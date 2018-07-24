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«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет

24 июля 2018, 22:54  •  110 • Война
Израильская система ПВО сбила сирийский военный самолет, производства российской корпорации «Сухой», который, как сообщили в Израиле, нарушил воздушную границу между государствами, сообщила Армия обороны (ЦАХАЛ). По имеющейся информации, по самолету были выпущены две ракеты «Патриот» после того, как воздушное судно на 2 км проникло на территорию Израиля.
Сначала появились сообщения о перехвате самолета, однако впоследствии израильское радио сообщило о крушении «Сухого» в районе Голанских высот.
Отмечается, что на данный момент официальной информации о состоянии экипажа самолета нет. В Израиле не исключили того, что «Сухой» упал на территории Сирии, хотя, по утверждению израильской стороны, он был сбит в воздушном пространстве Израиля.
Израильтяне предполагают, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах.
В Израиле также уточнили, что перед тем, как сбить самолет, убедились, что он не принадлежит ВКС России.
В то же время государственные сирийские СМИ сообщили, что военный самолет был сбит не в израильском, а в сирийском воздушном пространстве, выполняя рейд на юге страны. «Сухой» наносил удары по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и не заходил на территорию Израиля, утверждают журналисты.
«Израиль атаковал наш военный самолет во время выполнения задания в районе Сайды на окраине долины Ярмук в воздушном пространстве Сирии», — заявил сирийский военный источник РИА «Новости».
Кроме того, источник агентства сообщил, что один пилот погиб.
Согласно открытой информации, на вооружении ВВС Сирии состоят истребители-бомбардировщики Су-22 и бомбардировщики Су-24М.
Между Сирией и Израилем существует многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Ситуация в регионе обострилась в последнее время. На прошлой неделе сирийская правительственная армия вплотную подошла к этой территорией, большая часть которой сейчас находится под контролем израильской армии. Сообщалось, что армия САР заняла стратегическую точку у Голанских высот — холм Харра, где расположен крупный центр радиоэлектронной разведки.
22 июля сирийское агентство SANA сообщило, что авиация Израиля нанесла удар по военному объекту на территории Сирии. Как отмечалось, жертв и пострадавших не было, однако был нанесен материальный ущерб.
В тот же день пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон сообщил, что по просьбе США, Канады и стран Европы Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями.
«По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации («Белые каски») и их семей», — пояснил он.
Эта организация получила широкую известность и поддержку на Западе. Своей целью «Белые каски» называют спасение мирного населения в зонах боевых действий. Основываясь на данных «Белых касок» о применении сирийской армией запрещенного оружия против собственного населения, западная коалиция наносила удары по сирийским объектам. Дамаск обвиняет «Белые каски» в связях с экстремистами.
16 июля Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в районе авиабазы «Нейраб» на севере провинции Алеппо. Также сообщалось, что ночь на 12 июля израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам правительственных сил в провинции Кунейтра. Однако сирийские комплексы ПВО отразили атаку.
За несколько дней до этого ВВС Израиля атаковали авиабазу «Тифор» (Т-4) в провинции Хомс. Системы ПВО в очередной раз отразили нападение и, как утверждалось, даже сбили израильский самолет. Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о возможной причастности к инциденту.
10 июля на территории Сирии был сбит истребитель F-16 ВВС Израиля. Представитель ЦАХАЛ пояснил, что самолет совершил удары по иранским целям в Сирии и был сбит ответным огнем. Сообщалось, что пилоты были спасены.

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