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Bild Zeitung рулит в Германии
11 марта 2021, 00:15 • 102 • В мире
«Так называемое «расследование», которое выдал Bild, — это идущая по нарастающей, масштабная и беспрецедентная операция с целью очернить и оклеветать RT. Если кто и мог низвести область журналистских расследований до бредовых попыток выискать сенсацию без оглядки на логику, так это Bild. А автором такого материала мог быть только Рёпке, который годы практиковал обман и дезинформацию, отточенную пропагандой, — под пристальным взором начальства».
AFP © John Macdougall
Bild — это такая дико успешная газета в Германии, которая по уровню околесицы лишь чуть-чуть не дотягивает до американских и британских таблоидов. Однако её смесь из скандалов и секса расходится на ура.
Объективно говоря: Bild – это помойная пресса: издание, которое изначально создавалось с прицелом на то, чтобы толкать скучающим грузчикам порнуху, скабрёзности и грязь. Оно было взрощено на следующем принципе: бездумный секс и непотребные скандалы — это самое то для удовлетворения низменных инстинктов людей. Это хорошо продаётся. И, как ни крути, такой менталитет насквозь пропитал сами стены этого издания.
Если ваш новый сосед — условно освобождённый растлитель детей, вам, конечно, нужно об этом знать; и точно так же нужно понимать, что представляет собой Bild. Не стоит ожидать журналистики высочайшего уровня (или вообще журналистики) от таблоида, чья специализация — отвечать на вопросы в духе: «Почему Хайди ходит на работу без лифчика?», которые выносятся на первую страницу. Нет — здесь вам подают грязь, декорированную под журналистику.
И это не просто какое-то субъективное мнение.
За всю свою историю Совет прессы Германии, который отвечает за саморегулирование немецкой прессы, сделал примерно 800 предупреждений различным СМИ. На долю Bild пришлось более 200 таких жалоб. Притом у нарушителя, занявшего здесь второе место, насчитывается всего 21 нарушение.
У Bild также рекорд в категории самая большая компенсация за клевету, когда-либо назначенная немецкому изданию: таблоид преследовал хорошо известного в Германии ведущего прогноза погоды — до, во время и после судебного разбирательства об изнасиловании, в котором его обвиняли. Оказалось, что он был не виновен, и Bild в итоге был вынужден выплатить сотни тысяч евро в качестве компенсации. Сожаление у газеты вызвала только лишь необходимость выплатить эту самую компенсацию.
«Здесь главное было не поставить рекорд в том, что касается возмещения убытков за причинённые страдания и боль, а добиться сатисфакции после бесчисленных примеров лжи, преждевременных выводов и нарушений неприкосновенности интимной, частной жизни нашего клиента», — сообщил Zapp адвокат Кахельмана Ральф Хёкер.
Попадать в очень неудобные скандалы, связанные с домогательствами, стало для руководства Bild едва ли не традицией. Так, например, Кай Дикман — издатель Bild до 2017 года — покинул свой пост на фоне обвинений в манёврах сексуального характера по отношению к сотруднице в то время, когда она принимала ванну в гостинице.
Не уступает ему и его преемник и нынешний главный редактор Bild, Юлиан Райхельт, который сейчас сам стал объектом расследования, касающегося обвинений в запугивании и домогательствах по отношению к сотрудникам женского пола. И здесь уже не просто одна-единственная женщина в ванной — на сей раз сотрудников, которые заявляют об этом, наберётся с дюжину. Юлиан Рёпке вряд ли будет среди их числа — это любимчик Райхельта, образцовый работник Bild, автор «расследования» о шпионаже RT.
Рёпке олицетворяет собой всю суть репортёрской работы в Bild.
Пошлый охотник за сенсациями, который не дружит с фактами.
Юлиан годами освещал войну в Сирии — притом его поддержка джихадистских групп носила столь однобокий и абсурдный характер, что он снискал себе прозвище «Юлиан-джихадист» и стал объектом мемов и насмешек.
В 2016 году Рёпке стал вести к тому, что Красный крест, ООН и Россия вошли в заговор с целью подавить восстание в Сирии.
Он опубликовал массу интервью с известными активистами в Сирии — и интервью эти носили такой фантастический характер, что оставалось только диву даваться.
Так, например, во время осады Мадайи сирийской армией в 2016 году Юлиан Рёпке утверждал, что он взял у интервью в местного врача, который раскритиковал репортаж RT International о ситуации в городе, назвав это «фарсом Russia Today».
Быстро выяснилось, что интервью это было фальшивкой. RT поговорил с врачом, и тот заявил, что репортажа он не видел и ни с какими репортёрами Bild не говорил. Также выяснилось, что он, к тому же, не говорит по-английски.
В любом другом издании карьера Юлиана Рёпке была бы окончена. Его бы моментально уволили.
В феврале Рёпке, который много времени уделяет России, хвастался, что работает над новым разоблачением.
Стоит отметить, как выбран момент. За несколько недель, прошедших с того момента как RT объявил о планах запустить немецкоязычное вещание, пресса и прочие институты Германии спустили целую лавину грязных нападок.
Commerzbank, который частично принадлежит государству, принял решение закрыть банковские счета RT и его видеоагентства Ruptly.
Более десятка других банков отказались открыть для RT DE новые счета, и единственное разумное объяснение — в закулисной координации усилий с целью лишить RT финансирования в Германии.Также на russian.rt.com Захарова назвала отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly политическим давлением
Синхронные выпады против RT сыпались со стороны СМИ, журналистских ассоциаций и должностных лиц: «Канал кремлёвской пропаганды RT DE набирает сотрудников. В год выборов политика и журналистика подвергаются дополнительному давлению. Те, кто работает на RT, прощаются с критически рассуждающей и независимой журналистикой и участвуют в дестабилизации демократии».
Вспомним, к примеру, как RT обвиняли в «атаке на государственные учреждения Германии».
«Атака» состояла в том, что на пресс-конференциях немецких ведомств, репортёры RT задавали сложные вопросы.
Любая серьёзная попытка выяснить, чем же RT занимается в Германии, даёт неизменный вывод: это такое же СМИ, как и другие, причём лучше некоторых.Также на russian.rt.com От всего сердца: спасибо, Der Spiegel!
Но довольно предыстории. Перейдём к последнему и не особо удавшемуся хиту газеты Bild из серии «шпионское агентство под названием RT».
В общем, там утверждается, что RT направлял своих репортёров «шпионить» за Алексеем Навальным, когда его лечили в Германии, а также пытался следить за его близкими союзниками.
В «поддержку» этой версии Bild публикует тщательно отобранные и обработанные скриншоты переписки, предоставленные журналистом-отступником Даниэлем Ланге, который, по всей видимости, посчитал то, чем он занимался неправильным.
Так чем же он занимался?
Руководитель RT DE Динара Токтосунова и директор по трансформации RT DE Екатерина Мавренкова поручили Даниэлю Ланге произвести съёмку там, где лечили Навального, и по возможности получить к нему доступ.
Это задание он получил через Telegram в обычной групповой беседе, а не в каком-то «секретном чате», о котором говорится в материале Bild. При любой попытке сделать скриншот секретного чата, каждый его участник получает соответствующее оповещение.
Но это лишь небольшая ложь. А вот ещё одна (тоже небольшая): в том чате есть ещё и пятый — таинственный и анонимный — участник. На самом деле нет. Просто у Динары Токтосуновой в одном и том же чате было два активных аккаунта. В Bild об этом знали, но предпочли обмануть читателей.
Отмечу, что RT — это не таблоид, специализирующийся на порнографии, секс-скандалах и шельмовании. Мы не будем очернять Даниэля Ланге или злословить на его счёт. У него, как и у любого человека на планете, было и есть право на свои опасения.
Точно так же и мы вправе высказывать собственные опасения и сомнения, равно как и реагировать на его.
Даниэль правдив не до конца. В деле шпионажа и слежки ему известно немало. В основе его телевизионной карьеры — наблюдение за наркоторговцами и контрабандистами, маскировка и выслеживание проституток.
На момент пребывания Навального клинике, Ланге и руководство RT DE знали друг друга всего полгода. Этого едва ли достаточно для того, чтобы доверять ему «секретные шпионские миссии» в интересах Кремля — особенно, учитывая его былые и весьма публичные провалы в «шпионском деле».
Bild также скрыл фрагменты чата, в которых Даниэлю Ланге предельно ясно предписывается не совершать ничего противоправного и не снимать в запретных зонах.
«Вопрос в том, следует ли мне как журналисту, работающему на российскую государственную вещательную компанию, тайно производить съёмку на территории охраняемой военными зоны при том, что это строго запрещено? что было бы, поступи я так в россии? не обменяли бы меня тут на глиникском мосту».
«Нет. Конечно нет».
«То есть заходить на территорию военного объекта? Нет, я так не думаю»
Кстати о шпионаже, Bild обвиняет видеоагентство RT Ruptly в организации некого секретного эфира, который был недоступен для публики и «транслировался прямо в Москву».
Это — уже большая ложь со стороны Bild, причём одна из многих.
Вся трансляция проходила в прямом эфире, и смотреть её мог кто угодно. Любой желающий воспользоваться ею в коммерческих целях мог — и до сих пор может — купить этот материал.
Лишь впоследствии Ruptly скрыло видеозапись, проявив уважение к больнице Charite, от которой поступила соответствующая просьба: там переживали, что в эфир могли попасть пациенты, не имеющие отношения к теме.
Ясно, какова цель издания Bild: попытки RT DE получить доступ к больнице Charite оно хочет подать как этакую шпионскую операцию, предпринятую RT DE.
«Однако М. пытается добиться цели на следующий день. Тщетно. Шесть раз М. пытается попасть в здание через разные входы, но каждый раз его останавливают охранники и полицейские», — говорилось в статье Bild.
Некто М., представленный в материале Bild каким-то неназванным агентом, был всего лишь оператором, который сопровождал Даниэля Ланге.
К счастью, в словах этого оператора оказалось больше правды и меньше пафоса, чем в заявлениях Bild и Ланге.
Грандиозная операция RT по проникновению в клинику Charite заключалась в том, чтобы… пройти в приёмное отделение. Один раз.
«То, что я шесть раз попытался проникнуть в здание и был остановлен силами безопасности — вымысел. Я был в фойе приёмного отделения Charite ровно один раз. В остальных случаях мы стояли у заднего входа и ждали жену Навального — точно так же, как и другие представители прессы», — говорит М.
Издание Bild здесь не уточняет, что оно — единственное СМИ, которому как-то удалось получить фотографии помещения, где содержался Навальный.
Вообще, ни один медиаресурс не публиковал столько инсайдерской и эксклюзивной информации, сколько выдавал Bild во время лечения Навального… что как бы намекает на получение этим таблоидом добра от немецких спецслужб на привилегированный доступ.
И это — само по себе тревожно, тем более когда он сам обвиняет других в осуществлении разведывательных операций.
«Екатерина Мавренкова — источник большей части инструкций для Ланге и обладатель отличных связей в российском руководстве. Здесь сотрудница RT позирует в 2016 году на приеме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — отмечали в Bild.
А здесь Екатерина Мавренкова позирует с восковой фигурой бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.
Пожалуй, единственное объяснение, соответствующее уровню Bild, — это то, что Екатерина на самом деле — двойной агент...
«Узнала сегодня, что фотография с известным лицом делает меня не просто представителем прессы, а «тайным агентом». Если окинуть таким просвещённым взглядом мои фотоальбомы, я, стало быть, должна работать, например, и на Британию», — комментирует Мавренкова.
А вот она же с Франсуа Олландом, бывшим президентом Франции. Тройной агент!
И ещё хуже — у Екатерины есть фото с Микки Маусом. Единственное разумное объяснение — она четверной агент, работающий на руководство Диснейленда.
Если серьёзно, скажем предельно ясно. Мавренкова не докладывает ни российскому правительству, ни МИДу. И это хорошо известно немецкой разведке, которая не скрывает, что следит за RT.
«Ланге между тем уверен, что все, что он размещает в чате, передается по каналу связи в Москву: «Динара Токтосунова очень близка с главой RT Маргаритой Симоньян. Они связаны напрямую. Между ними в иерархии никого нет. Поэтому информация, которую я добыл, нигде не вышла наружу, но то, что я сообщил, однозначно пошло на самый верх», — говорится в статье Bild.
Если у Юлиана Рёпке есть прямой доступ к главному редактору Bild, такой же доступ к главному редактору RT имеет Динара. Почему на этом нужно было делать акцент, остаётся неясным.
Не ясна и причина, по которой Ланге считает, что внимания заслуживает весь отснятый им материал (горстка полицейских стоит у входа), особенно притом, что из других СМИ можно было получить более качественные и детальные видеоматериалы.
И, кстати, больше информации о местонахождении и состоянии Навального Кремль получал не от RT, а от издания Bild.
Обычная журналистская деятельность, характерная в Германии для любого крупного СМИ, подаётся как какие-то махинации и шпионаж в пользу иностранного государства. Это, без сомнения, скоординированная попытка заглушить и задавить голос, задающий вопросы, которые не желает слышать немецкий медийный и политический истеблишмент.
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