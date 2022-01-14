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Big дата: в январе ждать послания Путина Федеральному собранию не стоит

14 января 2022, 01:50  •  56 • Политика
Послания Владимира Путина Федеральному собранию точно не будет в январе. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Кремля. Источники в парламенте допускают, что оно может состояться в феврале. Депутаты ждут от главы государства новых социальных и экономических задач по развитию России, а также по укреплению обороны и актуализации международной повестки. Эксперты считают, что дата послания будет зависеть от развития ситуации, связанной с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон». С учетом положения дел с вирусом в США, а также в странах Европы обращение Владимира Путина может быть адресовано не только парламентариям, но и всем россиянам.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем, — уточнили в пресс-службе.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года.
«Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда», — говорил Дмитрий Песков.
Источник «Известий» в парламенте допускает, что обращение Владимира Путина к депутатам Госдумы и сенаторам может состояться в феврале. Пройдет ли оно в очном формате, как в 2021 году, пока неизвестно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев считает, что грядущее послание сохранит социальный характер.
— В этом смысле можно ждать очень интересных предложений. Главной нитью в нем, скорее всего, будет проходить развитие внутренних резервов страны. Это касается развития промышленности, укрепления экономического потенциала, социальной политики. Причем не только в контексте последствий борьбы с пандемией, но и ответа на санкции — Россия уже показала, что она может защитить свой суверенитет. Также очевидно, что в послании будет уделено место международной повестке: последним событиям в Казахстане, переговорам Москвы и Вашингтона, Совету Россия–НАТО и ОБСЕ. Их итог определит, как РФ будет выстраивать свою внешнюю политику. Об этом тоже может сказать президент, — заявил «Известиям» парламентарий.
Между тем в ЛДПР также допустили, что послание будет оглашено до наступления весны.
Можно предположить, это обращение Владимира Путина к парламенту состоится в зимний период. Если проанализировать предыдущие послания, то можно сделать вывод, что будут подняты вопросы, связанные с внутренней, социальной политикой, демографией, новые рубежи развития разных отраслей экономики. Обязательно будут поставлены задачи по борьбе с пандемией и распространением нового штамма, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
По его словам, президент обязательно коснется международной обстановки: это и ситуация, которая внезапно возникла в Казахстане, и переговоры с США.
В КПРФ ждут от Владимира Путина ответов на геополитические вызовы и решений социально значимых вопросов.
Мы ждем, что будет заявлен посыл о необходимости укрепления государства: и в экономической, и в научной, и в социальной сферах, — заявил «Известиям» глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. — Мы ждем, что будет озвучена тема индексации пенсий, увеличения МРОТа и повышения зарплат. То есть мы рассчитываем, что послание будет социальным, направленным на решение проблем населения.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Олег Нилов считает, что пандемия и в этом году останется одной из главных тем послания.
Точнее, не пандемия, а ее катастрофические последствия. На мой взгляд, решения, принятые властью в этом направлении, еще недостаточны. Это и реализация социальных программ, например, по реабилитации переболевших ковидом, и другие решения. России необходим социальный прорыв, — отметил в разговоре с «Известиями» парламентарий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Глава фракции и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев полагает, что президент обозначит свое видение по всем стратегическим вопросам повестки, уделит внимание месту России в современном мире, отношениям с Западом, ситуации на постсоветском пространстве.
— Важнейшим на сегодня является развитие экономики, повышение доходов людей, борьба с бедностью. Уверены, что президента волнуют эти вопросы, и он будет об этом говорить. Сейчас правительство предлагает регулировать цены, но мы надеемся, что будет поднята тема того, как повышать доходы. Владимир Путин уже ставил задачу в разы увеличить число субъектов малого предпринимательства, но мы видим, что они закрываются. Нужны решительные меры, — убежден политик.
По его словам, также президент скажет о развитии здравоохранения и образования. Это сферы, которые касаются каждого, определяют качество жизни людей, будущее страны, убежден Алексей Нечаев.
Справка «Известий»
Постоянной даты у послания президента нет. В 2021-м Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в апреле. Тогда глава государства распорядился сделать ряд социальных выплат: нуждающимся беременным женщинам, семьям с детьми школьного возраста, а также детям от восьми до 16 лет, живущим в неполных семьях. За год до этого, в 2020-м, послание прошло почти сразу после новогодних каникул, уже 15 января глава государства предложил внести изменения в Конституцию. После выступления правительство ушло в отставку, а должность премьера была предложена Михаилу Мишустину.

Пандемийный фактор

Эксперты допускают, что день послания может быть выбран в зависимости от развития ситуации с распространением нового штамма «Омикрон». Исходя из того, как обстоят дела с вирусом в США, а также в странах Европы, не исключено, что обращение Владимира Путина может быть адресовано не только парламентариям, но и всем россиянам.
Пандемия — пожалуй, основной фактор определения даты. Ведь возможны и новые ограничения, и серьезные экономические потери, при которых потребуется помощь бизнесу и населению. Полагаю, что сейчас в Кремле есть несколько уже готовых блоков текста послания, но какие именно войдут в окончательный текст, будет зависеть от ситуации, — заявил «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.
По его словам, безусловно, в послании будет затронута международная повестка, прозвучит тема постсоветского пространства, отношений с Западом.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что значительная часть послания будет касаться мер социальной поддержки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Как обычно, большая часть его выступления будет посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан, очередным выплатам льготным категориям граждан, новым мерам поддержки многодетных, индексации пенсий, сдерживанию роста цен, — считает эксперт.
По его мнению, с учетом продолжающейся пандемии можно ожидать также дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса.
— Тема материального стимулирования медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, также не должна остаться без внимания. Наверняка скажет президент и про внутренний туризм, летний отдых детей, оздоровление нации через доступный спорт. Народосбережение — доминанта всех последних посланий, — подчеркнул Константин Калачев.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает логичным, если бы президент дал в послании ясный и жесткий ответ на три вызова: безопасности России, неравенству (в широком определении — от социального до регионального) и единству власти. По его мнению, этот ответ может быть концептуальным, обозначающим стратегию России в этих направлениях, и детальным, содержащим конкретные действия и решения.
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