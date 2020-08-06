Билеты "в никуда" раскупили за минуты: Авиакомпании Тайваня придумали, как заработать в пандемию

Билет, купленный за 4699 тайваньских долларов (эквивалентно почти 11,6 тысячи рублей), позволяет прибыть в аэропорт, пройти регистрацию, сесть в самолёт, насладиться видами из иллюминатора и прочими прелестями полёта. Пассажирам предложат обед, который приготовит повар из мишленовского ресторана. Через три часа лайнер вернётся обратно в аэропорт, и путешествие завершится.

Оригинальность задумки авиакомпаний в том, что это будет полёт "в никуда". Да, самолёт поднимется в воздух, но просто покружит над Тайванем и близлежащими странами, а затем вернётся в тот же аэропорт, из которого вылетал.

Билеты на этот аттракцион авиакомпания StarLux Airlines распродала за пять минут. Первый полёт "в никуда" намечен на 7 августа. На борт поднимутся 188 пассажиров, сообщает Международное радио Тайваня.

Другая авиакомпания, EVA Air, тоже придумала, как заработать в пандемию. Она организовала специальный тематической рейс в честь Дня пап. 8 августа 309 пассажиров на самолёте пролетят над северо-восточной частью Тайваня, увидят из иллюминаторов японские острова Рюкю, а затем пролетят вдоль восточного побережья и вернутся домой.