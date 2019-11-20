Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Какой надо быть мерзостью...": Соловьёв жёстко высказался о моде на н...
«Ведёт к никому не нужной напряжённости»: Израиль нанёс авиаудары по территории ...
«Ситуация станет предельно взрывоопасной»
Декабрьская встреча в Париже. Украина в «минском тупике»
Главная / В мире

Били ночью по десяткам объектов: В Дамаске взрывы, но израильская атака захлебнулась

20 ноября 2019, 17:39  •  30 • В мире
Глубокой ночью Дамаск подвергся ракетному обстрелу со стороны израильских ВВС. Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала два десятка объектов в Сирии. В столице САР прогремело несколько взрывов, но сама атака захлебнулась: многие ракеты были перехвачены ещё на подлёте силами ПВО.
Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в минобороны арабской республики сообщило о том, что в ночь на среду была совершена ракетная атака на Дамаск. Прогремело несколько взрывов. Однако атака захлебнулась - большинство ракет ещё на подлёте были перехвачены системами ПВО.
Агентство уточнило, что ракеты были выпущены израильскими ВВС с территории Голанских высот и ливанского города Марджаюн.
Издание Haaretz, сославшись на Армию обороны Израиля, проинформировало, что ракетный удар был нанесён по двум десяткам сирийских объектов. Среди целей было и здание Национальной обороны в аэропорту Дамаска, "в котором находится штаб-квартира иранских сил "Кудс".
В сообщении говорится, что удар по сирийским объектам, мол, нанесён в ответ на недавнюю атаку, которая якобы была совершена иранскими силами со стороны Сирии по израильской территории.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
20 ноября 2019, 07:54
От Анапы - и к Эрдогану: Обе нитки "Турецкого потока" заполнили газом
20 ноября 2019, 14:09
«Вспомнили про нефть — и вернулись»: Лавров о присутствии США в Сирии
20 ноября 2019, 07:54
Западный берег и Крым. Израилю можно, России – нет
20 ноября 2019, 01:24
Власти Греции распродают страну с молотка
19 ноября 2019, 18:54
Жестоко казнил имама, резал женщин и детей: В Европе приютили беженцем палача ИГИЛ
20 ноября 2019, 17:24
«Ведёт к никому не нужной напряжённости»: Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2019, 01:24
"Побежал спрашивать у взрослых?": В Рунете не поняли, с кем Зеленский собир...
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
20 ноября 2019, 04:39
"В подарок от Зеленского": В Одессе назначили возрождать национальную памят...
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ...
20 ноября 2019, 11:09
Малофеев одним словом охарактеризовал американцев, накачивающих Зеленского перед встр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2019, 06:24
Китайские СМИ: Пора вернуть потерянную Сибирь? (Telegram. Обзор)
16 ноября 2019, 22:39
"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
15 ноября 2019, 17:24
ДнепроГЭС, или Чем реально угрожает Украина России
15 ноября 2019, 07:39
Лукашенко пригрозил России разорвать договор о границах (Telegram. Обзор)
18 ноября 2019, 03:54
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условиях интеграции
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.