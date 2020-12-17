Бигборды позора

Кто из украинских убийц-карателей запомнился больше всего на Украине? Чье имя известно и передается из уст в уста, «взывая уважение и гордость»? Лично я не знаю ни одного атошника, который бы заслужил внимания общества. Все их «подвиги», это котлы и грабеж, насилие и пытки местного населения Донбасса…Сегодня во многих городах Донецкой области, временно подконтрольной Украине, пытаются поставить бигборды, так называемым, украинским хероям… Даже имена их называют, только знать никто не знает, кто это такие…По словам руководителя Донецкой ОГА, проект продолжится, поэтому жители могут присылать истории и фотографии героев.Истории о чем? О том, как насиловали и грабили, а может быть истории как пытали?Нет у них историй, это будут страницы позора Украины в будущих учебниках истории. Они будут бояться не только рассказывать истории, они будут вычеркивать своих родных и близких из списков семьи, потому, что для каждой семьи, где жил такой херой – время позора…Кстати, презентовали этот проект в Мариуполе… ух как жирно лизнул, пан Бойченко украинским нацистам, которые его родной город превратили в свою вотчину… доят, насилуют, грабят, пытают и издеваются… а пан Бойченко им бигборды…Мариуполь в 2014 году отдавался на разграбление украинским нацикам. Киевским властям было абсолютно наплевать на местное население. Они прекрасно знали настроения народа и искренне ненавидели его.А что пишут сами мариупольцы об этих бигбордах, стоит просто открыть мариупольский сайт 0629… и цельная куча отзывов…Как пишут укроСМИ - проект будет продолжаться в течение года. За это время планируется создать целую галерею «защитников». На сегодняшний день создано уже 12 портретов. Из готовых портретов — дончане Александр Хараберюш и Юрий Марущак, мирноградец Юрий Журавлёв, Роман Напрягло из Славянска, мариупольцы — Андрей Назаренко, Виктор Саенко, Сергей Дятлов и Сергей Горбань.Очень хорошо об этом написал Руслан Мандрыка, в своей статье «Тьма под куполом»…Вот цитата:А вот интервью священника УПЦ МП Феофана, где можно прочитать весь ужас и что из себя представлял этот мариупольский садист Хараберюш: rusdnepr.ruВот такие теперь «герои» на Украине – садисты и убийцы… есть куда еще и дальше «гордиться»…