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Били и называли "быдлом": Первый президент Украины пожаловался на поляков
02 июля 2020, 18:00 • 91 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на поляков, с которым у него свои жизненные счёты. Бывший глава государства рассказал, как украинцев и его в том числе били и называли быдлом.
Кравчук в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, как ещё с детства у него появилась неприязнь к полякам. Он рассказал о том, как Пилсудский в своё время "наградил своих воинов землёй, и те лучшие земли, которые были у нас на Волыни, отрезал от нас и передал полякам".
"Мы жили межа в межу с польским паном, не помню его фамилию, но село знало его, жену его, она была очень "гоноровой пани", - поделился Кравчук.
Он рассказал о том, как поляки называли украинцев оскорбительными словами, "которые свидетельствовали о том, что они относятся как к чему-то низшему, нежели они".
"Например, "быдло", "хамы". Они не считали украинцев людьми, равными себе", - вспомнил Кравчук детство.
Он также поделился, как в 1938 году пробегал мимо дома "пани" и сорвал там черешню.
"Пани вышла, обозвала меня и побила. По голове, по плечам, вот так вот, где ударит, там и [попадёт]. Я плакал, конечно, побежал к родителям", - сказал Кравчук, отметив, что с тех пор у него есть чувство, что поляки враги украинцев.
Исповедь Кравчука прокомментировали авторы Telegram-канала "Голос Мордора". Они отметили, что, судя по сегодняшней Украине, ни Кравчук, ни остальные украинцы не выучили исторический урок.
"Потом маленький Лёня вырос и начал строить страну, из которой каждый украинец может поехать в Польшу и испытать на себе всё, что испытывал Кравчук в детстве", - отметили авторы.
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