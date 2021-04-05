Били по России, попали по Польше. Киев унизил главного союзника по борьбе с "Северным потоком - 2"

Киев публично унизил своего главного союзника по борьбе с "Северным потоком - 2" в Европе. Украинские власти били по России, а попали по Польше.

Служба внешней разведки (СВР) Украины заявила, что из-за санкций США все европейские страны отказались помогать России с достройкой "Северного потока - 2", в результате чего Москве пришлось обходиться собственными силами. Она использовала суда-трубоукладчики, которые в Киеве охарактеризовали как "технически устаревшие и находящиеся в предаварийном состоянии".

Как сообщает "Политпазл", СВР этим заявлением не только распространяет ложную информацию, но и подставляет своих польских союзников. Дело в том, что российские корабли, о которых идёт речь, являются относительно новыми. "Академик Черский" был построен в 2016 году, а "Фортуна" - в 2010. При этом оба судна в 2020 году были подвергнуты модернизации.

Чего не скажешь о польских кораблях, которые планируется привлечь для строительства "Балтийского газопровода" - магистрали, по которой Варшава собирается получать газ из Норвегии. Два из трёх трубоукладчиков Castoro Sei и Castoro 10 были введены в эксплуатацию в 1976 и 1978 годах соответственно. А дноуглубительные корабли Heimdal R Mjolner R, Harald Toste R, которые также планируется использовать в проекте, были построены в 1992-1999 годах.

Напомним, что на днях польская рыболовецкое судно предприняло попытку протаранить "Фортуну". Трубоукладчик спас российский корабль снабжения "Владислав Стрижев", который перегородил дорогу и принял весь удар на себя. По официальной версии, у польского судна якобы отказал двигатель, однако запись переговоров капитана корабля свидетельствует о том, что атака была предпринята осознанно.