Билет в первый ряд. Лучшие мировые спектакли в период карантина • 83 • Аналитика © РИА Новости . Валерий Мельников Карантин загнал нас в пассивную, но выгодную позицию зрителя: мы исправно сидим дома и потребляем самый разный контент, на который раньше не было времени. Именно сейчас лучшие театры мира в прямом смысле распахивают свои виртуальные двери для зрителей всей планеты: появилась возможность увидеть замечательные постановки в прекрасном качестве. 1. Theatrehd.ru Что: лучшие театральные постановки — музыкальные и драматические — ведущих европейских и американских театров. Регистрация и оплата: не нужны. В далекие докарантинные времена Theatrehd был ведущим проектом, транслировавшим постановки (в том числе и прямые) на большом экране в кинотеатрах. Но сегодня перешел в онлайн-режим — ежедневно обновляется доступ к новым спектаклям (правда, смотреть их можно ограниченное время). Есть субтитры, все пьесы играются на языке оригинала. Рекомендуем посмотреть: "Ричарда II" с Чарльзом Эдвардсом. Звезда "Аббатства Даунтон" предстает в образе "самого красивого из королей" — роли одновременно трогательной и трагичной. Ну и аутентичная эстетика шекспировского "Глобуса" станет приятным бонусом. 2. Digital Theatre (digitaltheatre.com) Что: основные театральные хиты Великобритании и Европы. Регистрация и оплата: нужны, 9,99 фунта в месяц. Отличная подборка лучших европейских драматических (чуть меньше — музыкальных) спектаклей. Все основные хиты, получившие высочайшие оценки от самых престижных театральных критиков, сосредоточены именно здесь. Все главные современные театральные звезды, наиболее скандальные постановки и смелые режиссерские решения — именно на этом ресурсе. Увы, титры на русском языке есть не всегда. Рекомендуем посмотреть: "Гамлета" с Паапа Эссиеду в главной роли. Одна из самых провокативных и неожиданных постановок последнего времени: труппа темнокожих актеров выдает классический шекспировский сюжет в эстетике вудуистского карнавала — такое не забывается! 3. Metropolitan Opera (https://www.metopera.org/) Что: лучшие спектакли главной американской музыкальной сцены. Регистрация и оплата: не нужны. Главная американская опера ежедневно выкладывает по одному спектаклю своего феерического репертуара. Как правило, с участием таких звезд, как Анна Нетребко или Сэмюэл Рейми. Афиша обновляется ежедневно. К сожалению, русские субтитры не предусмотрены, но Metropolitan выдает набор стопроцентных хитов, для которых перевод вовсе не обязателен — вы и так знаете сюжет наизусть. Рекомендуем посмотреть: "Фальстафа" Верди — оригинальную комическую постановку, перенесенную в викторианский Лондон. Трансформация истории принца Уэльского и его пухлого приятеля прошла успешно, да и этот спектакль не зря считается одной из самых ярких постановок Met последнего времени. 4. Большой Online Что: трансляции архива Большого театра на YouTube (в официальном канале театра). Регистрация и оплата: не нужны. Тут все говорит само за себя: Большой, как и Metropolitan, раскрыл архивы последних лет и начал бесплатную онлайн-трансляцию. Каждый день — опера или балет (которые потом доступны для онлайн-просмотра в течение 24 часов). Так что есть шанс успеть попасть на спектакль всем, кто этого желает. Правда, не ждите "Нуреева" или "Анны Карениной": громкие премьеры в онлайн пока не попали, но выбор и без того впечатляющий. Рекомендуем посмотреть: "Марко Спада" с Артемом Овчаренко в главной партии — яркий и сочный балет в постановке Пьера Лакотта. Спектакль начала 80-х аккуратно перенесен на сцену Большого. 5. Оkko Театр Что: спектакли "Золотой маски". Регистрация и оплата: нужны, за доступ ко всей подписке Okko, включая фильмы и телесериалы. Okko оказался одним из самых прогрессивных отечественных стрим-сервисов, мгновенно сориентировавшимся в бурном мире карантина и в партнерстве со Сбербанком и "Золотой маской" устроившим онлайн-показ лучших спектаклей последних лет (как лауреатов премии, так и номинантов). Список постоянно обновляется и расширяется. Но здесь, например, уже можно увидеть "Капкан", последнюю постановку Марка Захарова по мотивам рассказов Владимира Сорокина. Или же премьеру "Предисловия" Евгения Гришковца — трогательного спектакля, дополняющего его автобиографической роман "Театр отчаяния/Отчаянный театр". Рекомендуем посмотреть: "Три толстяка. Эпизоды первый и второй". Скандальная дилогия Андрея Могучего, поставленная на сцене БДТ (как и в "Звездных войнах" — нам пока неведомо, сколько эпизодов нас ждет впереди, но история точно не закончена). История доктора Гаспара Арнери, наследника Тутти и девочки Суок превращается в космическую сагу о борьбе жизни и смерти. Зрелище прекрасное, трогательное и очень страшное. 6. Культура.РФ Что: гигантский архив постановок современных российских театров. Регистрация и оплата: не нужны. Фантастическая работа по объединению архивов ведущих театров страны. Просто выбираем театр и спектакль — и наслаждаемся просмотром. Масштаб поражает — представлены как главные хиты прошлых лет (например, "Горе от ума" 1977 года с великолепным Виталием Соломиным в роли Чацкого), так и недавние премьеры. Рекомендуем посмотреть: "Куклы" Валерия Беляковича ("Театр на Юго-Западе"). Один из главных спектаклей начала 2000-х о самой природе театрального искусства — извечный спор о том, кому принадлежит театр по-настоящему: артистам, зрителям или, может быть, антрепренерам? Захватывающе и поучительно. 7. Большие гастроли Что: спецпроект онлайн-показа российских театров. Регистрация и оплата: не нужны. Те спектакли, которые должны были отправиться в гастрольное турне по России, теперь пришли в онлайн. Можно подключиться к любой удобной социальной сети или выйти на ютьюб-канал проекта и смотреть стриминг постановок самой широкой географии — от Камчатки до Дербента. Рекомендуем: "Капитанская дочка" Оренбургского драматического театра. Трогательное переосмысление истории Пугачевского бунта на земле, где, собственно, и возник тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но в центре постановки — не только Пугачев, но и вынесенное в пушкинский эпиграф понятие чести. Ну и без любви, естественно, не обошлось. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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