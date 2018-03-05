Bild: Италией хочет править "правый фанат Путина" Маттео Сальвини

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Немецкое издание считает лидера партии "Лига Севера" итальянским Трампом.

Лидер партии "Лига Севера", победившей в блоке с партией Берлускони на парламентских выборах в Италии, Маттео Сальвини удостоился звания "правый фанат Путина". Так его назвало немецкое издание Bild.

"Нам стало бы жить лучше, если бы в Италии появился свой Путин", - цитирует издание итальянского политика. Сальвинии при этом считает евро "провалившимся" и "криминальным" экспериментом, отмечает издание.

Немецкая газета напоминает, что лидер "Лиги Севера" считает Путина великим, причем говорит это искренне. При этом на съезде партии выступал один из руководителей партии "Единая Россия" Андрей Исаев, заявивший об "оккупационном режиме США", установленном в Европе.

Кроме того, немецкое издание отметило, что в ходе своего визита в Кремль в марте Маттео Сальвини был принят самим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По своей риторике и скорости восхождения на политический Олимп Сальвини является "итальянским Трампом", считают авторы.