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Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"

11 июня 2020, 00:00  •  164 • Политика
Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан от партии Порошенко "Солидарность" призвал Владимира Зеленского создать ядерное оружие и направить его на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы" и других украинских районов. Также парламентарий предложил навести ракеты и на Будапешт после инициативы МИД страны о формировании в Закарпатье венгерского региона.
Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан, состоящий в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Солидарность", обратился через Facebook к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием создать ядерные бомбы и направить их на Россию и Венгрию.
Парламентарий призвал в экстренном порядке разработать 100-150 атомных зарядов и "грязных бомб" в целях "сдерживания внешнего агрессора".
Он предложил затем установить боеголовки на ракеты "Нептун", привести их в состояние полной боевой готовности и задать координаты Москвы, Петербурга и Будапешта.
Тем самым, по мнению Билана, Киев сможет пресечь якобы имеющие место поползновения РФ в направлении Одесской, Херсонской и Николаевской областей.
Будапешт же депутат посоветовал приструнить после предложения МИД страны о формировании в Закарпатье венгерского региона с условной столицей в Берегово, где среди населения высок процент этнических венгров.

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