один из бывших сотрудников компании-судовладельца «Эльбрус» и рассказал об избиениях рыбаков. После проверки, по словам представителей ведомства, было возбуждено второе уголовное дело о незаконном лишении свободы.

«Вытаскивай меня отсюда»

Рыбаки с «Багратиона» и их родственники рассказали о царивших на борту судна жестоких нравах, которые, по их словам, привели к гибели двух человек. Так, в июне 2020 года спустя два месяца после начала рейса покончил с собой 36-летний Андрей Минеев. Его жена Светлана уверена, что причиной суицида стали непрекращающиеся побои.

«Их рейс в море начался 8 апреля и должен был продлиться восемь месяцев. В тот день Андрей позвонил и сказал, что у них забрали паспорта и скоро заберут телефоны якобы для того, чтобы они не пересылали информацию конкурентам компании, — рассказывает RT женщина. — Потом мы говорили в конце апреля, а в конце мая он во время звонка он чуть не плакал: «Свет, любым способом вытаскивай меня отсюда — тут такое творится! По телефону рассказать не могу».

  • Андрей и Светлана Минеевы.
  • © Фото из личного архива

Супруги придумали легенду, что Светлана попала в больницу в тяжёлом состоянии, и Андрею необходимо вернуться на берег, чтобы позаботиться об их троих малолетних детях, которые остались одни. Однако, по словам Светланы, в отделе кадров «Эльбруса» наотрез отказались списывать Андрея с корабля.

15 июня Светлане позвонили и сообщили, что её муж совершил суицид. Согласно официальному заключению патологоанатома (есть в распоряжении RT), причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от сдавливания шеи петлёй.

Уже после его гибели она узнала, что в последний раз муж звонил ей во время трёхдневной перегрузки на рефрижераторе «Рустика» — мужчина одолжил телефон у местного работника.

Коллеги Андрея по смене, с которыми говорила Светлана, предполагают, что он покончил с собой, потому что больше не мог терпеть боль от побоев.

«Андрей взвешивал рыбу, матросы мне рассказывали, что ему попадало за то, что он медленно работал. У него была наколка на спине, и другие рыбаки вспоминали, что после побоев кожа была такой синей, что наколку не было видно. Три дня до суицида он еле передвигал ноги от боли и постоянно держался за рёбра», — говорит вдова.

По её словам, один из рыбаков рассказал, что видел Андрея на палубе в ночь перед смертью: «У него глаза были такие чумные, будто в него кто-то вселился». Ему сказали, чтобы он шёл спать, а он только ответил, что не хочет. Наутро его нашли повешенным».

Светлана обращалась в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Приморья с требованием возбудить уголовные дела об убийстве и о доведении до самоубийства, однако факту гибели её мужа до сих пор по не возбуждено дело.

Андрей устроился на рыболовецкое судно, чтобы заработать денег для семьи. До рейса он работал в приморском городе Дальнегорск грузчиком и охранником в магазине. На двух ставках мужчина получал чуть больше 30 тыс., денег не хватало.

  • У Андрея Минеева остались жена и трое детей.
  • © Фото из личного архива

По словам Светланы, её муж не был склонен к депрессии и суициду, всегда очень заботился о семье.

«Он энергичный, здоровый, работящий мужик. Далеко не трус. Он у меня даже не пил никогда: максимум мог выпить пиво вечером. Он был очень семейным человеком и никогда в жизни он бы просто так нас не бросил — я в этом уверена на тысячу процентов. Ценнее нас у него жизни никого не было», — говорит Светлана.

40 моряков ушли с корабля

Спустя несколько недель после Андрея Минеева, в начале июля, погиб его коллега Сергей. По словам рыбаков, которые работали с ним на одном рейсе, мужчина хотел сбежать с «Багратиона»: ночью выпрыгнул за борт, когда судно стояло недалеко от берега в районе посёлка Оссора. Мужчина надеялся доплыть до суши, однако захлебнулся. Его тело в спасательном жилете спустя несколько дней обнаружили моряки другого судна.

«Сергей подготовился к побегу: например, у него в кармане нашли сим-карты, спрятанные в пакет, чтобы не промокли. Он тоже страдал от побоев», — рассказывает один из рыбаков.

  • Тело второго погибшего рыбака обнаружили в море.
  • © Фото из личного архива

По данным RT, издевались над рыбаками сотрудники охраны «Багратиона», так называемые «безопасники». Трое из них арестованы.

«Смене ставили норму: за шесть часов переработать 30 тонн рыбы. «Безопасники» следили за нашей работой. Если медленно работаешь, они подходят и начинают бить — ногами и кулаками по лицу, по почкам. Если упадёшь на пол — не жди, что пожалеют, наоборот, начинают добивать. После встаёшь, весь перепуганный и избитый, и стараешься быстрее делать работу. При мне матроса так избили, что у него заплыл глаз, и он не мог его открыть», — рассказал RT бывший рыбак «Багратиона» Александр.

Он также подтвердил, что телефоны у всех рыбаков забирали в начале рейса, а затем отказывались выдавать, поэтому сообщить о насилии на берег было почти невозможно.

  • Рыбаки «Багратиона» в июне 2020 года.
  • © Фото из личного архива
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Александр вспоминает, что после гибели двух человек 80 матросов на судне хотели списаться с корабля, однако руководство отказывало под различными предлогами или говорило, что до конца рейса осталось совсем немного.

«Багратион» должен был зайти во Владивосток, но после смерти второго человека маршрут изменили. А многие матросы были не готовы к зимовке на судне. Родственникам пришлось отправлять нам тёплые вещи через перегрузчик «Рустика», — говорит собеседник RT.

По словам Александра, ближе к зиме в Петропавловске-Камчатском с судна всё-таки сошли 30 матросов, позже списались ещё десять человек.

Помимо жестоких условий работы Александр и его коллеги жалуются на обман в зарплате.

«Мне по контракту обещали выплатить за рейс 500—700 тыс. рублей. В итоге я получил от компании 5 тыс. рублей и всё», — говорит Александр, который сейчас проходит в деле в качестве пострадавшего.

Магомед, который также работал в том рейсе рыбаком, получил 400 тыс. рублей за десять месяцев работы.

«За такой тяжёлый труд — это копейки. По договору обещали 700 тыс. рублей. За всё время я смог связаться со своей семьёй пять раз. «Безопасники» били за любую провинность всем, что попадалось под руку. Могли ударить монтировкой или кинуть рыбой в лицо», — говорит Магомед.

«Боюсь, что посадят только низы»

По данным из открытых источников, компания ООО «Эльбрус» была основана в 2011 году и зарегистрирована в Приморском крае. Её учредитель Александр Жестовский — совладелец ещё четырёх фирм в Приморье и на Камчатке, которые специализируются на рыбном промысле.

В компании отказались комментировать RT информацию о том, что её сотрудники обвиняются в жестоком обращении с персоналом.

Опытный рыбак из Владивостока Илья А. рассказал RT, что среди местных моряков «Эльбрус» давно имеет сомнительную репутацию. Однако, несмотря на это, в каждый рейс компания успешно набирает по несколько десятков членов экипажа, потому что туда можно устроиться с одним паспортом.

  • Одна из смен «Багратиона» в рыбном цеху. Август 2020 года.
  • © Фото из личного архива

Ещё один рыбак Виталий В. заявил, что сам он несколько лет назад устроился старшим трюмным на судно «Багратион» по всем правилам и предоставил не только паспорт, но и другие необходимые документы. Его впечатления от работы сильно отличаются от показаний других рыбаков.

«Лично у меня сложились отличные отношения с охраной на судне. Да, приходилось много работать и работать как на галере — об этом всех предупреждали ещё перед рейсом. Я видел, что некоторые опаздывали или вообще не умели работать. За это «безопасники» могли дать моряку затрещину, но чисто по-отцовски — ничего более. Я знаю, что на эту компанию люди жалуются не первый раз, но сам лично ничего плохого сказать о них не могу», — подытожил моряк.

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Житель Владивостока Антон Молчанов, который создал в соцсетях группу рыбаков, пострадавших от действий компании «Эльбрус», рассказал RT, что несколько лет подряд правоохранители никак не реагировали на сообщения в СМИ и соцсетях об истязаниях людей на судах компании.

«Уже не первый год об «Эльбрусе» пишут такие страшные вещи. На этих постах в соцсетях мы отмечали и аккаунт губернатора Приморского края, и разных блогеров, но никакой реакции никогда не было. Я думаю, что сейчас уголовному делу дали ход, потому что оно было возбуждено следственным управлением, которое находится в Хабаровском, а не в Приморском крае», — говорит Молчанов.

Он опросил больше десяти рыбаков, пострадавших от действий «безопасников». По его словам, большинство из них отправлялись в море впервые.

«В соцсетях некоторые пишут, что на судах били только ленивых или пьяниц. Это неправда. Все ребята, с которыми я разговаривал, очень положительные люди, которые строят планы на жизнь, с которых можно брать пример», — говорит собеседник RT.

Вдова погибшего рыбака Светлана Минеева опасается, что правоохранители не станут расследовать деятельность администрации «Эльбруса».

«Я боюсь, что посадят только низы: самих «безопасников», а «Эльбрус» просто сменит название, и как ходили их корабли, так и будут ходить», — говорит она.

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