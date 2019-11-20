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Били ночью по десяткам объектов: В Дамаске взрывы, но израильская атака захлебнулась
20 ноября 2019, 17:39 • 30 • В мире
Глубокой ночью Дамаск подвергся ракетному обстрелу со стороны израильских ВВС. Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала два десятка объектов в Сирии. В столице САР прогремело несколько взрывов, но сама атака захлебнулась: многие ракеты были перехвачены ещё на подлёте силами ПВО.
Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в минобороны арабской республики сообщило о том, что в ночь на среду была совершена ракетная атака на Дамаск. Прогремело несколько взрывов. Однако атака захлебнулась - большинство ракет ещё на подлёте были перехвачены системами ПВО.
Агентство уточнило, что ракеты были выпущены израильскими ВВС с территории Голанских высот и ливанского города Марджаюн.
Издание Haaretz, сославшись на Армию обороны Израиля, проинформировало, что ракетный удар был нанесён по двум десяткам сирийских объектов. Среди целей было и здание Национальной обороны в аэропорту Дамаска, "в котором находится штаб-квартира иранских сил "Кудс".
В сообщении говорится, что удар по сирийским объектам, мол, нанесён в ответ на недавнюю атаку, которая якобы была совершена иранскими силами со стороны Сирии по израильской территории.
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