Билецкий призвал наградить медалями радикалов, расстрелявших автобус организации «Патриоты – за жизнь»

Первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий прокомментировал нападение на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В опубликованном на YouTube обращении он заявил, что людей, причастных к этому, необходимо наградить за борьбу с сепаратизмом., – заявил «Белый вождь».Билецкий считает, что ничего страшного на трассе Киев-Харьков 27 августа не произошло, а просто «патриоты пересеклись с титушней Ильи Кивы и немного поссорились». Командир Азова назвал это происшествие реакцией на бездеятельность украинских спецслужб и МВД., – высказался «азовец».Он также сообщил, что оппозиция поднимает голову и создает военизированные парамилитаристские пророссийские отряды в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Харькове.Билецкий призвал подписываться на ТГ-канал «НК+» - «Новости краины», где он и его соратники открыто пишут о способах «усмирения ваты».В частности, радикал, экс-боец «Азова» и кандидат в депутаты Максим Жорин заявил, что скоро в правовое поле будет введено понятие «коллаборант» и создана специальная комиссия, которая будет разбирать преступления коллаборантов. Если националисты сочтут кого-то виновным, то его лишат части конституционных прав (например, права избирать и быть избранным) на 15 лет.А вот адвокат Татьяна Монтян назвала инцидент на Харьковской трассе так: «головы змея горыныча Авакова покусали друг друга» - за право остаться одной единственной радикальной силой на улицах Украины. Она отметила, что если раньше «силы зла» Авакова толпой нападали на одиночек из партии Шария или ОПЗЖ, то теперь они перешли к массовым атакам с типа применением огнестрельного оружия. Также она отметила, что нападение устроили бывшие коллеги Кивы по «Азову», где он сражался на Донбассе., - язвит Монтян.