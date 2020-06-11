Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"

Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан, состоящий в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Солидарность", обратился через Facebook к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием создать ядерные бомбы и направить их на Россию и Венгрию.

Парламентарий призвал в экстренном порядке разработать 100-150 атомных зарядов и "грязных бомб" в целях "сдерживания внешнего агрессора".

Он предложил затем установить боеголовки на ракеты "Нептун", привести их в состояние полной боевой готовности и задать координаты Москвы, Петербурга и Будапешта.

Тем самым, по мнению Билана, Киев сможет пресечь якобы имеющие место поползновения РФ в направлении Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Будапешт же депутат посоветовал приструнить после предложения МИД страны о формировании в Закарпатье венгерского региона с условной столицей в Берегово, где среди населения высок процент этнических венгров.