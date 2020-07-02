Били и называли "быдлом": Первый президент Украины пожаловался на поляков

Кравчук в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, как ещё с детства у него появилась неприязнь к полякам. Он рассказал о том, как Пилсудский в своё время "наградил своих воинов землёй, и те лучшие земли, которые были у нас на Волыни, отрезал от нас и передал полякам".

"Мы жили межа в межу с польским паном, не помню его фамилию, но село знало его, жену его, она была очень "гоноровой пани", - поделился Кравчук.

Он рассказал о том, как поляки называли украинцев оскорбительными словами, "которые свидетельствовали о том, что они относятся как к чему-то низшему, нежели они".

"Например, "быдло", "хамы". Они не считали украинцев людьми, равными себе", - вспомнил Кравчук детство.

Он также поделился, как в 1938 году пробегал мимо дома "пани" и сорвал там черешню.

"Пани вышла, обозвала меня и побила. По голове, по плечам, вот так вот, где ударит, там и [попадёт]. Я плакал, конечно, побежал к родителям", - сказал Кравчук, отметив, что с тех пор у него есть чувство, что поляки враги украинцев.

Исповедь Кравчука прокомментировали авторы Telegram-канала "Голос Мордора". Они отметили, что, судя по сегодняшней Украине, ни Кравчук, ни остальные украинцы не выучили исторический урок.

"Потом маленький Лёня вырос и начал строить страну, из которой каждый украинец может поехать в Польшу и испытать на себе всё, что испытывал Кравчук в детстве", - отметили авторы.