Bild Zeitung рулит в Германии

«Так называемое «расследование», которое выдал Bild, — это идущая по нарастающей, масштабная и беспрецедентная операция с целью очернить и оклеветать RT. Если кто и мог низвести область журналистских расследований до бредовых попыток выискать сенсацию без оглядки на логику, так это Bild. А автором такого материала мог быть только Рёпке, который годы практиковал обман и дезинформацию, отточенную пропагандой, — под пристальным взором начальства».

Bild — это такая дико успешная газета в Германии, которая по уровню околесицы лишь чуть-чуть не дотягивает до американских и британских таблоидов. Однако её смесь из скандалов и секса расходится на ура.

Объективно говоря: Bild – это помойная пресса: издание, которое изначально создавалось с прицелом на то, чтобы толкать скучающим грузчикам порнуху, скабрёзности и грязь. Оно было взрощено на следующем принципе: бездумный секс и непотребные скандалы — это самое то для удовлетворения низменных инстинктов людей. Это хорошо продаётся. И, как ни крути, такой менталитет насквозь пропитал сами стены этого издания.

«Секс, грязь и шок. Bild Zeitung рулит и Германии» «Bild — это такая дико успешная газета в Германии, которая по уровню околесицы лишь чуть-чуть не дотягивает до американских и британских таблоидов. Однако её смесь из скандалов и секса расходится на ура».

Если ваш новый сосед — условно освобождённый растлитель детей, вам, конечно, нужно об этом знать; и точно так же нужно понимать, что представляет собой Bild. Не стоит ожидать журналистики высочайшего уровня (или вообще журналистики) от таблоида, чья специализация — отвечать на вопросы в духе: «Почему Хайди ходит на работу без лифчика?», которые выносятся на первую страницу. Нет — здесь вам подают грязь, декорированную под журналистику.

И это не просто какое-то субъективное мнение.

Ни за одним другим СМИ не числится столько нарушений журналистских стандартов, как за Bild – в этом отношении здесь никто даже близко не стоял.

За всю свою историю Совет прессы Германии, который отвечает за саморегулирование немецкой прессы, сделал примерно 800 предупреждений различным СМИ. На долю Bild пришлось более 200 таких жалоб. Притом у нарушителя, занявшего здесь второе место, насчитывается всего 21 нарушение.

У Bild также рекорд в категории самая большая компенсация за клевету, когда-либо назначенная немецкому изданию: таблоид преследовал хорошо известного в Германии ведущего прогноза погоды — до, во время и после судебного разбирательства об изнасиловании, в котором его обвиняли. Оказалось, что он был не виновен, и Bild в итоге был вынужден выплатить сотни тысяч евро в качестве компенсации. Сожаление у газеты вызвала только лишь необходимость выплатить эту самую компенсацию.

«Здесь главное было не поставить рекорд в том, что касается возмещения убытков за причинённые страдания и боль, а добиться сатисфакции после бесчисленных примеров лжи, преждевременных выводов и нарушений неприкосновенности интимной, частной жизни нашего клиента», — сообщил Zapp адвокат Кахельмана Ральф Хёкер.



Есть лишь одна разновидность грязи, в который Bild не любит барахтаться — его собственная.

Попадать в очень неудобные скандалы, связанные с домогательствами, стало для руководства Bild едва ли не традицией. Так, например, Кай Дикман — издатель Bild до 2017 года — покинул свой пост на фоне обвинений в манёврах сексуального характера по отношению к сотруднице в то время, когда она принимала ванну в гостинице.

«Прокуратура Германии заявила, что расследование по поводу предполагаемых сексуальных домогательств со стороны Кая Дикмана было закрыто».

Не уступает ему и его преемник и нынешний главный редактор Bild, Юлиан Райхельт, который сейчас сам стал объектом расследования, касающегося обвинений в запугивании и домогательствах по отношению к сотрудникам женского пола. И здесь уже не просто одна-единственная женщина в ванной — на сей раз сотрудников, которые заявляют об этом, наберётся с дюжину. Юлиан Рёпке вряд ли будет среди их числа — это любимчик Райхельта, образцовый работник Bild, автор «расследования» о шпионаже RT.

Рёпке олицетворяет собой всю суть репортёрской работы в Bild.

Пошлый охотник за сенсациями, который не дружит с фактами.

Юлиан годами освещал войну в Сирии — притом его поддержка джихадистских групп носила столь однобокий и абсурдный характер, что он снискал себе прозвище «Юлиан-джихадист» и стал объектом мемов и насмешек.

Car bombs target schools in #Homs and #Demarcus are accidents to @JulianRoepckepic.twitter.com/7ff2CmhDDg — H A!Odele (@AlOdeleH) January 18, 2016

Julian Röpcke: Is The Jihadi Julian Nickname Justified? https://t.co/xQhGRX94VC#JihadiJulian#Syriapic.twitter.com/BarIylC0x4 — Al-Masdar News (@TheArabSource) January 20, 2016

В 2016 году Рёпке стал вести к тому, что Красный крест, ООН и Россия вошли в заговор с целью подавить восстание в Сирии.

Он опубликовал массу интервью с известными активистами в Сирии — и интервью эти носили такой фантастический характер, что оставалось только диву даваться.

Так, например, во время осады Мадайи сирийской армией в 2016 году Юлиан Рёпке утверждал, что он взял у интервью в местного врача, который раскритиковал репортаж RT International о ситуации в городе, назвав это «фарсом Russia Today».

Быстро выяснилось, что интервью это было фальшивкой. RT поговорил с врачом, и тот заявил, что репортажа он не видел и ни с какими репортёрами Bild не говорил. Также выяснилось, что он, к тому же, не говорит по-английски.

Not even a pretense of honesty or integrity, @Bild... Using starving people to get more website page hits... pic.twitter.com/4fAeOpaeCh — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) January 16, 2016

The ragged refugees, who @Bild called "regime actors" for being critical of rebels, were real, starving Madayans... pic.twitter.com/1CpKSEG9Fb — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) January 16, 2016

Dr Mohammed from #Madaya says locals ready to kick out rebels to lift siege... Wonder why @Bild didn't mention that? pic.twitter.com/KJHxrRe6G8 — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) January 17, 2016

В любом другом издании карьера Юлиана Рёпке была бы окончена. Его бы моментально уволили.

В феврале Рёпке, который много времени уделяет России, хвастался, что работает над новым разоблачением.

To my attentive fan @M_Simonyan: We know what you are up to and we are prepared to counter your propaganda. Not just as a newspaper, but as free societies.

Stay tuned for unprecedented revelations regarding your malign network's activities and practices.

PS: #РоссиябезПутина✌️ pic.twitter.com/Vecz67mt9O — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 16, 2021

Стоит отметить, как выбран момент. За несколько недель, прошедших с того момента как RT объявил о планах запустить немецкоязычное вещание, пресса и прочие институты Германии спустили целую лавину грязных нападок.

Commerzbank, который частично принадлежит государству, принял решение закрыть банковские счета RT и его видеоагентства Ruptly.

Более десятка других банков отказались открыть для RT DE новые счета, и единственное разумное объяснение — в закулисной координации усилий с целью лишить RT финансирования в Германии.

Также на russian.rt.com Захарова назвала отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly политическим давлением

Синхронные выпады против RT сыпались со стороны СМИ, журналистских ассоциаций и должностных лиц: «Канал кремлёвской пропаганды RT DE набирает сотрудников. В год выборов политика и журналистика подвергаются дополнительному давлению. Те, кто работает на RT, прощаются с критически рассуждающей и независимой журналистикой и участвуют в дестабилизации демократии».

Содержание и контекст всякий раз практически одинаковы: «RT нельзя верить. Ну вот просто потому что так». Особой конкретики и примеров не приводится. Аргумент всегда тот же — просто это что-то российское, и всё.

Вспомним, к примеру, как RT обвиняли в «атаке на государственные учреждения Германии».

«Атака» состояла в том, что на пресс-конференциях немецких ведомств, репортёры RT задавали сложные вопросы.

Любая серьёзная попытка выяснить, чем же RT занимается в Германии, даёт неизменный вывод: это такое же СМИ, как и другие, причём лучше некоторых.

Также на russian.rt.com От всего сердца: спасибо, Der Spiegel!

Но довольно предыстории. Перейдём к последнему и не особо удавшемуся хиту газеты Bild из серии «шпионское агентство под названием RT».

В общем, там утверждается, что RT направлял своих репортёров «шпионить» за Алексеем Навальным, когда его лечили в Германии, а также пытался следить за его близкими союзниками.

В «поддержку» этой версии Bild публикует тщательно отобранные и обработанные скриншоты переписки, предоставленные журналистом-отступником Даниэлем Ланге, который, по всей видимости, посчитал то, чем он занимался неправильным.

Так чем же он занимался?



Руководитель RT DE Динара Токтосунова и директор по трансформации RT DE Екатерина Мавренкова поручили Даниэлю Ланге произвести съёмку там, где лечили Навального, и по возможности получить к нему доступ.

Это задание он получил через Telegram в обычной групповой беседе, а не в каком-то «секретном чате», о котором говорится в материале Bild. При любой попытке сделать скриншот секретного чата, каждый его участник получает соответствующее оповещение.

Но это лишь небольшая ложь. А вот ещё одна (тоже небольшая): в том чате есть ещё и пятый — таинственный и анонимный — участник. На самом деле нет. Просто у Динары Токтосуновой в одном и том же чате было два активных аккаунта. В Bild об этом знали, но предпочли обмануть читателей.

Отмечу, что RT — это не таблоид, специализирующийся на порнографии, секс-скандалах и шельмовании. Мы не будем очернять Даниэля Ланге или злословить на его счёт. У него, как и у любого человека на планете, было и есть право на свои опасения.



Точно так же и мы вправе высказывать собственные опасения и сомнения, равно как и реагировать на его.

Даниэль правдив не до конца. В деле шпионажа и слежки ему известно немало. В основе его телевизионной карьеры — наблюдение за наркоторговцами и контрабандистами, маскировка и выслеживание проституток.

На момент пребывания Навального клинике, Ланге и руководство RT DE знали друг друга всего полгода. Этого едва ли достаточно для того, чтобы доверять ему «секретные шпионские миссии» в интересах Кремля — особенно, учитывая его былые и весьма публичные провалы в «шпионском деле».

Bild также скрыл фрагменты чата, в которых Даниэлю Ланге предельно ясно предписывается не совершать ничего противоправного и не снимать в запретных зонах.

«Вопрос в том, следует ли мне как журналисту, работающему на российскую государственную вещательную компанию, тайно производить съёмку на территории охраняемой военными зоны при том, что это строго запрещено? что было бы, поступи я так в россии? не обменяли бы меня тут на глиникском мосту».

«Нет. Конечно нет».

«То есть заходить на территорию военного объекта? Нет, я так не думаю»

Кстати о шпионаже, Bild обвиняет видеоагентство RT Ruptly в организации некого секретного эфира, который был недоступен для публики и «транслировался прямо в Москву».

Это — уже большая ложь со стороны Bild, причём одна из многих.

Вся трансляция проходила в прямом эфире, и смотреть её мог кто угодно. Любой желающий воспользоваться ею в коммерческих целях мог — и до сих пор может — купить этот материал.

Лишь впоследствии Ruptly скрыло видеозапись, проявив уважение к больнице Charite, от которой поступила соответствующая просьба: там переживали, что в эфир могли попасть пациенты, не имеющие отношения к теме.

Ясно, какова цель издания Bild: попытки RT DE получить доступ к больнице Charite оно хочет подать как этакую шпионскую операцию, предпринятую RT DE.

«Однако М. пытается добиться цели на следующий день. Тщетно. Шесть раз М. пытается попасть в здание через разные входы, но каждый раз его останавливают охранники и полицейские», — говорилось в статье Bild.

Некто М., представленный в материале Bild каким-то неназванным агентом, был всего лишь оператором, который сопровождал Даниэля Ланге.

К счастью, в словах этого оператора оказалось больше правды и меньше пафоса, чем в заявлениях Bild и Ланге.



Грандиозная операция RT по проникновению в клинику Charite заключалась в том, чтобы… пройти в приёмное отделение. Один раз.

«То, что я шесть раз попытался проникнуть в здание и был остановлен силами безопасности — вымысел. Я был в фойе приёмного отделения Charite ровно один раз. В остальных случаях мы стояли у заднего входа и ждали жену Навального — точно так же, как и другие представители прессы», — говорит М.

Издание Bild здесь не уточняет, что оно — единственное СМИ, которому как-то удалось получить фотографии помещения, где содержался Навальный.

Вообще, ни один медиаресурс не публиковал столько инсайдерской и эксклюзивной информации, сколько выдавал Bild во время лечения Навального… что как бы намекает на получение этим таблоидом добра от немецких спецслужб на привилегированный доступ.

И это — само по себе тревожно, тем более когда он сам обвиняет других в осуществлении разведывательных операций.

«Екатерина Мавренкова — источник большей части инструкций для Ланге и обладатель отличных связей в российском руководстве. Здесь сотрудница RT позирует в 2016 году на приеме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — отмечали в Bild.

А здесь Екатерина Мавренкова позирует с восковой фигурой бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Пожалуй, единственное объяснение, соответствующее уровню Bild, — это то, что Екатерина на самом деле — двойной агент...

«Узнала сегодня, что фотография с известным лицом делает меня не просто представителем прессы, а «тайным агентом». Если окинуть таким просвещённым взглядом мои фотоальбомы, я, стало быть, должна работать, например, и на Британию», — комментирует Мавренкова.

А вот она же с Франсуа Олландом, бывшим президентом Франции. Тройной агент!

И ещё хуже — у Екатерины есть фото с Микки Маусом. Единственное разумное объяснение — она четверной агент, работающий на руководство Диснейленда.

Если серьёзно, скажем предельно ясно. Мавренкова не докладывает ни российскому правительству, ни МИДу. И это хорошо известно немецкой разведке, которая не скрывает, что следит за RT.

«Ланге между тем уверен, что все, что он размещает в чате, передается по каналу связи в Москву: «Динара Токтосунова очень близка с главой RT Маргаритой Симоньян. Они связаны напрямую. Между ними в иерархии никого нет. Поэтому информация, которую я добыл, нигде не вышла наружу, но то, что я сообщил, однозначно пошло на самый верх», — говорится в статье Bild.

Если у Юлиана Рёпке есть прямой доступ к главному редактору Bild, такой же доступ к главному редактору RT имеет Динара. Почему на этом нужно было делать акцент, остаётся неясным.

Не ясна и причина, по которой Ланге считает, что внимания заслуживает весь отснятый им материал (горстка полицейских стоит у входа), особенно притом, что из других СМИ можно было получить более качественные и детальные видеоматериалы.

И, кстати, больше информации о местонахождении и состоянии Навального Кремль получал не от RT, а от издания Bild.

Так называемое «расследование», которое выдал Bild, — это идущая по нарастающей, масштабная и беспрецедентная операция с целью очернить и оклеветать RT. Если кто и мог низвести область журналистских расследований до бредовых попыток выискать сенсацию без оглядки на логику, так это Bild. А автором такого материала мог быть только Рёпке, который годы практиковал обман и дезинформацию, отточенную пропагандой, — под пристальным взором начальства.

Обычная журналистская деятельность, характерная в Германии для любого крупного СМИ, подаётся как какие-то махинации и шпионаж в пользу иностранного государства. Это, без сомнения, скоординированная попытка заглушить и задавить голос, задающий вопросы, которые не желает слышать немецкий медийный и политический истеблишмент.