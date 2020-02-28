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Били по русским самолётам из ПЗРК: Боевики и турки атаковали ВКС России в Сирии - СМИ

28 февраля 2020, 00:39  •  33 • В мире
Боевики и турки атаковали самолёты ВКС России в Сирии, пишут СМИ. По данным журналистов, били по русским самолётам из переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК.
Как сообщает телеканал "Россия 24" с места событий, в Идлибе турецкие специалисты и боевики активно применяют зенитные комплексы и обстреливают российские и сирийские самолёты.
Объясняется это тем, что ВВС Сирии и ВКС России раз за разом эффективно останавливают продвижение боевиков.
Кроме того, журналисты рассказали, что турецкая артиллерия постоянно атакует позиции сирийских войск. Кроме того, танки Турции занимают позиции террористов "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Пока российским самолётам удавалось уходить от атак. Арабский портал Al-Masdar ранее опубликовал ролик, на котором видно, как самолёты уклоняются от ракет и выпускают тепловые ловушки.
27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трёх турецких военных в Идлибе. По его словам, сирийцы несут большие потери, а Анкара продолжит операцию.

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