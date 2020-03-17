Билеты можно вернуть: РЖД отменила поезда в Азербайджан и Узбекистан

Согласно заявлению компании, причиной приостановки курсирования поездов стала ситуация с коронавирусом.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Билеты можно вернуть без дополнительных сборов. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов.

Ранее уже было отменено сообщение с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Украиной и Молдавией.

Также сообщалось, что премьер России Михаил Мишустин заявил о новом порядке тестирования на коронавирус и поручил расширить диагностику, в том числе в аэропортах и на вокзалах. Теперь провериться на COVID-19 сможет каждый, даже люди без признаков заболевания.