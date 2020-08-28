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Билецкий призвал наградить медалями радикалов, расстрелявших автобус организации «Патриоты – за жизнь»
28 августа 2020, 16:15 • 105 • Украина
Первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий прокомментировал нападение на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В опубликованном на YouTube обращении он заявил, что людей, причастных к этому, необходимо наградить за борьбу с сепаратизмом.
«Задержали 14 парней. Насколько мне известно, эти люди не имеют никакого отношения к этой ситуации. А если имеют, то я надеюсь, что у СБУ, которая должна заниматься сепаратизмом, Офиса генерального прокурора будет воля, совесть и какой-то характер, чтобы наградить парней медалями за борьбу с сепаратизмом», – заявил «Белый вождь».
Билецкий считает, что ничего страшного на трассе Киев-Харьков 27 августа не произошло, а просто «патриоты пересеклись с титушней Ильи Кивы и немного поссорились». Командир Азова назвал это происшествие реакцией на бездеятельность украинских спецслужб и МВД.
«Люди с обостренным чувством справедливости, которые хорошо помнят 2014-й год… подобные пророссийские отряды… мы помним харьковский «Оплот», который начинал как спортивный клуб, а продолжил как убийцы людей на Майдане, а потом как отдельный танковый батальон так называемой ДНР. Поэтому бездеятельность тех, кто должен борьбой с сепаратизмом заниматься, вызывает огромное волнение у большого количества патриотически настроенных людей, ветеранов», – высказался «азовец».
Он также сообщил, что оппозиция поднимает голову и создает военизированные парамилитаристские пророссийские отряды в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Харькове.
Билецкий призвал подписываться на ТГ-канал «НК+» - «Новости краины», где он и его соратники открыто пишут о способах «усмирения ваты».
В частности, радикал, экс-боец «Азова» и кандидат в депутаты Максим Жорин заявил, что скоро в правовое поле будет введено понятие «коллаборант» и создана специальная комиссия, которая будет разбирать преступления коллаборантов. Если националисты сочтут кого-то виновным, то его лишат части конституционных прав (например, права избирать и быть избранным) на 15 лет.
А вот адвокат Татьяна Монтян назвала инцидент на Харьковской трассе так: «головы змея горыныча Авакова покусали друг друга» - за право остаться одной единственной радикальной силой на улицах Украины. Она отметила, что если раньше «силы зла» Авакова толпой нападали на одиночек из партии Шария или ОПЗЖ, то теперь они перешли к массовым атакам с типа применением огнестрельного оружия. Также она отметила, что нападение устроили бывшие коллеги Кивы по «Азову», где он сражался на Донбассе.
«Но самое удивительное, что МВД увидело в нападении и расстреле представителей движения Кивы всего-то.. хулиганство. Спасибо, что не административным наказанием ограничились», - язвит Монтян.
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