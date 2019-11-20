Били ночью по десяткам объектов: В Дамаске взрывы, но израильская атака захлебнулась

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в минобороны арабской республики сообщило о том, что в ночь на среду была совершена ракетная атака на Дамаск. Прогремело несколько взрывов. Однако атака захлебнулась - большинство ракет ещё на подлёте были перехвачены системами ПВО.

Агентство уточнило, что ракеты были выпущены израильскими ВВС с территории Голанских высот и ливанского города Марджаюн.

Издание Haaretz, сославшись на Армию обороны Израиля, проинформировало, что ракетный удар был нанесён по двум десяткам сирийских объектов. Среди целей было и здание Национальной обороны в аэропорту Дамаска, "в котором находится штаб-квартира иранских сил "Кудс".

В сообщении говорится, что удар по сирийским объектам, мол, нанесён в ответ на недавнюю атаку, которая якобы была совершена иранскими силами со стороны Сирии по израильской территории.