Били по своим: Муженко рассказал об инциденте пятилетней давности

Бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семенченко в жесткой форме пригрозил экс-начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктору Муженко в ответ на его признание в атаке на батальон в 2014 году.

Семенченко написал в своем фейсбуке, что все пять лет обвинял в атаке на батальон российские войска.

Он назвал Муженко «подонком». Военный иронично отметил, что украинская армия «не заметила» силы ополченцев, идущие из Донбасса, зато атаковала своих же добровольцев.

«Век живи — век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться», — пригрозил Семенченко.

Таким образом он отреагировал на признание Муженко, прозвучавшее в эфире телеканала UATV. Генерал-полковник рассказал, что в 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс». По его словам, это произошло, когда добровольцы выдвигались на штурм города Попасная под Луганском. Он отметил, что в колонне «Донбасса» были и военные, и гражданские автомобили.

«Летчики эту колонну видели. В основном, там были гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — сказал экс-начальник Генштаба ВСУ. Несмотря на это, украинские пилоты нанесли удар, признал он.

«А потом мы долго разбирались, чья же это колонна», — рассказал Муженко.

По его словам, как раз после этого случая военную технику ВСУ стали обозначать характерными белыми полосами, чтобы украинские войска можно было отличить от других.

Муженко обратил внимание, что в результате инцидента никто не пострадал, но было организовано разбирательство. По его словам, в Генштабе не были осведомлены о передвижениях бойцов «Донбасса», поскольку на тот момент батальон не являлся частью Вооруженных сил, а управление им осуществлялось через оперативные группы МВД.

Указ об увольнении Виктора Муженко с поста начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины был подписан президентом страны Владимиром Зеленским 21 мая. Другим указом на эту должность был назначен Руслан Хомчак.

Добровольческий батальон «Донбасс» был сформирован в апреле 2014 года в Днепропетровской области. В его состав вошли добровольцы со всей Украины. Командиром батальона стал один из инициаторов его создания Семен Семенченко. Численность батальона в самом начале его существования колебалась в районе 480-500 бойцов. Сначала у них на вооружении были автоматы Калашникова и стрелковое оружие, но унифицированного камуфляжа не было.

О формировании батальона и наборе добровольцев сам Семенченко объявил у себя на странице в фейсбуке. Причем после этого он еще несколько раз после начала активной фазы так называемой антитеррористической операции (АТО) лично набирал добровольцев непосредственно среди участников «майдана».

Говоря об упомянутом штурме Попасной, батальон действительно принимал в нем участие 18 июля. Два его бойца были убиты, шестеро — ранены.

В июле 2014 года подразделение перешло на государственную службу, а оставшихся в отряде добровольцев, которые не подписали контракт с украинским минобороны и МВД, задействовали в охране различных объектов в четырех районах западного Донбасса.

Отношение к этому батальону было отнюдь не однозначное. Если в Киеве его поддержали, то Донбасс, разумеется, выступал против.

Довольно резкую реакцию формирование батальона вызвало и в России. В начале июня 2014 года член нижней палаты парламента Олег Михеев направил обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки, в котором просил изучить деятельность батальонов «Днепр» и Донбасс» на Украине и признать эти формирования террористическими.

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Он также просил рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, которого подозревали в финансировании этого батальона.

При этом Семенченко категорически отрицал финансовую помощь батальону со стороны Коломойского. По его словам, амуницию для бойцов батальона закупают на средства, пожертвованные гражданами. За эти же деньги, как утверждал Семенченко, удалось закупить шесть беспилотников.